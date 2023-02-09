Ибрагимович считает себя Богом: «Ничего не изменилось. Тем, кто в Бога не верит, я все докажу на поле»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия религия Футбол

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович продолжает считать себя футбольным божеством.

– Вы еще чувствуете себя Богом?

– Конечно, ничего не изменилось.

Я не хочу возвращаться на поле в благотворительных целях. Если я выхожу на поле, то для того, чтобы приносить результат и делать то, что я делал всегда. Если бы для меня не было вызова, я бы сидел дома и играл с детьми.

Я в полном порядке. Я вернулся в общую группу и свободно себя чувствую как на поле, так и за его пределами. Это значит, что я в порядке. Все это время я всеми силами помогал тренеру, штабу, клубу в целом. Я был терпелив, потому что мне нужно было вернуться на вершину, и возвращение идет по плану.

Мне предстоит написать еще много страниц. Мастерство с возрастом не уходит. Меняется физическое состояние, подготовка отличается, но мастерство никуда не девается. В моем случае оно на месте. Тем, кто не верит в Бога, я все докажу на поле, а не на словах, – сказал Ибрагимович.

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10 комментариев

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Yury Fedoseev
Не любил его за такое высокомерие. Но он доказал , перейдя в хромой Милан и поменяв менталитет той же команды и сделав её чемпионов, плюс сам был хорош. Может не главный футбольный Бог , но тоже Бог или полубог ))
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Мукунку хороший
Слава Богу!
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Дворец культуры Центральный
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Человек считает себя Богом, и он прав, потому что Бог в нем есть. Считает себя свиньей — и опять прав, потому что свинья в нем тоже есть. Но человек очень ошибается, когда принимает свою внутреннюю свинью за Бога!
глубоко...
0
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-1
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Rad0
Не Ибрагимович считает, а считалка Ибрагимовеет.
+1
0
+1
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Barsa! bolshe chem klub
Человек считает себя Богом, и он прав, потому что Бог в нем есть.
Считает себя свиньей — и опять прав, потому что свинья в нем тоже есть.
Но человек очень ошибается, когда принимает свою внутреннюю свинью за Бога!
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Никита Кожемяка
Травмированный бог :)
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Jadie James
Дед, выпей таблетки и ложись
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добрый грек
Это Бог чувствует себя Ибрагимовичем.
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Ебздрогыч
Златан: талант Месси? Это я ему его дал
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Ебздрогыч
Трудно быть богом, но Златан справляется
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