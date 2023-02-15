У Месси и Неймара по 3 из 10 от L’Équipe за матч с «Баварией». Столько же еще у 4 игроков «ПСЖ», оценок хуже в матче нет

Газета L’Équipe оценила игроков «ПСЖ» по итогам матча Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

Самые высокие оценки в составе «ПСЖ» получили центральные защитники и (по 6 баллов из 10). Игру полузащитника Данилу Перейры оценили в 5 баллов. Левый защитник , полузащитник и вратарь получили по 4 балла.

Всех остальных игроков «ПСЖ» – Лионеля Месси, Неймара, Марко Верратти, Уоррена Заира-Эмери и Ашрафа Хакими – оценили в 3 балла из 10. Игру Преснеля Кимпембе, вышедшего на замену вместо Хакими в перерыве, также оценили в 3 балла. Это худшие оценки среди всех участников матча.

Килиан Мбаппе, Фабиан Руис и Витинья, также вышедшие на замену, остались без оценок.

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