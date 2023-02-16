«Арсенал» проиграл дома в АПЛ впервые с апреля 2022-го – «Ман Сити»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» впервые проиграл дома в АПЛ в этом сезоне.

В перенесенном матче 12-го тура Премьер-лиги лондонцы дома уступили «Манчестер Сити» (1:3).

До этого в сезоне у команды тренера Микеля Артеты было 2 гостевых поражения в чемпионате Англии – от «Манчестер Юнайтед» (1:3) и «Эвертона» (0:1).

В 9 домашних матчах у «Арсенала» были 8 побед и одна ничья. Дома в лиге лондонцы в последний раз проигрывали в апреле 2022 года – «Брайтону» (1:2).

В таблице АПЛ «Сити» догнал канониров по очкам, но у клуба из Лондона есть матч в запасе. 18 февраля «Арсенал» в гостях сыграет с «Астон Виллой».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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6 комментариев

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Любезный Коссутий
в принципе, тру-фанаты МЮ так и рассчитывали, что в двух очных встречах, очки распределяться, как 4 за читтеров, и 1 за Арсенал. это слегка поднимет шансы МЮ, и сохранит их в чемпионской гонке, пусть и с наименьшими шансами, из все тройки.
так что, верим в Арсенал, и ничью в голубой части Манчестера 👌
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Любезный Коссутий
Ответ Роман Кудрявцев
АРСЕНАЛ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДОКАЗАЛ СВОЮ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ЧТО ВСЕ СУДЬИ АПЛ ДИФИЧЕНТЫ МАН СИТИ ОЧЕРЕДНОЙ КУБОК АПЛ КОРОЛИ АНГЛИИ НОВЫЙ ПОВОРОТ СУДЬБЫ ЛИВЕРПУЛЬКА С АРСЕНАЛКОЙ БЕЗ КУБКА МАН ЮНАЙТЕД ТЕНИ ПРОШЛОГО ПОД РУКОВОДСТВОМ АЛЕКСА БЫЛИ БОГАМИ ДАЖЕ ИЗ САМЫХ НИЗОВ ФЕРГЮСОН СМОГ ПОДНЯТЬ МЮ ДО НЕБЕС ЭРИК ТЕН ХАГ СМОЖЕТ ТАК ЖЕ?
че разорался?
0
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Иван Левин
Ответ Enotaz24
9 месяцев неплохо.
Кто-то успел родить
+1
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Роман Кудрявцев
АРСЕНАЛ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДОКАЗАЛ СВОЮ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ЧТО ВСЕ СУДЬИ АПЛ ДИФИЧЕНТЫ
МАН СИТИ ОЧЕРЕДНОЙ КУБОК АПЛ
КОРОЛИ АНГЛИИ
НОВЫЙ ПОВОРОТ СУДЬБЫ
ЛИВЕРПУЛЬКА С АРСЕНАЛКОЙ БЕЗ КУБКА
МАН ЮНАЙТЕД ТЕНИ ПРОШЛОГО ПОД РУКОВОДСТВОМ АЛЕКСА БЫЛИ БОГАМИ
ДАЖЕ ИЗ САМЫХ НИЗОВ ФЕРГЮСОН СМОГ ПОДНЯТЬ МЮ ДО НЕБЕС
ЭРИК ТЕН ХАГ СМОЖЕТ ТАК ЖЕ?
0
-2
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psixyec
Пожелаем Арсенолю удачи в борьбе за 4 место.
0
-1
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Enotaz24
9 месяцев неплохо.
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