Ибрагимович сыграл с сыном за «Милан» U18 против основы
Златан Ибрагимович сыграл вместе с сыном за молодежную команду «Милана».
Нападающий не играл с мая 2022 года из-за тяжелой травмы колена. В начале февраля он вернулся к тренировкам с партнерами по команде.
Сегодня 41-летний швед провел занятие в команде «Милана» U18. Вместе с 16-летним сыном Максимилианом Златан играл в атаке в тренировочном матче.
Их соперниками были футболисты первой команды «россонери», не игравшие вчера против «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Команды сыграли три тайма по 25 минут.
В твиттере Златан выложил видео с игры вместе сыном и подписал его одним словом: «ДНК».
Максимилиан Ибрагимович перешел в систему «Милана» прошлым летом из шведского «Хаммарбю».
Фото: acmilan.com
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