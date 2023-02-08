Хавбек «Хатайспора» Атсу остается под завалами после землетрясения. Информация о спасении оказалась недостоверной

Теги высшая лига Турция происшествия Кристиан Атсу Хатайспор Футбол

Полузащитник «Хатайспора» Кристиан Атсу остается под завалами после землетрясения.

Напомним, в понедельник стало известно, что ганский хавбек и спортивный директор клуба Танер Савут оказались под завалами в результате землетрясения в Турции. Позднее появилась информация о том, что футболиста спасли. Об этом говорил заместитель председателя совета директоров «Хатайспора» Мустафа Озат.

Сегодня Озат сообщил, что эта информация была недостоверной. 

«Я получил информацию о том, что Кристиана Атсу спасли из-под завалов, но в настоящее время поступает информация о том, что Атсу и Танер Савут остаются под завалами.

Надеюсь, хорошие новости появятся как можно скорее», – сказал менеджер. 

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3 комментария

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Барсик Юрана
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я надеюсь, что такого будет меньше
Швеция применила оружие на «новых физических принципах»
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Барсик Юрана
В фифе в карьере покупал его, аминь
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ARIGAMI ARIGAMI
Я надеюсь, что такого будет меньше
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