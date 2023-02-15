Ибрагимович сыграл с сыном за «Милан» U18 против основы

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия товарищеские матчи (клубы) Футбол

Златан Ибрагимович сыграл вместе с сыном за молодежную команду «Милана».

Нападающий не играл с мая 2022 года из-за тяжелой травмы колена. В начале февраля он вернулся к тренировкам с партнерами по команде.

Сегодня 41-летний швед провел занятие в команде «Милана» U18. Вместе с 16-летним сыном Максимилианом Златан играл в атаке в тренировочном матче.

Их соперниками были футболисты первой команды «россонери», не игравшие вчера против «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Команды сыграли три тайма по 25 минут.

В твиттере Златан выложил видео с игры вместе сыном и подписал его одним словом: «ДНК».

Максимилиан Ибрагимович перешел в систему «Милана» прошлым летом из шведского «Хаммарбю».

Фото: acmilan.com

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18 комментариев

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Spaten
Играй сынок как батя играл! А батя на играх не скучал!
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Пинающий Достоинства
Мощный парень растёт
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Нейтральный критик
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Сыграют в Серии А вместе, сын оформит дубль с передач Ибрагимовича
Батя оформит дубль. Сын мелкий еще, пускай патроны подносит.
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Специальный выпуск
Пример Молодым! Красавец Респект.
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LaffyTaffy
Ибра как один мужичок, уходить вообще не планирует
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Андрей Хенто
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
С таким отцом - он обязательно должен стать топ-футболистом
Такое очень редко случается, обычно на детях гениев природа отдыхает.
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zhukas58
Надеюсь Ибра еще лет пять поиграет
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Гусейн Магомедрасулов
Сыграют в Серии А вместе, сын оформит дубль с передач Ибрагимовича
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Tahir Turk
Ну типо Кратос
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ебздрогыч
Ибра при желании еще и с внуком сыграет!
С правнуком как минимум
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LevSmith
Ответ Ебздрогыч
Ибра при желании еще и с внуком сыграет!
В его прощальном матче. В прощальном матче внука, естественно
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2RIN
Тяжело парняге будет из под тени такого отца выйти)
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ARIGAMI ARIGAMI
С таким отцом - он обязательно должен стать топ-футболистом
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Destro7451
Златан капитальный красавчик
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Dimario
Ответ Ебздрогыч
Ибра при желании еще и с внуком сыграет!
С внуком своего внука!
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Игорь Новиков
Ответ Ебздрогыч
Ибра при желании еще и с внуком сыграет!
Причем с внуком внука)
+25
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Ебздрогыч
Ибра при желании еще и с внуком сыграет!
+91
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ХавиГави_Паратрупер
Перспективных пареньков подтягивают из молодёжки😏
+8
-2
+6
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