Тренер «Искендерунспора» из 3-й лиги Турции умер от травм, полученных во время землетрясения

Теги высшая лига Турция происшествия Д2 Турция Футбол

Тренер клуба 3-й лиги Турции умер от травм, полученных во время землетрясения.

Мощное землетрясение на территории Турции и Сирии произошло утром в понедельник, 6 февраля. По последним данным, в Турции погибло более 12 тысяч человек, еще около 63 тысяч получили ранения.

Среди погибших оказался тренер по физической подготовке «Искандерунспора» из 3-й лиги Турции. Сообщается, что Ибрагим Халил Олмез оказался под завалами и скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось о гибели вратаря «Ени Малатьяспор» Ахмета Эюпа Тюркаслана.

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2 комментария

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А.Э.РАСИМ
Этот ужас в Турции и Сирии...Неописуемо.
Просто ужас.
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Давид Agabekyan
Почти 2 новости подряд про смерть. Царствие небесное
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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