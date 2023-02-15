У Месси и Неймара по 3 из 10 от L’Équipe за матч с «Баварией». Столько же еще у 4 игроков «ПСЖ», оценок хуже в матче нет

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА рейтинги Неймар Данилу Перейра Маркиньос Марко Верратти Преснель Кимпембе Килиан Мбаппе Фабиан Руис Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Карлос Солер Витинья Нуну Мендеш Уоррен Заир-Эмери Футбол

Газета L’Équipe оценила игроков «ПСЖ» по итогам матча Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

Самые высокие оценки в составе «ПСЖ» получили центральные защитники Серхио Рамос и Маркиньос (по 6 баллов из 10). Игру полузащитника Данилу Перейры оценили в 5 баллов. Левый защитник Нуну Мендеш, полузащитник Карлос Солер и вратарь Джанлуиджи Доннарумма получили по 4 балла.

Всех остальных игроков «ПСЖ» – Лионеля Месси, Неймара, Марко Верратти, Уоррена Заира-Эмери и Ашрафа Хакими – оценили в 3 балла из 10. Игру Преснеля Кимпембе, вышедшего на замену вместо Хакими в перерыве, также оценили в 3 балла. Это худшие оценки среди всех участников матча.

Килиан Мбаппе, Фабиан Руис и Витинья, также вышедшие на замену, остались без оценок.

