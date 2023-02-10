Ибрагимович о критике Пиоли: «Он тренер «Милана» – это нормально, не все так красиво. Если не можешь справиться с давлением, не нужно выполнять эту работу»
Златан Ибрагимович высказал мнение о критике в адрес тренера Стефано Пиоли.
«Это нормально. Он тренер «Милана». Если что-то идет не так, критикуют тренера и команду. Мы профессионалы и ожидаем критики. Не все так красиво.
Критика – это часть работы.
Если ты не можешь справиться с давлением критики, не нужно выполнять эту работу. Но критика – это часть нашего мира», – сказал нападающий «Милана».
«Россонери» не побеждают семь матчей подряд с учетом всех турниров и занимают пятое место в турнирной таблице Серии А.
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если критика на Пиоли влияет,то это не его место
если нет, то Златан просто высказал истину для других