Месси и Неймар впервые за 10 месяцев подошли к фанатам «ПСЖ». Они извинились за 0:1 от «Баварии»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА болельщики Неймар Парк де Пренс Данилу Перейра Маркиньос Витинья Футбол

Лионель Месси и Неймар подошли к фанатам «ПСЖ» впервые за 10 месяцев.

После поражения «ПСЖ» от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Месси и Неймар в числе других игроков парижан подошли к фанатской трибуне, извинились и поблагодарили за поддержку. Также к болельщикам подошли Маркиньос, Витинья, Данилу Перейра и Серхио Рамос.

Как пишет RMC Sport, Месси и Неймар не подходили к болельщикам в течение 10 месяцев.

Разрыв случился после матча Лиги 1 против «Бордо», который состоялся в марте 2022 года, спустя 4 дня после вылета «ПСЖ» от «Реала» из Лиги чемпионов. На той игре болельщики парижан освистывали игроков, Месси и Неймара – особенно сильно. Только Килиана Мбаппе встречали аплодисментами.

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33 комментария

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KING_OF_RUSSIA
Ответ Айлин 1990
А ты будешь плакать, когда он получит ЗМ. Так как главный турнир мира он выиграл , а этого хватит что бы получить 2 ЗМ.
Так так, т.е. все, кто до этого выигрывали на ЧМ получали ЗМ? 😂🤡
Это только Месси дают награду за любой чих))
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vrisimo
Ответ Айлин 1990
А ты будешь плакать, когда он получит ЗМ. Так как главный турнир мира он выиграл , а этого хватит что бы получить 2 ЗМ.
конечно, он ведь в одиночку его выиграл!
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Четыреноль
Ответ Сикарио
Рамос спас лицемеришек от разгрома.
Специально следил за Рамосом в надежде, что играет как Реале. Но у него потерь настолько дохрена, благо выручил пару моментов. Он как Бускетс. Всё таки возраст сказывается на них:((
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Фанат Лионеля Месси
Если ко второму матчу Мбаппе и Месси подойдут в оптимальной форме ,а не как вчера после травм ,то шансы есть
И Неймар по игре судя по всему еще от днюхи не отошёл
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JealousNobody
месси на коленях должен извиняться за свою бестолковую игру
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VuNePonimaete
Опять весна
Опять престиж
Опять в лч ...т Париж
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Алексей Петров
одни злыдни в комментах
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Кузя Гитарист
Ответ porosenochek
За валентинками подошли...
За вафлетинками
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ dr. cage
Победа в ЧМ благоприятно повлияла на нашего Лео. Играя за Барсу и выхватывая от Баварии, он либо вообще не выходил на поле, прячась за спинами партнёров на скамейке из-за якобы травмы, либо просто ходил по полю с отрешенным лицом и даже не пытался поддержать партнёров криками - не дайте забить им 10.. Ни о каких извинениях, ещё и подходах к трибуне речи никогда не шло. Теперь же, как чемпион мира, снизошел до смертных..
Я думаю наш Леганес в Мюнхен не поедет. Провернет классический трюк из 2013-го года - ссимулирует травму, чтобы не играть ответку с Баварией (но между делом разумеется сыграет в кубке или чемпионате страны))
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здоровяк
Ответ Любезный Коссутий
вроде, основные пенальтисты в ПСЖ это Мбаппе и Неймар, а Месси только третий в очереди. нет?
Да, перепутал с Аргентиной. Но сути не меняет)
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El_Russo
Ответ Айлин 1990
А ты будешь плакать, когда он получит ЗМ. Так как главный турнир мира он выиграл , а этого хватит что бы получить 2 ЗМ.
Он один выиграл?)
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Real_v_dushe
Они выглядят, как старая лошадь из анекдота: "Ну не шмогла я, не шмогла..."
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leroc
С барского плеча
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Любезный Коссутий
молодцы. так и нужно было сделать
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Raybar
хейтеры месси, вы перепутали, ваше "божество" играет в чемпионате упавших звезд саудовской аравии
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Tahir Turk
Ой, модератор и ты туда же, ну стирай все комменты за Месси, что ж только мой то
+1
-1
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Marcus-light
Ответ Айлин 1990
А ты будешь плакать, когда он получит ЗМ. Так как главный турнир мира он выиграл , а этого хватит что бы получить 2 ЗМ.
Два? Ещё и в 2024, по инерции?
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MajestySport
Когда Месси извиниться перед своими фанатами о самом большом обмане устроивший ФИФА подаривши ему ЧМ?
+2
-3
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dr. cage
Победа в ЧМ благоприятно повлияла на нашего Лео.

Играя за Барсу и выхватывая от Баварии, он либо вообще не выходил на поле, прячась за спинами партнёров на скамейке из-за якобы травмы, либо просто ходил по полю с отрешенным лицом и даже не пытался поддержать партнёров криками - не дайте забить им 10.. Ни о каких извинениях, ещё и подходах к трибуне речи никогда не шло.

Теперь же, как чемпион мира, снизошел до смертных..
+2
-5
-3
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Любезный Коссутий
Ответ здоровяк
Пенальти не придумали для Месси вчера, чтобы он героически спас ПСЖ
вроде, основные пенальтисты в ПСЖ это Мбаппе и Неймар, а Месси только третий в очереди. нет?
+3
0
+3
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Химчанин Юран
Ответ Бестрофейник 19/20
Это ЗМ, однозначно
Так он же и так его получит
+15
-3
+12
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Айлин 1990
Ответ Бестрофейник 19/20
Это ЗМ, однозначно
А ты будешь плакать, когда он получит ЗМ. Так как главный турнир мира он выиграл , а этого хватит что бы получить 2 ЗМ.
+20
-10
+10
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Четыреноль
Великий как всегда благороден. Жаль, что после ЧМ у многих случился инфаркт. Король тихо наблюдает, когда псы гоняются
+1
-2
-1
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Нурбол Жумаскалиев
месси даже здесь пешком ходит
+1
-2
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Айлин 1990
Снова тут фанаты Аль Насра.
Ребята, ваш кумир играет в Азии.
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