У «Арсенала» 3 поражения и ничья после победы над «МЮ»

« » не выигрывает 4 матча подряд.

В перенесенном матче 12-го тура Премьер-лиги лондонцы дома уступили « » (1:3).

Теперь у команды тренера 3 поражения и ничья в 4 последних матчах. На этом отрезке было два поражения от «Сити».

Последняя победа была 22 января – над «Манчестер Юнайтед» (3:2).

В таблице «Сити» догнал канониров по очкам, но у клуба из Лондона есть матч в запасе.

18 февраля «Арсенал» в гостях сыграет с «Астон Виллой».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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