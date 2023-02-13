Неймар не намерен уходить из «ПСЖ», только если его не выставят на трансфер летом

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Неймар Футбол

Неймар не планирует уходить из «ПСЖ» по своей воле.

Ранее появилась информация о желании парижан продать форварда.

Как сообщает RMC Sport, бразилец в данный момент не планирует уходить из «ПСЖ». Он полностью сосредоточен на ближайших матчах Лиги чемпионов с «Баварией».

Неймар может изменить свою позицию только в том случае, если его выставят на трансфер в конце сезона.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Собакевич
Ответ Enotaz24
Думаю миллионов за 60 купят ...он уже стареет
Не забывай, что у него зарплата космическая, не каждый клуб такое позволит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Неймар может изменить свою позицию после матчей с Баварией. Так правильнее.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустам Атаев
Ответ Deeeemayo
Сам уходи
не понял ??????ты это мне!!!????
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Deeeemayo
Ответ Я Гражданин Мира
Кому он нужен даже без платно? Это дно
Я никогда не видел чтобы твои комментарии кто-то оценивал положительно , на столько ты бред всегда пишешь
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Deeeemayo
Ответ Я Гражданин Мира
Кому он нужен даже без платно? Это дно
Ты че всю свою зп поставил на победу Бразилия а теперь отдуваешься? Че за ненависть? Как он тебя обидел
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Deeeemayo
Ответ Рустам Атаев
уходи!
Сам уходи
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Deeeemayo
Ответ Black Phoenix
Неймар так достал боссов ПСЖ непрофессионализмом и инфантильностью, что выставят на трансфер без вопросов и раздумий. Особенно, если бразил наглухо провалит весенний розыгрыш плей-офф ЛЧ, чего вполне можно ожидать уже в матче с немцами.
Полный бред сказанул про лучшего игрока на данный момент по г+а не считая Холланда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пацанчик реальный
Ответ Алексей Прядко
Нею уже 31, если не выиграет с ПСЖ лч в этом году, то нужно летом менять команду, если хочет ещё получить международные трофеи.
Обратно в Барселону за ЛЕ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
Ответ med-a-lion
кто? у него огромная, безумная зарплата и он скорее останется в псж, чем пойдет на снижение
Боели купит. ему просто еще не доложили, что Неймар продается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ Enotaz24
Думаю миллионов за 60 купят ...он уже стареет
60 лямов за это дно?
По рублю можно ещё а в евро.....
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ med-a-lion
кто? у него огромная, безумная зарплата и он скорее останется в псж, чем пойдет на снижение
Кому он нужен даже без платно?
Это дно
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ Юрий Поляков
А для чего ему куда то уходить , тут ему комфортно , хорошая зарплата, не сложная лига , рай для бразильца которому уже не много за 30 ! Если только куда в Катар ехать на повышение зарплаты , а так я его прекрасно понимаю, лафа 🤣👍
Вы абсолютно правы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ха Ха Ха
Он дурак что-ли уходить
Деньги капает проста так , не за что , зачем уходить
Псж если хочет что выиграть то должен платить неймару сколько хочет но лиж.би он ушёл из клуба .
Скоро они с неймаром и лига 1 перестанут выигрывать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Куй Покагорячев
"Я остаюсь, я буду здесь жииить"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Степанов
Время идет , а сага с трансфером Неймара не заканчивается 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sekor
Ну я бы тоже не ушел на его месте...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lavinka
Для того что бы сплавить Неймара Шейхи покупают МЮ ! Многоходовочка раскрыта !
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
med-a-lion
Ответ Enotaz24
Думаю миллионов за 60 купят ...он уже стареет
кто? у него огромная, безумная зарплата и он скорее останется в псж, чем пойдет на снижение
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Уже которая новость. То Месси, то Неймар. Наверное ожидается звездная чистка.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Поляков
А для чего ему куда то уходить , тут ему комфортно , хорошая зарплата, не сложная лига , рай для бразильца которому уже не много за 30 ! Если только куда в Катар ехать на повышение зарплаты , а так я его прекрасно понимаю, лафа 🤣👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rcbkz6mrtd
В Реал пусть переходит будет круто и мотивация появится
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Black Phoenix
Неймар так достал боссов ПСЖ непрофессионализмом и инфантильностью, что выставят на трансфер без вопросов и раздумий. Особенно, если бразил наглухо провалит весенний розыгрыш плей-офф ЛЧ, чего вполне можно ожидать уже в матче с немцами.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Прядко
Нею уже 31, если не выиграет с ПСЖ лч в этом году, то нужно летом менять команду, если хочет ещё получить международные трофеи.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустам Атаев
уходи!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enotaz24
Думаю миллионов за 60 купят ...он уже стареет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий