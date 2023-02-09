Ибрагимович считает себя Богом: «Ничего не изменилось. Тем, кто в Бога не верит, я все докажу на поле»

Форвард « » продолжает считать себя футбольным божеством.

– Вы еще чувствуете себя Богом?

– Конечно, ничего не изменилось.

Я не хочу возвращаться на поле в благотворительных целях. Если я выхожу на поле, то для того, чтобы приносить результат и делать то, что я делал всегда. Если бы для меня не было вызова, я бы сидел дома и играл с детьми.

Я в полном порядке. Я вернулся в общую группу и свободно себя чувствую как на поле, так и за его пределами. Это значит, что я в порядке. Все это время я всеми силами помогал тренеру, штабу, клубу в целом. Я был терпелив, потому что мне нужно было вернуться на вершину, и возвращение идет по плану.

Мне предстоит написать еще много страниц. Мастерство с возрастом не уходит. Меняется физическое состояние, подготовка отличается, но мастерство никуда не девается. В моем случае оно на месте. Тем, кто не верит в Бога, я все докажу на поле, а не на словах, – сказал Ибрагимович.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!