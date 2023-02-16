«Реал» пробил 560 пенальти в Примере – это рекорд, «Барса» – 520. Бензема дважды забил «Эльче» с точки
Карим Бензема забил два гола с пенальти в матче «Реал» – «Эльче».
Теперь в пользу «Мадрида» судьи назначили 560 пенальти – это рекорд Примеры.
«Барса» 520 раз била с точки, «Атлетико» – 478, «Валенсия» – 469, «Атлетик» – 430.
В этом сезоне в пользу «Реала» также ставят больше всего пенальти – 9. «Жирона» била с точки 7 раз, «Валенсия» и «Райо Вальекано» – по 6 раз.
Отметим, что Бензема реализовал за карьеру 36 пенальти, а не забил с точки 8 раз.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Реал» – «Эльче» (3:0, второй тайм).
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ужине
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/dia-que-real-madrid-invito-cenar-viktor-kassai-5983163
давили не где-то, а перед классико))), для судейства в классико:
https://www.sport-express.ru/football/spain/reviews/929958/
)))
https://twitter.com/barcatimes/status/1625861212348067847?s=46&t=71GTOo6TJKewaPlvFNvsPQ
Разговор про общемировой позор с Эвребе и Айтенкином
Я задал вопрос на каталонскую истерику.
дальше что?
наверное, что Барса не платила судьям?)"
Это не ты написал?)
Не-а. Я сказал иначе, отвечая на вашу каталонскую истерику.
Зачем врешь?
Фанаты мадридцев: Айтекин, Эвребе, кококо)))
Выясним, скоро. Это был мой ответ на истерику твоих каталонских херманосов.
Ответ устроил?