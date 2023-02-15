У Месси 4,5 из 10 от Le Parisien за 0:1 с «Баварией», у Неймара – 4. Лучшая оценка – у Рамоса (6,5), худшая – у Хакими (3,5)

Газета Le Parisien оценила игроков «ПСЖ» после поражения от «Баварии» (0:1).

Парижане дома уступили «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лучшую оценку среди игроков «ПСЖ» получил защитник – 6,5 из 10 баллов.

Игру полузащитника оценили в 6 баллов, выступление вратаря , защитника , а также полузащитников и Карлоса Солера – в 5 баллов.

Защитник Преснель Кимпембе, вышедший на замену в перерыве, как и Нуну Мендеш, получил 4,5 балла. Такую же оценку поставили нападающему Лионелю Месси.

По 4 балла от Le Parisien получили 16-летний полузащитник Уоррен Заир-Эмери и нападающий Неймар.

Худшую оценку в составе «ПСЖ» поставили защитнику Ашрафу Хакими, которого заменили в перерыве. Его игру оценили в 3,5 балла.

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