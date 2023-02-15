«К черту «ПСЖ»! 70 евро за билет? Мы не Неймар». Баннер фанатов «Баварии» о ценах на «Парк де Пренс»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА болельщики Неймар Парк де Пренс деньги брань Футбол

Болельщики «Баварии» недовольны ценами на билеты на «Парк де Пренс».

Осенью 2017 года, когда мюнхенцы играли с «ПСЖ» в Париже в рамках группового этапа Лиги чемпионов, фанаты немецкого клуба вывесили баннер с текстом «75 евро за билет? Мы не Неймар. Цены должны быть разумными».

Спустя пять с половиной лет зрители, прибывшие на игру «Баварии» с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов, вновь растянули баннер, на котором написано: «70 евро? Мы все еще не Неймар. 20 евро достаточно. К черту «ПСЖ»!»

Изображение: twitter.com/Tanziloic

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62 комментария

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Bayern2004
Ответ Momos
Немцы в денежном плане порой удивляют. Мне как-то клиент немец прислал простыню текста с обоснованием, почему я ему должен вернуть 1 евро за поставленный товар. Только на написание у него ушло минимум минут 30 + еще не менее получаса у него должно было уйти на поиск информацию о стоимости доставки, просчитать комиссии и различные налоги (вышло в итоге довольно близко к реальным расходам). Он высчитал лишний евро и попросил его вернуть. Я был впечатлен и я вернул этот евро. Боже, потратить час своей жизни (сколько там в германии даже минимальная почасовая оплата?) ради одного евро.
Важен принцип.
Ведь если бы цена вопроса была скажем в 50 раз больше,вы бы отписались вашим опусом?А если б в 100 раз...
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Slaven_Bilic
Ответ eple
Средней зарплата в Мюнхене да 22 год - 221 тыс руб, билет на матч 1/8 ЛЧ за 5,5 тыс руб их возмущает высокой ценой. Между тем в Ростове например средняя зарплата 39 тыс. руб (в 5,6 раз меньше), а билет на матч Ростов - Локомотив от 1,8 тыс руб. (в 3 раза дешевле). Такой уровень терпильности не только болгар может восхитить. 🥴
Откуда 1,8к? Цены всегда были от 300-600. Сейчас висит на Урал от 300.
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Лужин
Ответ Смеющийся Баварец
Если вы фанат гостевой команды, то на эти места лучше не брать билеты. Там находятся много ультрас, которым ваше присутствие там не особо понравится. А если же ехать на выезд со всем фанатским сектором, то гостевая трибуна находится в другом месте. Вот и получается, что всем гостям Баварии приходится покупать билеты не меньше 60€ на ЛЧ. Да, можно рискнуть и купить билеты на фанатку Баварии на свой страх и риск. Но на фотке фанаты Баварии в специальном гостевом секторе, где билеты по 70€, точно такая же ситуация и на Альянце
Сомневаюсь что такие места вообще можно просто купить в кассе. Скорее всего их через фан-клубы распространяют. Ну вообще логично для ультрас по бросовым ценам продавать билеты, т.к. они посещают много матчей, и платить по 70 евро за каждый им никаких денег не хватит, скидки за лояльность и активное боление должны быть, в том числе и для гостевых фанатских групп.
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Иван Тарелкин
Ответ stas msv
Это да, но в тот момент кр7 ушёл из юве и так в живую не посмотрю))) кстати, вроде, зенит ещё и купон на скидку прислал. Там цены на челси пришлось снижать сильно и выходило так, что абон вышел чуть дороже.
Круто, спасибо за инфу
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stas msv
Ответ Иван Тарелкин
Спасибо, я б сказал это вообще подарок
Это да, но в тот момент кр7 ушёл из юве и так в живую не посмотрю))) кстати, вроде, зенит ещё и купон на скидку прислал. Там цены на челси пришлось снижать сильно и выходило так, что абон вышел чуть дороже.
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SternDesSüdens
Ответ eple
Средней зарплата в Мюнхене да 22 год - 221 тыс руб, билет на матч 1/8 ЛЧ за 5,5 тыс руб их возмущает высокой ценой. Между тем в Ростове например средняя зарплата 39 тыс. руб (в 5,6 раз меньше), а билет на матч Ростов - Локомотив от 1,8 тыс руб. (в 3 раза дешевле). Такой уровень терпильности не только болгар может восхитить. 🥴
учитавай высокие налоги под 50% и конские цены все что только можно
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Rafael Nadal Parero
Почти как на Серегу Орлова в Тель-Авиве
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Смеющийся Баварец
Ответ Лужин
так и тут на фотке такие же места.
Если вы фанат гостевой команды, то на эти места лучше не брать билеты. Там находятся много ультрас, которым ваше присутствие там не особо понравится. А если же ехать на выезд со всем фанатским сектором, то гостевая трибуна находится в другом месте. Вот и получается, что всем гостям Баварии приходится покупать билеты не меньше 60€ на ЛЧ. Да, можно рискнуть и купить билеты на фанатку Баварии на свой страх и риск. Но на фотке фанаты Баварии в специальном гостевом секторе, где билеты по 70€, точно такая же ситуация и на Альянце
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Иван Тарелкин
Ответ stas msv
