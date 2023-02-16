«Реал» с общим счетом 13:4 выиграл 3 матча подряд после поражения от «Мальорки»

«Реал» выиграл три матча подряд с общим счетом 13:4.

После поражения от «Мальорки» в 20-м туре (0:1) команда одержала победы над «Аль-Ахли» (4:1) и «Аль-Хилалем» (5:3) в рамках клубного чемпионата мира, а также над «Эльче» (4:0) в чемпионате Испании.

Таким образом, « » впервые с сентября 2015 года забил четыре или более голов в трех играх подряд во всех соревнованиях. Тогда командой руководил .

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