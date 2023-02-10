Чемпионат Испании. «Жирона» в гостях у «Кадиса»

« » в пятницу сыграет в гостях с « » в 21-м туре Ла Лиги.

В воскресенье « » встретится на выезде с «Сельтой», « » – с «Вильярреалом».

В заключительном матче тура в среду «Реал» примет «Эльче».

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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