Я брал абонемент на 3 матча Зенита в лч, ювентус, челси и мольде, за 5000р. По сути по 20 евро за матч, примерно
Спасибо, я б сказал это вообще подарок
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stas msv
Ответ Иван Тарелкин
А сколько например у нас на лч ценник был? В Питере и Москве?
Я брал абонемент на 3 матча Зенита в лч, ювентус, челси и мольде, за 5000р. По сути по 20 евро за матч, примерно
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Timur Belarus
Ответ Адепт Суперлиги
Какие же клоуны. 70 евро для матча плей-офф ЛЧ, особенно с такой вывеской - это копейки. Всё больше убеждаюсь, что адекватных болельщиков у данного клуба просто нет...
Не хочу расстраивать,но у каждого,нет не так у КАЖДОГО немца без исключений максы 200 евро в месяц на развлекухи и платить 70 евро непозволительная роскошь))
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Лужин
Ответ Смеющийся Баварец
Да, но это на стоячие места фанатского сектора, где смотреть неподготовленному зрителю довольно сложно. Остальные же сектора минималка 60€, что не сильно ниже, чем билет на Парк де Пренс
так и тут на фотке такие же места.
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Bayern-fan
Ответ Ненавидящий2.0
Сколько евро стоит билет на Альянц Арену внутри чемпионата и на ЛЧ?
на чемпионат самый дорогой - 100 евро
на ЛЧ, вроде, 120, но это прям центральные сектора
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Bayern-fan
Ответ eple
Средней зарплата в Мюнхене да 22 год - 221 тыс руб, билет на матч 1/8 ЛЧ за 5,5 тыс руб их возмущает высокой ценой. Между тем в Ростове например средняя зарплата 39 тыс. руб (в 5,6 раз меньше), а билет на матч Ростов - Локомотив от 1,8 тыс руб. (в 3 раза дешевле). Такой уровень терпильности не только болгар может восхитить. 🥴
футбол в Германии - это не только про деньги, но и про доступность для всех классов, не только для мажоров
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воен
Ответ Ярик01
Немцы все время протестуют по ценам на билеты, когда даже минималка на Спартак-ЦСКА стоит близко. А не на 1/8 ЛЧ
Так это отнюдь не немцев характеризует с негативной стороны.
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Виктор Никитин
Ответ Лужин
Если верить их прайслисту домашние матчи Баварии в ЛЧ стоят от 19 евро. https://tickets.fcbayern.com/documents/en/pricelist.pdf
так это стоячие места
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Bayern-fan
Ответ Momos
Немцы в денежном плане порой удивляют. Мне как-то клиент немец прислал простыню текста с обоснованием, почему я ему должен вернуть 1 евро за поставленный товар. Только на написание у него ушло минимум минут 30 + еще не менее получаса у него должно было уйти на поиск информацию о стоимости доставки, просчитать комиссии и различные налоги (вышло в итоге довольно близко к реальным расходам). Он высчитал лишний евро и попросил его вернуть. Я был впечатлен и я вернул этот евро. Боже, потратить час своей жизни (сколько там в германии даже минимальная почасовая оплата?) ради одного евро.
именно поэтому сейчас Германия там, где она есть
+2
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WhatZ
Ответ Ненавидящий2.0
спасибо, я так понимаю вторая строчка - это реальная цена с учётом НДС?
нет. Первая строчка - цена на Bundesliga (BL, чемпионат Германии), а вторая - на UEFA Champions League (UCL, она же Лига чемпионов)
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Лужин
Ответ Ненавидящий2.0
спасибо, я так понимаю вторая строчка - это реальная цена с учётом НДС?
Если вы про второй столбик, то это цена в ЛЧ, а первый цена в Бундеслиге.
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Смеющийся Баварец
Ответ Лужин
Если верить их прайслисту домашние матчи Баварии в ЛЧ стоят от 19 евро. https://tickets.fcbayern.com/documents/en/pricelist.pdf
Да, но это на стоячие места фанатского сектора, где смотреть неподготовленному зрителю довольно сложно. Остальные же сектора минималка 60€, что не сильно ниже, чем билет на Парк де Пренс
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Виктор Никитин
так вы всё равно купили, а не купили бы, то кто-то другой купил бы.. надо перестать покупать и ходить на футбол, тогда цены понизят.. есть спрос на билеты отсюда и цена.. законы рынка
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Английский_пациент
Ответ VAX
за такой матч 70 евро много? ничего себе
В апл это цена обычного матча типа тотнем брайтон
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chouchou
У Мбаппе и Месси зарплата выше
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eple
Средней зарплата в Мюнхене да 22 год - 221 тыс руб, билет на матч 1/8 ЛЧ за 5,5 тыс руб их возмущает высокой ценой.
Между тем в Ростове например средняя зарплата 39 тыс. руб (в 5,6 раз меньше), а билет на матч Ростов - Локомотив от 1,8 тыс руб. (в 3 раза дешевле).
Такой уровень терпильности не только болгар может восхитить. 🥴
+2
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Майрамбек Абдыкадыров
Ответ VAX
за такой матч 70 евро много? ничего себе
За какой матч?За пешеходов смотреть за 70 евро?
+2
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