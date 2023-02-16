У «Арсенала» 3 поражения и ничья после победы над «МЮ»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» не выигрывает 4 матча подряд.

В перенесенном матче 12-го тура Премьер-лиги лондонцы дома уступили «Манчестер Сити» (1:3).

Теперь у команды тренера Микеля Артеты 3 поражения и ничья в 4 последних матчах. На этом отрезке было два поражения от «Сити».

Последняя победа была 22 января – над «Манчестер Юнайтед» (3:2).

В таблице АПЛ «Сити» догнал канониров по очкам, но у клуба из Лондона есть матч в запасе.

18 февраля «Арсенал» в гостях сыграет с «Астон Виллой».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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13 комментариев

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21vadim03
Ну 4 место в кармане
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Marcus-light
Ответ Фанат спорта01
я думаю что арс всё же станет чемпионом.
Вера фанатов Арсенала безумна и нелогична
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Сергей Вячеславович
Самое плохое что все ждали этой осечки , и сейчас начнут лить воду и кучу всякого говна . Ждали октябрь , ноябрь, декабрь , январь и вот Вам середина февраля .
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Be_Cos
Ответ спортикетт
помню в прошлом сезоне артета слил 4е место проиграв 4 матча подряд.
спойлер
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Мистер Биспинг
Я бы не рвал волосы на голове. Очевидно, что команда молодая и это будет стоить какого-то количества очков на протяжении сезона. В этот раз ошибались Габриель, Зина и Томиясу.

Без Парти Арсенал никогда не бывает хорош. Травма максимально не вовремя произошла. Жоржиньо неплохо вошел в игру, но у него и близко нет такого влияния на игру.

Сегодня большую часть матчи Арсенал навязывал свою игру Сити. Решил класс исполнителей.

Единственное, что можно предъявить Артете это Бен Уайт в запасе. Его уровень после нового года не настолько понизился, чтобы на главный матч сезона вместо него ставить Томиясу, который вообще ничего не дает в игре с мячом.

Ждем восстановления Томаса и возвращения Жезуса. Матчей еще много.

COYG!
+4
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Зизуха
Финита ля комедия
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Андрей Андреев
Рановато однако мы короновали Арсенал 😏
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спортикетт
помню в прошлом сезоне артета слил 4е место проиграв 4 матча подряд.
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Dr.Hapot
Зато как доминировали😂
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dr. cage
М-да, за месяц слить такой славный путь..
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Black Phoenix
Неужто пушкари выдохлись? Вот же обидно будет пропустить банду Гвардиолы вперёд, и упустить долгожданное чемпионство.
Впрочем - это типичный Арсенал, удивляться нечему.
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Фанат спорта01
я думаю что арс всё же станет чемпионом.
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pack25
Видно, красные дьяволы обиделись за поражение и наложили проклятие)
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