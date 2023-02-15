Месси и Неймар впервые за 10 месяцев подошли к фанатам «ПСЖ». Они извинились за 0:1 от «Баварии»
Лионель Месси и Неймар подошли к фанатам «ПСЖ» впервые за 10 месяцев.
После поражения «ПСЖ» от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Месси и Неймар в числе других игроков парижан подошли к фанатской трибуне, извинились и поблагодарили за поддержку. Также к болельщикам подошли Маркиньос, Витинья, Данилу Перейра и Серхио Рамос.
Как пишет RMC Sport, Месси и Неймар не подходили к болельщикам в течение 10 месяцев.
Разрыв случился после матча Лиги 1 против «Бордо», который состоялся в марте 2022 года, спустя 4 дня после вылета «ПСЖ» от «Реала» из Лиги чемпионов. На той игре болельщики парижан освистывали игроков, Месси и Неймара – особенно сильно. Только Килиана Мбаппе встречали аплодисментами.
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Это только Месси дают награду за любой чих))
И Неймар по игре судя по всему еще от днюхи не отошёл
Опять престиж
Опять в лч ...т Париж
Играя за Барсу и выхватывая от Баварии, он либо вообще не выходил на поле, прячась за спинами партнёров на скамейке из-за якобы травмы, либо просто ходил по полю с отрешенным лицом и даже не пытался поддержать партнёров криками - не дайте забить им 10.. Ни о каких извинениях, ещё и подходах к трибуне речи никогда не шло.
Теперь же, как чемпион мира, снизошел до смертных..
Ребята, ваш кумир играет в Азии.