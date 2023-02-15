У Месси 4,5 из 10 от Le Parisien за 0:1 с «Баварией», у Неймара – 4. Лучшая оценка – у Рамоса (6,5), худшая – у Хакими (3,5)

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА рейтинги Неймар Данилу Перейра Маркиньос Марко Верратти Преснель Кимпембе Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Карлос Солер Нуну Мендеш Уоррен Заир-Эмери Футбол

Газета Le Parisien оценила игроков «ПСЖ» после поражения от «Баварии» (0:1).

Парижане дома уступили «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лучшую оценку среди игроков «ПСЖ» получил защитник Серхио Рамос – 6,5 из 10 баллов.

Игру полузащитника Данилу Перейры оценили в 6 баллов, выступление вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, защитника Маркиньоса, а также полузащитников Марко Верратти и Карлоса Солера – в 5 баллов.

Защитник Преснель Кимпембе, вышедший на замену в перерыве, как и Нуну Мендеш, получил 4,5 балла. Такую же оценку поставили нападающему Лионелю Месси.

По 4 балла от Le Parisien получили 16-летний полузащитник Уоррен Заир-Эмери и нападающий Неймар.

Худшую оценку в составе «ПСЖ» поставили защитнику Ашрафу Хакими, которого заменили в перерыве. Его игру оценили в 3,5 балла.

