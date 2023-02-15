Совладелец «Челси» Боули и глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи обсудили возможный трансфер Неймара. Американец – большой поклонник бразильца

Боссы «Челси» и «ПСЖ» обсудили в Париже возможный трансфер Неймара.

Как сообщает Le Parisien, совладелец «синих» и президент «ПСЖ» встретились в Париже во вторник. Одной из тем встречи была возможность перехода Неймара в « ».

«Челси» следит за ситуацией с бразильским нападающим с прошлого лета. , возглавлявший тогда лондонский клуб, хотел воссоединиться с игроком, которого он тренировал в « » с 2018 по 2020 год.

Отмечается, что Боули, который является большим поклонником Неймара, не увидел сильного желания сохранить игрока со стороны Аль-Хелайфи. Сумма трансфера в районе 60 млн евро не должна стать проблемой для «синих». Пока неясно, устроит ли «Челси» нынешняя зарплата Неймара в размере 36 млн евро в год.

«Челси» также внимательно следит за экс-тренером сборной Испании Луисом Энрике. Назначение Энрике на пост главного тренера « » может стать дополнительным преимуществом в борьбе за Неймара. Под руководством испанского специалиста Неймар выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной» в 2015 году.

Контракт Неймара с « » рассчитан до 2027 года. Ранее сообщалось, что парижане хотят продать 31-летнего футболиста летом.

В этом сезоне у Неймара 17 голов и 16 результативных передач в 28 матчах сезона за «ПСЖ». Его подробную статистику можно найти здесь.

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