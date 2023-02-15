«К черту «ПСЖ»! 70 евро за билет? Мы не Неймар». Баннер фанатов «Баварии» о ценах на «Парк де Пренс»

Болельщики «Баварии» недовольны ценами на билеты на « де Пренс».

Осенью 2017 года, когда мюнхенцы играли с «ПСЖ» в Париже в рамках группового этапа чемпионов, фанаты немецкого клуба вывесили баннер с текстом «75 евро за билет? Мы не . Цены должны быть разумными».

Спустя пять с половиной лет зрители, прибывшие на игру «Баварии» с « » в 1/8 финала Лиги чемпионов, вновь растянули баннер, на котором написано: «70 евро? Мы все еще не Неймар. 20 евро достаточно. К черту «ПСЖ»!»

Изображение: twitter.com/Tanziloic

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