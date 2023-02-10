Чемпионат Испании. «Жирона» в гостях у «Кадиса»

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«Жирона» в пятницу сыграет в гостях с «Кадисом» в 21-м туре Ла Лиги.

В воскресенье «Атлетико» встретится на выезде с «Сельтой», «Барселона» – с «Вильярреалом».

В заключительном матче тура в среду «Реал» примет «Эльче».

Чемпионат Испании

21-й тур

Кадис – Жирона
Дата проведения
10 февраля, 23.00, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Альмерия – Бетис
Дата проведения
11 февраля, 18.15, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Севилья – Мальорка
Дата проведения
11 февраля, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Валенсия – Атлетик
Дата проведения
11 февраля, 23.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хетафе – Райо Вальекано
Дата проведения
12 февраля, 16.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сельта – Атлетико
Дата проведения
12 февраля, 18.15, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вальядолид – Осасуна
Дата проведения
12 февраля, 20.30, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вильярреал – Барселона
Дата проведения
12 февраля, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эспаньол – Реал Сосьедад
Дата проведения
13 февраля, 23.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Мадрид – Эльче
Дата проведения
15 февраля, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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1 комментарий

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rigobersong
Удачи Барселоне и Эльче:)
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