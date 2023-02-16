«Реал» пробил 560 пенальти в Примере – это рекорд, «Барса» – 520. Бензема дважды забил «Эльче» с точки

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Валенсия Атлетико Атлетик Ла Лига судьи Райо Вальекано Эльче рекорды Жирона Футбол

Карим Бензема забил два гола с пенальти в матче «Реал» – «Эльче».

Теперь в пользу «Мадрида» судьи назначили 560 пенальти – это рекорд Примеры.

«Барса» 520 раз била с точки, «Атлетико» – 478, «Валенсия» – 469, «Атлетик» – 430.

В этом сезоне в пользу «Реала» также ставят больше всего пенальти – 9. «Жирона» била с точки 7 раз, «Валенсия» и «Райо Вальекано» – по 6 раз.

Отметим, что Бензема реализовал за карьеру 36 пенальти, а не забил с точки 8 раз.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Реал» – «Эльче» (3:0, второй тайм).

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

53 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
livin la vida loca
Ответ Усы Годзиллы
Не понимаю тебя. Напиши по человечески
ну если ты простейший человеческий язык распознаешь как иероглифы, то все гораздо хуже, чем я мог подумать XDD
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Усы Годзиллы
Ответ livin la vida loca
Комментарий удален модератором
Не понимаю тебя. Напиши по человечески
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Che Borz
Реал пробивает больше всех пенальти в лиге, а судьи работают же конечно на Барсу, удобно 😂
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Давно не удивляемся. У Реала пенка в каждом матче, не считая Майорки. Там просто пенку забить не смогли. Пхах-ха)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
livin la vida loca
Ответ Усы Годзиллы
Мм, ты решил вступить диалог со мной, а не с твоими сектантами и их формулировки 😁. Выясним, скоро. Это был мой ответ на истерику твоих каталонских херманосов. Ответ устроил?
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Butrymovich Mikalai
Ответ King_X
Аа Ну раз не прямиком на зарплатную, тогда не считается, да Конверты тоже наверн нормальное дело, не его же счёт 😂
вручали ге просто так а на ужине
ужине
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/dia-que-real-madrid-invito-cenar-viktor-kassai-5983163
давили не где-то, а перед классико))), для судейства в классико:
https://www.sport-express.ru/football/spain/reviews/929958/

)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rej1sta
Ответ Усы Годзиллы
как бы да, сегодня вышло тому подтверждение. или что, ваши шептуны на каталонских ветках куда более автооитетные источники, верно?🤣
Как-то слабо платили, что судейские ошибки стоили победы в лиге

https://twitter.com/barcatimes/status/1625861212348067847?s=46&t=71GTOo6TJKewaPlvFNvsPQ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Усы Годзиллы
Ответ Форман21
Кашшай с 6ю ошибками за матч в пользу Реала это всемирный стыд.
Безусловно, об этом знают все в Каталонии.

Разговор про общемировой позор с Эвребе и Айтенкином
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
falkao2013
Ответ Усы Годзиллы
Ну да, мои слова. Я задал вопрос на каталонскую истерику. дальше что?
Ну есть факты,подтверждающие твои "вопросы",что каталонцы платили судьям?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Форман21
Ответ Усы Годзиллы
Как связаны пенальти Реала и Барсы в Ла Лиге, со всемирным стыдом Барсы с Эвребе и Айтенкином?
Кашшай с 6ю ошибками за матч в пользу Реала это всемирный стыд.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Усы Годзиллы
Ответ falkao2013
"Из-за слез не разобрать, что ты хотел сказать. наверное, что Барса не платила судьям?)" Это не ты написал?)
Ну да, мои слова.
Я задал вопрос на каталонскую истерику.

дальше что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дороф
Ответ Дворец культуры Центральный
это тот, чье имя нельзя называть.
ВоланДеМорт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
falkao2013
Ответ Усы Годзиллы
Я так и сказал? Не-а. Я сказал иначе, отвечая на вашу каталонскую истерику. Зачем врешь?
"Из-за слез не разобрать, что ты хотел сказать.

наверное, что Барса не платила судьям?)"

Это не ты написал?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Усы Годзиллы
Ответ Ansu Fati
Отрыв между Барсой и Реалом в 40 пенальти. Фанаты мадридцев: Айтекин, Эвребе, кококо)))
Как связаны пенальти Реала и Барсы в Ла Лиге, со всемирным стыдом Барсы с Эвребе и Айтенкином?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Ответ Тамазик Хеладзе
Комментарий удален модератором
подкупе для чегоо ? Чтобы Барсу потопили в сезоне 16/17, а королевский проект натянули к чемпионству ? 😂😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Ответ Ansu Fati
Отрыв между Барсой и Реалом в 40 пенальти. Фанаты мадридцев: Айтекин, Эвребе, кококо)))
Аха-ха)👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Ответ Ansu Fati
Отрыв между Барсой и Реалом в 40 пенальти. Фанаты мадридцев: Айтекин, Эвребе, кококо)))
4 пенальти за всю историю это разница меньше чем в 1 пенальти за сезон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Усы Годзиллы
Ответ falkao2013
Нет. Ты же чётко написал,что Барселона платила судьям. Извольте уж объясниться.
Я так и сказал?

Не-а. Я сказал иначе, отвечая на вашу каталонскую истерику.

Зачем врешь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
El Fenomeno 9️⃣
Ответ ДЖИН
Реал не может, пенальти поможет.
После сегодняшних событий фанам бчки вообще лучше помалкивать😂
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Ответ MESSIya
Не владеешь инфой
Расскажи о своей инсайдерской информации
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ansu Fati
Отрыв между Барсой и Реалом в 40 пенальти.
Фанаты мадридцев: Айтекин, Эвребе, кококо)))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MESSIya
Ответ Фёдор Кузнецов
То ли дело наша Барселона которая просто честно отдавала деньги одному из главных людей в испанском судействе
Не владеешь инфой
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
falkao2013
Ответ Усы Годзиллы
Мм, ты решил вступить диалог со мной, а не с твоими сектантами и их формулировки 😁. Выясним, скоро. Это был мой ответ на истерику твоих каталонских херманосов. Ответ устроил?
Нет. Ты же чётко написал,что Барселона платила судьям. Извольте уж объясниться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Усы Годзиллы
Ответ Человек1991
Реал давно пора переименовать в Реаль Пеналь)) или в Аль Пеналь )
Готов к игре по четвергам? Уже перестал злиться как Хави или еще на 2-ой год подряд не привык?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Усы Годзиллы
Ответ falkao2013
А платила судьям? Скинь ссылку
Мм, ты решил вступить диалог со мной, а не с твоими сектантами и их формулировки 😁.

Выясним, скоро. Это был мой ответ на истерику твоих каталонских херманосов.

Ответ устроил?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий