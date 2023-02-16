У «Арсенала» 3 поражения и ничья после победы над «МЮ»
«Арсенал» не выигрывает 4 матча подряд.
В перенесенном матче 12-го тура Премьер-лиги лондонцы дома уступили «Манчестер Сити» (1:3).
Теперь у команды тренера Микеля Артеты 3 поражения и ничья в 4 последних матчах. На этом отрезке было два поражения от «Сити».
Последняя победа была 22 января – над «Манчестер Юнайтед» (3:2).
В таблице АПЛ «Сити» догнал канониров по очкам, но у клуба из Лондона есть матч в запасе.
18 февраля «Арсенал» в гостях сыграет с «Астон Виллой».
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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Без Парти Арсенал никогда не бывает хорош. Травма максимально не вовремя произошла. Жоржиньо неплохо вошел в игру, но у него и близко нет такого влияния на игру.
Сегодня большую часть матчи Арсенал навязывал свою игру Сити. Решил класс исполнителей.
Единственное, что можно предъявить Артете это Бен Уайт в запасе. Его уровень после нового года не настолько понизился, чтобы на главный матч сезона вместо него ставить Томиясу, который вообще ничего не дает в игре с мячом.
Ждем восстановления Томаса и возвращения Жезуса. Матчей еще много.
COYG!
Впрочем - это типичный Арсенал, удивляться нечему.