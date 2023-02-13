Неймар не намерен уходить из «ПСЖ», только если его не выставят на трансфер летом
Неймар не планирует уходить из «ПСЖ» по своей воле.
Ранее появилась информация о желании парижан продать форварда.
Как сообщает RMC Sport, бразилец в данный момент не планирует уходить из «ПСЖ». Он полностью сосредоточен на ближайших матчах Лиги чемпионов с «Баварией».
Неймар может изменить свою позицию только в том случае, если его выставят на трансфер в конце сезона.
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По рублю можно ещё а в евро.....
Это дно
Он дурак что-ли уходить
Деньги капает проста так , не за что , зачем уходить
Псж если хочет что выиграть то должен платить неймару сколько хочет но лиж.би он ушёл из клуба .
Скоро они с неймаром и лига 1 перестанут выигрывать