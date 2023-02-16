«Реал» с общим счетом 13:4 выиграл 3 матча подряд после поражения от «Мальорки»

Теги Карло Анчелотти Рафаэль Бенитес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат мира среди клубов рекорды Футбол

«Реал» выиграл три матча подряд с общим счетом 13:4.

После поражения от «Мальорки» в 20-м туре Ла Лиги (0:1) команда Карло Анчелотти одержала победы над «Аль-Ахли» (4:1) и «Аль-Хилалем» (5:3) в рамках клубного чемпионата мира, а также над «Эльче» (4:0) в чемпионате Испании.

Таким образом, «Реал» впервые с сентября 2015 года забил четыре или более голов в трех играх подряд во всех соревнованиях. Тогда командой руководил Рафаэль Бенитес.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Payne
Нужно внести в стату и тренировочные матчи со второй командой
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
giga90
Ответ Burel
а как же две упорных победы над Аль-Хулялями или как там их
Играя в ЛЕ постоянно до игр с Аль Хилялями и не добраться))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ywdjcqngcq
Ответ белошип
Завтра МЮ уничтожит коррумпированный бестрофейник)
Вот он баран с шипом))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raul14
Ответ GuruFutbola
Победили эльче с 20 места и арабоафриканские команды Модрид вернулся)
Б - Больше
Ч - Чем
К - Коррупция

Не забудем))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MADRiD_00
Ответ Роман
Разбудите через 100 лет и спросите что в БЧК происходит, я вам отвечу: рычаги, коррупция.
БЧК? ЭТО ТЕПЕРЬ — БОЛЬШЕ ЧЕМ КОРРУПЦИЯ 🤣🤣🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FantasticFede
Ответ Burel
а как же две упорных победы над Аль-Хулялями или как там их
Риго, ты зачем сам с собой общаешься?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
Ответ GuruFutbola
Победили эльче с 20 места и арабоафриканские команды Модрид вернулся)
Завтра МЮ уничтожит коррумпированный бестрофейник)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Ответ MADRiD_00
Они хотят отвлекать внимание людей от того, что творится с котолонским цирком))
Разбудите через 100 лет и спросите что в БЧК происходит, я вам отвечу: рычаги, коррупция.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MADRiD_00
Ответ Андрей Хенто
Действительно, ведь без пенальти Мадрид же не создал ни одного момента у ворот Эльче. Я так понимаю хейт Мадрида - это весь Ваш смысл жизни и самое яркое, что в ней происходит?
Они хотят отвлекать внимание людей от того, что творится с котолонским цирком))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Moscwow
Ответ Burel
странно, что эти "заносы" приносят пользу только реалу, который тащат судьи, а Барсу топят, в частности в сезоне 16/17
Ну ховно не тонет, справятся, выплывут
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Ответ GuruFutbola
Победили эльче с 20 места и арабоафриканские команды Модрид вернулся)
а как же две упорных победы над Аль-Хулялями или как там их
+2
-10
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Ответ Moscwow
Пенали хотя бы в правилах прописаны, в отличии от заносов судьям от Больше Чем Коррупции
странно, что эти "заносы" приносят пользу только реалу, который тащат судьи, а Барсу топят, в частности в сезоне 16/17
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Победили эльче с 20 места и арабоафриканские команды
Модрид вернулся)
+4
-10
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Фаны БЧК такие неразумные. Сидят на ветке всех минусуют с первых секунд.
Реал покоя им не даёт.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Moscwow
Ответ Burel
Ну хоть благодаря пеналям последнюю команду ЛаЛиги героически одолели
Пенали хотя бы в правилах прописаны, в отличии от заносов судьям от Больше Чем Коррупции
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
77 минута! Так я вспомнил, что в команде есть Мариано, на голове какое-то гнездо , а на 83-й ещё жёлтую схватил. Мадрид набирает ход, травмированные возвращаются, команда обретает уверенность, сезон в самом разгаре. Успехов Мадрид!
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Ответ Burel
Ну хоть благодаря пеналям последнюю команду ЛаЛиги героически одолели
Действительно, ведь без пенальти Мадрид же не создал ни одного момента у ворот Эльче. Я так понимаю хейт Мадрида - это весь Ваш смысл жизни и самое яркое, что в ней происходит?
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Ну хоть благодаря пеналям последнюю команду ЛаЛиги героически одолели
+2
-10
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Играли с не самыми сильными соперниками, так что обольщаться не стоит. Но самое важное, что постепенно все игроки возвращаются в строй и команда получает удовольствие от футбола и царит хорошая атмосфера. Надеюсь это придаст уверенности команде перед важнейшим отрезком сезона.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Реал на длинной дистанции силён.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
psixyec
Реал набирает ход. Надо обыгрывать ливерных в ЛЧ и догонять БЧК в Испании. Уверен, папа Карло ещё не сказал своего последнего слова.
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий