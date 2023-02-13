«ПСЖ» готовится к уходу Месси и Неймара летом. Боссы клуба хотят продать бразильца, Лео сомневается в продлении контракта (Foot Mercato)
«ПСЖ» ожидает, что Лионель Месси и Неймар покинут клуб летом.
Как сообщает Foot Mercato, французский клуб готовится к уходу Месси и Неймара летом 2023-го.
Руководство «ПСЖ» хочет продать бразильца летом. В последние недели это желание усилилось в связи с рядом неудачных выступлений форварда после ЧМ-2022, а также конфликтами между Неймаром и другими игроками «ПСЖ». Пока неизвестно, какие клубы будут заинтересованы в приобретении 31-летнего нападающего.
Месси сомневается, что ему стоит продлевать контракт с «ПСЖ». Все еще не исключено, что аргентинец подпишет новое соглашение с парижанами, но пока все указывает на то, что он не хочет этого делать. «ПСЖ» находится в постоянном контакте с окружением Месси. Лео дождется результатов этого розыгрыша Лиги чемпионов, чтобы принять окончательное решение о будущем.
В этом сезоне у Неймара 17 голов и 15 результативных передач в 27 матчах сезона за «ПСЖ».
На счету Месси 15 голов и 14 результативных передач в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
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Не потому что плохие игроки, а потому что Барселона уже прошла этот этап. Перестройка в самом разгаре и снова окунаться в 2015 год не стоит. Особенно, с учётом того, что Неймар и Месси сейчас хуже самих себя времён МСН
Насчёт Месси смысла нету обсуждать, он точно продлит контракт с ПСЖ, не захочет он обратно к Лапорте прийти.
пара неудачных игр на усталости, и готовятся расстаться...