Ибрагимович о критике Пиоли: «Он тренер «Милана» – это нормально, не все так красиво. Если не можешь справиться с давлением, не нужно выполнять эту работу»

высказал мнение о критике в адрес тренера .

«Это нормально. Он тренер « ». Если что-то идет не так, критикуют тренера и команду. Мы профессионалы и ожидаем критики. Не все так красиво.

Критика – это часть работы.

Если ты не можешь справиться с давлением критики, не нужно выполнять эту работу. Но критика – это часть нашего мира», – сказал нападающий «Милана».

«Россонери» не побеждают семь матчей подряд с учетом всех турниров и занимают пятое место в турнирной таблице Серии А.

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