Месси и Неймар впервые за 10 месяцев подошли к фанатам «ПСЖ». Они извинились за 0:1 от «Баварии»

и Неймар подошли к фанатам «ПСЖ» впервые за 10 месяцев.

После поражения «ПСЖ» от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Месси и Неймар в числе других игроков парижан подошли к фанатской трибуне, извинились и поблагодарили за поддержку. Также к болельщикам подошли , , Данилу Перейра и .

Как пишет RMC Sport, Месси и не подходили к болельщикам в течение 10 месяцев.

Разрыв случился после матча Лиги 1 против «Бордо», который состоялся в марте 2022 года, спустя 4 дня после вылета «ПСЖ» от «Реала» из Лиги чемпионов. На той игре болельщики парижан освистывали игроков, Месси и Неймара – особенно сильно. Только Килиана Мбаппе встречали аплодисментами.

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