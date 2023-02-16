«Арсенал» проиграл дома в АПЛ впервые с апреля 2022-го – «Ман Сити»
«Арсенал» впервые проиграл дома в АПЛ в этом сезоне.
В перенесенном матче 12-го тура Премьер-лиги лондонцы дома уступили «Манчестер Сити» (1:3).
До этого в сезоне у команды тренера Микеля Артеты было 2 гостевых поражения в чемпионате Англии – от «Манчестер Юнайтед» (1:3) и «Эвертона» (0:1).
В 9 домашних матчах у «Арсенала» были 8 побед и одна ничья. Дома в лиге лондонцы в последний раз проигрывали в апреле 2022 года – «Брайтону» (1:2).
В таблице АПЛ «Сити» догнал канониров по очкам, но у клуба из Лондона есть матч в запасе. 18 февраля «Арсенал» в гостях сыграет с «Астон Виллой».
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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так что, верим в Арсенал, и ничью в голубой части Манчестера 👌
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