Анчелотти о 4:0 с «Эльче»: «Хорошая игра «Реала». Мы все контролировали, имели много моментов, не давали сопернику контратаковать»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Эльче Футбол

Карло Анчелотти остался доволен победой «Реала» над «Эльче».

«Мадрид» дома разгромил соперника со счетом 4:0 в перенесенном матче 21-го тура Ла Лиги.

– Хорошая игра. Мы контролировали ход матча, были хороши в финальной трети поля, имели много моментов, не давали сопернику контратаковать.

Все сложилось хорошо в столь важный момент сезона. Нам нужна стабильность.

– Что Бензема значит для «Реала»?

– Он не просто нападающий. У него хорошая химия с партнерами по команде. Это форвард, который всегда готов замыкать атаки в штрафной площади и в то же  очень помогает нам во владении мячом.

– После дубля он теперь второй среди лучших бомбардиров «Реала» в Примере.

– У Карима фантастическая карьера. Надеюсь, он сможет продолжать играть так, потому что все болельщики «Реала» хотят этого, – сказал главный тренер «Реала» в эфире DAZN.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
Ответ Lifar Skladchikov
Ты про парня, который 3+1 сделал на КЧМ? согласен, бесполезный игрок))
Если он против алкашей сделает 5+1 тоже будешь хвастаться этим?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нефанатик
Один из редчайших матчей в котором Винисиус не совершил ни одной ошибки. По чаще бы видеть его на этой позиции. Если бы в команде была здоровая конкуренция и футболистов отбирали по мастерству, Винисиус грел бы лавку под Родриго. Родриго как футболист на пару ступеней вышел этого танцора и жертвы расизма.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нефанатик
Ответ GuruFutbola
Отличная игра против конкурента)
Как там дела с прокуратурой? Откупись за подкуп судей?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нефанатик
Ответ Lifar Skladchikov
Ты про парня, который 3+1 сделал на КЧМ? согласен, бесполезный игрок))
Против великих команд 3+1... и благодаря этим 3+1 мы должны забыть о всех его промахах, его провокациях, симуляциях, постоянных жалобах судьям и просто отвратительно игре? Персофань дальше, а адекватные люди пусть оценивают этого клоуна должным образом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lifar Skladchikov
Ответ Футбол_это_жизнь
Игра без расиста и сразу учтённые 4-0 Но Анчелотти продолжит выпускать истеричку в каждом матче ибо у них отношения
Ты про парня, который 3+1 сделал на КЧМ? согласен, бесполезный игрок))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
Игра без расиста и сразу учтённые 4-0
Но Анчелотти продолжит выпускать истеричку в каждом матче ибо у них отношения
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Ответ GuruFutbola
Отличная игра против конкурента)
это была игра за 6 очков.. домашние стены помогли 😂
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Отличная игра против конкурента)
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Смолин
Ответ Burel
Меньше, чем клуб идёт по графику прошлого сезона, но есть одно но... 😃
Иди готовься на завтра к ЛЕ))
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Меньше, чем клуб идёт по графику прошлого сезона, но есть одно но... 😃
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий