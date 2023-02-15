У Месси 4,5 из 10 от Le Parisien за 0:1 с «Баварией», у Неймара – 4. Лучшая оценка – у Рамоса (6,5), худшая – у Хакими (3,5)
Газета Le Parisien оценила игроков «ПСЖ» после поражения от «Баварии» (0:1).
Парижане дома уступили «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лучшую оценку среди игроков «ПСЖ» получил защитник Серхио Рамос – 6,5 из 10 баллов.
Игру полузащитника Данилу Перейры оценили в 6 баллов, выступление вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, защитника Маркиньоса, а также полузащитников Марко Верратти и Карлоса Солера – в 5 баллов.
Защитник Преснель Кимпембе, вышедший на замену в перерыве, как и Нуну Мендеш, получил 4,5 балла. Такую же оценку поставили нападающему Лионелю Месси.
По 4 балла от Le Parisien получили 16-летний полузащитник Уоррен Заир-Эмери и нападающий Неймар.
Худшую оценку в составе «ПСЖ» поставили защитнику Ашрафу Хакими, которого заменили в перерыве. Его игру оценили в 3,5 балла.
5 быстрых мыслей о «ПСЖ» – «Бавария»: как Де Лигт съел Месси, зачем Париж копировал «Лилль»
«Бавария» доминировала над «ПСЖ». Его освежил только Мбаппе, у которого отменили два гола
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Проста мне кажется я смотрел эту игру и не одного новости про оценки Милана
Кансело с того фланга убрали , он оставался 1 в 1 с Команом
Счёт на табло.
За матч:
Месси - 45 м.
Гальтье - 60 м.
Реальность: все Дартаньяны, один масик гондурас, ну и долларума