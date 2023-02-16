Анчелотти о 4:0 с «Эльче»: «Хорошая игра «Реала». Мы все контролировали, имели много моментов, не давали сопернику контратаковать»

остался доволен победой «Реала» над « ».

« » дома разгромил соперника со счетом 4:0 в перенесенном матче 21-го тура Ла Лиги.

– Хорошая игра. Мы контролировали ход матча, были хороши в финальной трети поля, имели много моментов, не давали сопернику контратаковать.

Все сложилось хорошо в столь важный момент сезона. Нам нужна стабильность.

– Что Бензема значит для «Реала»?

– Он не просто нападающий. У него хорошая химия с партнерами по команде. Это форвард, который всегда готов замыкать атаки в штрафной площади и в то же очень помогает нам во владении мячом.

– После дубля он теперь второй среди лучших бомбардиров «Реала» в Примере.

– У Карима фантастическая карьера. Надеюсь, он сможет продолжать играть так, потому что все болельщики «Реала» хотят этого, – сказал главный тренер «Реала» в эфире DAZN.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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