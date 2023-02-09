Тренер «Искендерунспора» из 3-й лиги Турции умер от травм, полученных во время землетрясения

Тренер клуба 3-й лиги Турции умер от травм, полученных во время землетрясения.

Мощное землетрясение на территории Турции и Сирии произошло утром в понедельник, 6 февраля. По последним данным, в Турции погибло более 12 тысяч человек, еще около 63 тысяч получили ранения.

Среди погибших оказался тренер по физической подготовке «Искандерунспора» из 3-й лиги Турции. Сообщается, что Ибрагим Халил Олмез оказался под завалами и скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось о гибели вратаря «Ени Малатьяспор» Ахмета Эюпа Тюркаслана.

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