Совладелец «Челси» Боули и глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи обсудили возможный трансфер Неймара. Американец – большой поклонник бразильца

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Луис Энрике Томас Тухель Нассер Аль-Хелайфи деньги Тодд Боули Футбол

Боссы «Челси» и «ПСЖ» обсудили в Париже возможный трансфер Неймара.

Как сообщает Le Parisien, совладелец «синих» Тодд Боули и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи встретились в Париже во вторник. Одной из тем встречи была возможность перехода Неймара в «Челси».

«Челси» следит за ситуацией с бразильским нападающим с прошлого лета. Томас Тухель, возглавлявший тогда лондонский клуб, хотел воссоединиться с игроком, которого он тренировал в «ПСЖ» с 2018 по 2020 год.

Отмечается, что Боули, который является большим поклонником Неймара, не увидел сильного желания сохранить игрока со стороны Аль-Хелайфи. Сумма трансфера в районе 60 млн евро не должна стать проблемой для «синих». Пока неясно, устроит ли «Челси» нынешняя зарплата Неймара в размере 36 млн евро в год.

«Челси» также внимательно следит за экс-тренером сборной Испании Луисом Энрике. Назначение Энрике на пост главного тренера «Челси» может стать дополнительным преимуществом в борьбе за Неймара. Под руководством испанского специалиста Неймар выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной» в 2015 году.

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года. Ранее сообщалось, что парижане хотят продать 31-летнего футболиста летом.

В этом сезоне у Неймара 17 голов и 16 результативных передач в 28 матчах сезона за «ПСЖ». Его подробную статистику можно найти здесь.

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43 комментария

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Максим Новиков
Зачем ему уходить в сырой Лондон?
В 2027 будет 35 лет.. Хош в Майями или домой или бамбук курить)
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Deeeemayo
Ответ Андрюха с района
Неймар уже готов играть за лондонский середняк) Таким стал нулиной) Но для лондонского он будет полезен, чтобы за 10 место в АПЛ биться)
Ты бы по больше матчей смотрел диванный аналитик.
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Deeeemayo
Ответ Андрюха с района
Неймар уже готов играть за лондонский середняк) Таким стал нулиной) Но для лондонского он будет полезен, чтобы за 10 место в АПЛ биться)
0 - это уровень твоего развития , когда ты говоришь про типа который самый лучший в мире по г+а после Холланда в этом сезоне.
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37old
Ответ Юлия Закаблукова
Помню в 2010 году неймар считался лучшим игроком поколения, ему уже 31 и особых высот не достал.....
Как Тотенхэм?
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Адепт Суперлиги
Ответ Homelender_666
Боули опасен для футбола. Он выводит безумие рынка на новый уровень.
Хоть кто-то начал понимать это
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pavelrytov@icloud.com
Они ж говорили что Поттер станет лучшим тренером мира
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_Alex*
Ну лямов 150 для безумного синего мешка выпишут. И ведь заплатят же. И опять будут пукать примерно с 10го места🤣
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red hikkikomori
Контракт до 2027го, да он с кайфом в ПСЖ до конца контракта будет сидеть не особо напрягаясь с такой ЗП
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Тимур Ибрагимов
на 3 состава футболистов покупают
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med-a-lion
Ответ Такеша
Дорого, характер звёздный, в АПЛ сломают, возвраст. Вердикт болельщика Челси, не надо задаром. Пусть в Барсу идёт, его чемпионат в Испании.
только если за ваш счет) зп 40млн!
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s_kapa
Ну примерно все с ним понятно. Синим - терпения
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Птюч
Ответ Savarona25
Обычно покупки делаются под желание и тактические нужды конкретного главного тренера, а тут просто гребут все что плохо лежит, по несколько дорогих игроков на одну позицию. Даже не представляю кто из всего этого материала сможет сделать КОМАНДУ.
Абрамович так не делал?
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sancho81
Бедный Челси...
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nugoboss
зачем в Англии такой симулянт нужен.
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Golthebest
Неймар и АПЛ. Было бы интересно.
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чебурашка
у Челси и так уже 3 состава, куда им Неймар
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Ivan Ivanych
Боули хуже сороки. Хотя неймар уже и не блестит.
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Любезный Коссутий
а я знал, что Боели клюнет.
не удивлюсь, если ему еще Реал Азара летом втолкает
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Ёба Роба
Ответ ФК Пушкино
Как дублёр Мудрика сгодится.
ага. как последователь Жиркова...
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Юлия Закаблукова
Помню в 2010 году неймар считался лучшим игроком поколения, ему уже 31 и особых высот не достал.....
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Heath...
Ответ DolJun
ходит слух что челси хочет от стерлинга избавиться из-за новой политики по зп, а тут неймар. а что касается зиеша - то псж сами виноваты, что дотянули до последнего дня когда клуб был занят переговорами по энцо
По поводу Стерлинга тоже только рад буду, пока не вижу, что он играет на 300к в неделю
По Зиешц полностью согласен
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Konstantin Svischov
Как-то этот трансфер не вписывается в новую концепцию Челси
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GuruFutbola
Не верю, что Неймар так опуститься
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алексей любовь
Разве что трейд
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Djeday
После вчерашней игры в ЛЧ ПСЖ ещё и доплатить должен Челси за Неймара
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