«ПСЖ» готовится к уходу Месси и Неймара летом. Боссы клуба хотят продать бразильца, Лео сомневается в продлении контракта (Foot Mercato)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Футбол

«ПСЖ» ожидает, что Лионель Месси и Неймар покинут клуб летом.

Как сообщает Foot Mercato, французский клуб готовится к уходу Месси и Неймара летом 2023-го.

Руководство «ПСЖ» хочет продать бразильца летом. В последние недели это желание усилилось в связи с рядом неудачных выступлений форварда после ЧМ-2022, а также конфликтами между Неймаром и другими игроками «ПСЖ». Пока неизвестно, какие клубы будут заинтересованы в приобретении 31-летнего нападающего.

Месси сомневается, что ему стоит продлевать контракт с «ПСЖ». Все еще не исключено, что аргентинец подпишет новое соглашение с парижанами, но пока все указывает на то, что он не хочет этого делать. «ПСЖ» находится в постоянном контакте с окружением Месси. Лео дождется результатов этого розыгрыша Лиги чемпионов, чтобы принять окончательное решение о будущем. 

В этом сезоне у Неймара 17 голов и 15 результативных передач в 27 матчах сезона за «ПСЖ».

На счету Месси 15 голов и 14 результативных передач в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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73 комментария

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Astret
Ответ Экспертное мнение
Они без Месси не способны даже Тулузу и Монпелье обыграть)) Снова проиграют лигу Лансу или Марселю, как пару лет назад Лиллю вместе с Мбаппе и Неймаром.
Они без месси до финала ЛЧ доходили, с ним даже в четверть финал не получается дойти.
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XavIniesta2008-2015
Ответ Barsa! bolshe chem klub
в Барсу их свободными агентами
Спасибо,не надо
Не потому что плохие игроки, а потому что Барселона уже прошла этот этап. Перестройка в самом разгаре и снова окунаться в 2015 год не стоит. Особенно, с учётом того, что Неймар и Месси сейчас хуже самих себя времён МСН
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Astret
Ответ Роман
Галактикос Реала не выиграли ни одну ЛЧ. А кто-то до сих пор бредит, что собрать всех звёзд и трофеи придут. Когда сбалансированная средняя команда куда больше имеет шансов.
У ПСЖ такой звездный состав? Звезды разве что в атаке, по остальным позициям так себе.
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BoGaL
Ответ Abdul Aziz
зарплату уронят ради любимого клуба. Теперь ведь законы Лалиги и Испании им этого не запретят делать
Да, недавно в Испании отменили закон по которому Барса обязана была платить Месси 40 миллионов )))))
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vova123456
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Зачем? Только жить начали после их ухода. Сейчас Барса прогрессирует, растёт как команда с молодыми ребятами в составе. Приход суперзвезд опять всё сломает.
Ну тебе виднее конечно, но я чё-то припоминаю что Неймар играет на левом фланге атаки, то есть в нынешнию Барсу он сыграл бы вместо деревянных Рафиньи и Торреса, а Дембеле смог бы на своём любимом правом фланге играть. То есть реальным молодым игрокам типо Педри, Гави, Араухо, Бальде приход Неймара не грозит отсутствием игровой практики.
Насчёт Месси смысла нету обсуждать, он точно продлит контракт с ПСЖ, не захочет он обратно к Лапорте прийти.
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Юрий Кечко
Ответ kisliy33
за полсезона у Лео+Неймара 30 голов + 30 ассистов. пара неудачных игр на усталости, и готовятся расстаться...
Да не , на их место нужны игроки со скоростью и кто будет прессинговать , Мбаппе будет от этого освобождён , ну нельзя так в современном футболе когда тройка от этого отрезана
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kisliy33
Ответ Alexander p.
Месси не останется думаю, смысла особого нет
а какой должен быть смысл?
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kisliy33
за полсезона у Лео+Неймара 30 голов + 30 ассистов.
пара неудачных игр на усталости, и готовятся расстаться...
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Колбаскер тут
Так Месси после Баварии уже может принять решение. Это его последняя игра в ЛЧ этого сезона
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breeze1989
Ответ Мохнатый55
За Зидана ещё играли Чакыр, Клаттенбург, Оливер, Рокки, Кашшаи и другие топы.
Речь про ББК, Модрича, Крооса и тд.
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Alexander p.
Месси не останется думаю, смысла особого нет
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Алексей Венедиктов
Ответ Men77
не всегда получается как у МЮ
Надеюсь, получится у них) сбросить такую кобылу с возу - дорогого стоит👌🏻
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Далер Гайнеев
Ответ Black Phoenix
Короче, нынешний розыгрыш ЛЧ - последний шанс для ПСЖ взять ушастого. После ухода Месси и Неймара - будет тухнуть и Мбаппе как в золотой клетке, а на примере того же Неймара итог известен. Без звёздного трио в еврокубках парижанам вообще нечего будет делать.
Соберут молодых перспективных французов вокруг Мбаппе, благо ПСЖ это уже бренд, а французская футбольная школа изобилует талантами
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Кино Музыка
В команде разлад, иначе Месси бы не ушел. Напряги уже лет 6, наверное.
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Рустам Атаев
Ответ Франческо Тортик
Пешеход потопил финалиста ЛЧ и постоянного победителя кубка Франции, и быстренько решил свалить. Красавчик.
Зря ты так о С рамос.
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Igor Vladimirov
Ответ Арман Бижанов
Я единственный фанат Барсы кто не хочет возвращения даже Лео, не говоря уже о Неймаре?
Месси как раз и не хватает убогой атаке Барсы. А Неймар точно не нужен
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vova123456
Ответ BoGaL
Они потопят и тот плот что там остался после них )
даже одноногий Неймар лучше Рафиньи, Фати и Торреса вместе взятых.
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Тор 100
По любому Лео Месси завершит карьеру в родной Барселоне,а те разговоры-слухи не о чем.
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as009595@icloud.com
Ответ BoGaL
Они потопят и тот плот что там остался после них )
Хави они точно не нужны
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Блуждающий странник
Неймар никуда не уйдет, нечего было продлевать с ним контракт до 2027 года с такой зарплатой, а ни один клуб Европы не возьмет его на такую зарплату
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Франческо Тортик
Пешеход потопил финалиста ЛЧ и постоянного победителя кубка Франции, и быстренько решил свалить. Красавчик.
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Eko 4.0
Ответ Арман Бижанов
Я единственный фанат Барсы кто не хочет возвращения даже Лео, не говоря уже о Неймаре?
Нет ,тоже считаю нецелесообразно возвращать их,Лео 36 будет летом ,а Неймар играет по настроению
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BSADNIK
Серьезно? После неудачных выступлений неймара после чм-2022??? 17 голов +15 ассисты за 27 матчей . То есть они считают это неудачным?
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Блуждающий странник
Ответ onegin2007
Новый курс), оказывается до кого-то дошло, что собрать всех звёзд в одной команде это не гарантия результата.
Да это не новый курс. Неймар просто утомил конфликтами, а Месси сам не хочет. Никакого курса в команде где такая зарплата у Мбаппе быть не может. Да и от Неймара не избавятся они
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Карлик На Гормонах
Посмотрели на Ньюкасл и поняли, что их схема не работает. По-хорошему ещё бы и черепаху выкинуть.
+2
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