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57 комментариев

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Михаил Хромаков
Ответ Александр Данилов
Потому что у Рамоса фанатики с пеной у рта не защищают каждый чих, попутно обливая помоями остальных
Рамос всем местным просто безразличен. Все комментарии про Месси, даже не про Неймара
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Direct free kick
Ответ Парень со двора Шмурнова
Комментарий удален модератором
Factos
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Direct free kick
Ответ BRon
Дизреспект, великий Чупинатор протаскивал Париж в 1/4 как раз.
Даже в 1/2
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Direct free kick
Ответ Toni_Montana
Рад, что ты и тебе подобные вылезли из своих нор) было скучно)
А ты полезай обратно
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Direct free kick
масик на 0 из 10 наиграл, откуда 3?
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Михаил Хромаков
я бы все таки Неймару самую низкую оценку поставил, был просто ужасен
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Айлин 1990
Вообще нужно свалить из этой помойки.
Они ставят оценки хорошие, тогда когда Клуб выиграет. Не ценят тех, кто играл хорошо, так как только победа нужна.
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El Shininho
Т.е. Кимпембе, который вышел и чуть не привез, получил желтую и отдал несколько точных передач, получил такую же оценку, как Месси, который совершил одну ошибку за матч? Ладно.
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MajestySport
Третий коммент о псевдо величии Месси удалять будете?
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Александр Данилов
Ответ Marcus-light
Читаю комментарии и опять "Месси, Месси, Месси... ". Кошмар, вам не надоело? Месси был не худшим, не лучшим, абсолютно средним. Почему никто не пишет, что Рамос в очень хорошей форме, что Мбаппе показывает себя прирождённым лидером в команде с кучей звёзд (и да, там где есть Неймар и Месси)?
И да, если ты видел комменты, то людей, которых хвалили Мбаппе кастерили дизами. Догадайся чьи фанаты. Ну, уж точно не чела из Аравии
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Falsegoalkeeper
Месси с Неймаром банально халтурят без мяча, да и Мбаппе тоже, только он хотя бы скорость обладает, чтобы убегать за спину защитникам. Вот вопрос к болельщикам Барсы, которые хотели Месси и Неймара обратно. Нужны ли в интенсивной системе прессинга Хави?
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Озил, озю и буду озить
Как вышедший на замену на 40 минут Мбаппе остался без оценки?
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Александр Данилов
Ответ Александр Данилов
Челы, которые мне под матчем с Марселем дизы ставили? Где вы? Где Месси? Не беря в расчёт ЧМ(т. к. Копу выиграл Ди Мария, а Месси там стату набил в групповом этапе, и на этом его полномочия всё), где был Лео эти 2 сезона? Вы Рона критикуете, а вы гляньте на аргентинца. Далеко не топ 5 игрок мира. 3 гола в 8 последних матчах плэй офф. Вот где ваш Месси. Хватит хейтить одного, а другого возносить. Теперь нейтральные болельщики и вашего гения подняли курам на смех. Как сказал бы Роналду в том самом меме из фильма братьев Коэн :"В первый раз?") Месси уже 2 сезона показывает невразумительную игру. И да, я не хейтер Месси, я-хейтер альтернативно одарённых, как меня один дегенерaт обозвал, которые благодаря ЧМ возносят уже давно не лучшего игрока мира(в истории да, а вот за последние 2 клубных сезона он и на топ 10 мало метит)
UPD.Начали обстреливать клоуны. И не только меня.Даже безобидный коммент человека какого-то про то, что без Мбаппе игра не шла дизлайкать начали. А теперь, адекватные милсдари, гляньте, что не только у Роналдубоев бывает помешательство, а даже тех фанатиков чьих игрока я хвалю и называю лучшим игроком всех времён, хоть он был оппонентом моего любимого игрока. Вот и вся аналитика. Пояснить не могут за игру, зато накидать дизов всегда пожалуйста
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Footballeur
Ответ JealousNobody
Месси лучше бы тренировался усерднее, вместо того, чтобы давать 100500 интвервью о том, как он счастлив был выиграть ЧМ.
ПСЖ для Месси как Ал Наср для Роналду. Они оба уже пенсионеры.
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Александр Данилов
Ответ Marcus-light
Читаю комментарии и опять "Месси, Месси, Месси... ". Кошмар, вам не надоело? Месси был не худшим, не лучшим, абсолютно средним. Почему никто не пишет, что Рамос в очень хорошей форме, что Мбаппе показывает себя прирождённым лидером в команде с кучей звёзд (и да, там где есть Неймар и Месси)?
Потому что у Рамоса фанатики с пеной у рта не защищают каждый чих, попутно обливая помоями остальных
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Диер Ташкент
Ответ che kaif
ПСЖ проиграл сам себе. Вышли как в рядовой игре против Метца. На выезде должны выносить в одну калитку.команде с Чупо Мотингами не место в 1.4 лч
Мдаа.. бедные парижане, не знали что будут играть против Баварии. Только после с 60 минуты пришли в себе от дури
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Marcus-light
Читаю комментарии и опять "Месси, Месси, Месси... ". Кошмар, вам не надоело? Месси был не худшим, не лучшим, абсолютно средним. Почему никто не пишет, что Рамос в очень хорошей форме, что Мбаппе показывает себя прирождённым лидером в команде с кучей звёзд (и да, там где есть Неймар и Месси)?
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Злобный Конь
Неймар пока не уберёт приставку из имени "Джуниор" – так и будет как дитё в ЛЧ.
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Roman
Ответ JealousNobody
Месси лучше бы тренировался усерднее, вместо того, чтобы давать 100500 интвервью о том, как он счастлив был выиграть ЧМ.
Он не интервью давал, а подбухивал. Вот сейчас поэтому вообще не бегает, до сих пор на отходняках
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Toni_Montana
Рад, что ты и тебе подобные вылезли из своих нор) было скучно)
Комментарий удален
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cukken
Солер зачем был куплен, инородное тело, Неймар вчера был пустой, Месси почти не старался, но какие то атаки, передачи сделал. Явно не худший был. ПСЖ сейчас сборище игроков. Только с выходом черепахи, сменой тактики, пошла игра, но оно и понятно, выходили на своем стадионе защищаться с немцами, это прям видно было. Бавария хорошо катала, но прям опасных моментов 2-3 максимум было. Даже не помню крутых сейвов от Доны, в голе, он кстати, облажался, мог и взять этот удар.
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Real_v_dushe
Ответ Блуждающий странник
Смотрел Милан. Тут обзор глянул, почему я не удивлен что Доннарумма опять привез? Дальше вытащил пару хороших ударов, но он будет мешать играть любой команде, ужасен на выходах и пропускает то, что средний вратарь обязан брать, а это сразу меняет рисунок игры, одна игра на ленточке для вратаря такого уровня это слабо. Приятно осознавать в день когда Милан обыгрывает Тоттенхэм ПСЖ проигрывает у себя на стадионе
Ну это не совсем привоз, ему с его ростом было сложно именно с таким ударом справится. Он не играет почему-то ногами по таким мячам из-за издержек его игрового стиля, а следовало бы.
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Wild91688
Ответ Максим Левицкий
Комментарий удален модератором
Что ты несешь,если это ты называешь нормальным,то мне тебя жаль,твой кумир вчера по привычке растворился и оценки у французов объективные,это не хускорд, который за выход на поле жадного пенальтиста дают уже 9
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Сергей Штырков
Возможно когда ты видишь что команда без мяча стоит пошевелится и попробовать отобрать, а не стоять и ждать паса. великий теневой игрок
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Real_v_dushe
Вероятность, что «ПСЖ» пройдёт дальше, составляет только 6% по мнению этого же издания L’Equipe. Во всём у них очень адекватное и объективное мнение.
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