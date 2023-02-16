«Арсенал» проиграл дома в АПЛ впервые с апреля 2022-го – «Ман Сити»

«Арсенал» впервые проиграл дома в АПЛ в этом сезоне.

В перенесенном матче 12-го тура Премьер-лиги лондонцы дома уступили « » (1:3).

До этого в сезоне у команды тренера было 2 гостевых поражения в чемпионате Англии – от «Манчестер Юнайтед» (1:3) и «Эвертона» (0:1).

В 9 домашних матчах у « » были 8 побед и одна ничья. Дома в лиге лондонцы в последний раз проигрывали в апреле 2022 года – «Брайтону» (1:2).

В таблице «Сити» догнал канониров по очкам, но у клуба из Лондона есть матч в запасе. 18 февраля «Арсенал» в гостях сыграет с «Астон Виллой».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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