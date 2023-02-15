«К черту «ПСЖ»! 70 евро за билет? Мы не Неймар». Баннер фанатов «Баварии» о ценах на «Парк де Пренс»
Болельщики «Баварии» недовольны ценами на билеты на «Парк де Пренс».
Осенью 2017 года, когда мюнхенцы играли с «ПСЖ» в Париже в рамках группового этапа Лиги чемпионов, фанаты немецкого клуба вывесили баннер с текстом «75 евро за билет? Мы не Неймар. Цены должны быть разумными».
Спустя пять с половиной лет зрители, прибывшие на игру «Баварии» с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов, вновь растянули баннер, на котором написано: «70 евро? Мы все еще не Неймар. 20 евро достаточно. К черту «ПСЖ»!»
Изображение: twitter.com/Tanziloic
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Ведь если бы цена вопроса была скажем в 50 раз больше,вы бы отписались вашим опусом?А если б в 100 раз...
на ЛЧ, вроде, 120, но это прям центральные сектора
Между тем в Ростове например средняя зарплата 39 тыс. руб (в 5,6 раз меньше), а билет на матч Ростов - Локомотив от 1,8 тыс руб. (в 3 раза дешевле).
Такой уровень терпильности не только болгар может восхитить. 🥴