Неймар не планирует уходить из «ПСЖ» по своей воле.

Ранее появилась информация о желании парижан продать форварда.

Как сообщает RMC Sport, бразилец в данный момент не планирует уходить из « ». Он полностью сосредоточен на ближайших матчах чемпионов с «Баварией».

может изменить свою позицию только в том случае, если его выставят на трансфер в конце сезона.

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