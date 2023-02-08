Хавбек «Хатайспора» Атсу остается под завалами после землетрясения. Информация о спасении оказалась недостоверной
Полузащитник «Хатайспора» Кристиан Атсу остается под завалами после землетрясения.
Напомним, в понедельник стало известно, что ганский хавбек и спортивный директор клуба Танер Савут оказались под завалами в результате землетрясения в Турции. Позднее появилась информация о том, что футболиста спасли. Об этом говорил заместитель председателя совета директоров «Хатайспора» Мустафа Озат.
Сегодня Озат сообщил, что эта информация была недостоверной.
«Я получил информацию о том, что Кристиана Атсу спасли из-под завалов, но в настоящее время поступает информация о том, что Атсу и Танер Савут остаются под завалами.
Надеюсь, хорошие новости появятся как можно скорее», – сказал менеджер.
По Турции ударило мощнейшее землетрясение. Трагедия задела и спорт
3 комментария