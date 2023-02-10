Чемпионат Испании. «Жирона» в гостях у «Кадиса»
«Жирона» в пятницу сыграет в гостях с «Кадисом» в 21-м туре Ла Лиги.
В воскресенье «Атлетико» встретится на выезде с «Сельтой», «Барселона» – с «Вильярреалом».
В заключительном матче тура в среду «Реал» примет «Эльче».
21-й тур
- Дата проведения
- 10 февраля, 23.00, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 11 февраля, 18.15, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 11 февраля, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 11 февраля, 23.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 12 февраля, 16.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 12 февраля, 18.15, «Балаидос»
- Дата проведения
- 12 февраля, 20.30, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 12 февраля, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 13 февраля, 23.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 февраля, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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