«Реал» пробил 560 пенальти в Примере – это рекорд, «Барса» – 520. Бензема дважды забил «Эльче» с точки

забил два гола с пенальти в матче «Реал» – «Эльче».

Теперь в пользу « » судьи назначили 560 пенальти – это рекорд Примеры.

«Барса» 520 раз била с точки, « » – 478, « » – 469, «Атлетик» – 430.

В этом сезоне в пользу «Реала» также ставят больше всего пенальти – 9. « » била с точки 7 раз, «Валенсия» и «Райо Вальекано» – по 6 раз.

Отметим, что Бензема реализовал за карьеру 36 пенальти, а не забил с точки 8 раз.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Реал» – «Эльче» (3:0, второй тайм).

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