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47 комментариев

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Vlados 86
У катарцев даже Хакими деграднул, вот уж клуб-могила. В Боруссии и Интере просто торпедой справа был, выжигал весь фланг.
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Sergey Mikhaylenko
Ответ DDii
А вчера Милан и Тоттенхэм вообще играли? Проста мне кажется я смотрел эту игру и не одного новости про оценки Милана
Вижу на сайте четыре новости и один разбор про этот матч. Разве этого мало?
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BananaMantana
Ответ Kemal Gul
Это уже писали раньше, но подмечу ещё раз. Почему ПСЖ - единственная команда, оценки которой регулярно публикует спортс? Ни Реал, ни Барса, ни МЮ, ни Нижнекамский Нефтехимик, а именно ПСЖ?
Это Галактико нашего времени с пачкой звезд. Интересно кто и как из них сыграл. Вроде все совершенно просто
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BananaMantana
Ответ Oleg
тут на Месси хайп) У некоторых после ЧМ сложности, на старые обиды наложилась глобальная новая в виде триумфа Лео на ЧМ.
Ольга, ты живешь на ветках Роналду и на всех новостях о нем таких как ты больше всего. Вы двухстандартные трансгендеры еще и удивляетесь ответным реакциям на ваше истеричное обожествление Месси на всех ветках )
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kidur
Бавария была лучше во всех моментах и счёт на табло не отражает её преимущества, только благодаря героической игре Рамоса...
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DDii
А вчера Милан и Тоттенхэм вообще играли?
Проста мне кажется я смотрел эту игру и не одного новости про оценки Милана
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МТБ
Честно говоря, тут оценки совсем из ничего
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zzzeeerrrooo
Ответ Нагрузки Сборной
Он страховал центрального, пз (по ситуации - Солер) должен был опуститься и помочь.
Кого он там страховал?
Кансело с того фланга убрали , он оставался 1 в 1 с Команом
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Bayern2004
Ответ Streetbor
уже третья новость про оценки ПСЖ. Нужно ещё от Скай спортс и прочих. Зато на Баварию плевать на ней не хайпанешь.
"Пусть говорят"(с)
Счёт на табло.
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Великий Алонсо
Аргентинский бездарь Лео, бесполезный игрочишка
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Михаил Сафонов
Ответ Streetbor
уже третья новость про оценки ПСЖ. Нужно ещё от Скай спортс и прочих. Зато на Баварию плевать на ней не хайпанешь.
Можно ещё диванного эксперта и Мостового спросить на крайняк. Будто ни у кого провальных матчей не бывает.
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Wasilij Petrow
Резонно, хотя мне казалось, что Мендеш был неплох. Килиан не получил оценки по малому времени? Так-то он был безусловно лучший.
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Михаил Сафонов
Мы поняли, что Месси сыграл не очень, зачем шитпостить каждое донное издание?
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Нагрузки Сборной
Ответ Born is the King
4,5 это за 45 метров, которые пешеход нашагал
За эти 45 метров успел заработать несколько штрафных, красную сопернику и завершить ударом одну из самых опасных атак ПСЖ. Получается и правда гений!
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Нагрузки Сборной
Ответ zzzeeerrrooo
из под Мендеша гол забили
Он страховал центрального, пз (по ситуации - Солер) должен был опуститься и помочь.
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oberkorn
Ответ VERBLYUD
Солер, Данило Перейра, Руис, 16-летний Заир-Эмери - вот это Галактикос!
Это проблемы руководства псж. Реал тоже играл с зиданами и павонами
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Роман
Ответ Born is the King
4,5 это за 45 метров, которые пешеход нашагал
Как кто-то написал уже, возможно и ты.
За матч:
Месси - 45 м.
Гальтье - 60 м.
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гилберт
Ответ Kemal Gul
Это уже писали раньше, но подмечу ещё раз. Почему ПСЖ - единственная команда, оценки которой регулярно публикует спортс? Ни Реал, ни Барса, ни МЮ, ни Нижнекамский Нефтехимик, а именно ПСЖ?
Странный вопрос. ПСЖ собрал лучших игроков мира и если фанов и интнресуют оценки, то оценки Неймара, Месси и Мбаппе, а не игроков других клубов. Ну и их партнёров для сравнения.
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гилберт
Ответ atomio
Честно говоря - может редакторы спорца пояснят, почему из всех команд мира постят новости только об оценках ПСЖ?! Причем от многих изданий сразу. Раньше это был обусловлено противостоянием (мнимым) Месси и Роналду, ПСЖ и МЮ. А сейчас то чего. Или постить оценки за матч АльНасра нет возможности потому что их никто и не ставит в лиге песков?))) 😂😂🤡🤡
Там наверное оценки ставят в верблюдах.
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Екн Лор
Ответ atomio
Честно говоря - может редакторы спорца пояснят, почему из всех команд мира постят новости только об оценках ПСЖ?! Причем от многих изданий сразу. Раньше это был обусловлено противостоянием (мнимым) Месси и Роналду, ПСЖ и МЮ. А сейчас то чего. Или постить оценки за матч АльНасра нет возможности потому что их никто и не ставит в лиге песков?))) 😂😂🤡🤡
Когда спортс после каждого промаха Роналду со штрафного выпускал отдельную новость, это вас не смущало, да? А тут вашего кумира обидели(
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AnMe
Даже не знаю какого людям, которые болеют за остальные команды или не громких игроков, как трио из ПСЖ) ни новостей толком, ни оценок, просто результат и все)
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VERBLYUD
Ответ oberkorn
Стоит признать, что у проектов галактикос, полный провал. Что у мс, что у псж, ноль ушастых. Реал, в первый заход, взял только одну лч. Попёрло лишь со второго захода, да и то, там был очень огромный судейский фактор.
Солер, Данило Перейра, Руис, 16-летний Заир-Эмери - вот это Галактикос!
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Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Ну а ты подумай, фаны какого игрока помешаны на этих мусорных оценках, для них это всё и пишут. Просто когда оценки плохие, тогда они уже поднимают бунт, мол зачем это публиковать, а когда хорошие, то сами засирают весь сайт флудом, что у меси самая высокая оценка))
Ожадние: все гондурасы один масик Дартаньян.
Реальность: все Дартаньяны, один масик гондурас, ну и долларума
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oberkorn
Стоит признать, что у проектов галактикос, полный провал. Что у мс, что у псж, ноль ушастых. Реал, в первый заход, взял только одну лч. Попёрло лишь со второго захода, да и то, там был очень огромный судейский фактор.
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los merengues
Ответ VERBLYUD
Оценки от этих французских журналов можно сразу отправить в мусорку. Когда команда побеждает они ставят хорошие оценки, когда проигрывает - плохие, независимо от того, как сыграли игроки.
Рамос проиграл и получил хорошую оценку.
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