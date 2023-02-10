Ибрагимович о критике Пиоли: «Он тренер «Милана» – это нормально, не все так красиво. Если не можешь справиться с давлением, не нужно выполнять эту работу»

Теги Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

Златан Ибрагимович высказал мнение о критике в адрес тренера Стефано Пиоли.

«Это нормально. Он тренер «Милана». Если что-то идет не так, критикуют тренера и команду. Мы профессионалы и ожидаем критики. Не все так красиво.

Критика – это часть работы.

Если ты не можешь справиться с давлением критики, не нужно выполнять эту работу. Но критика – это часть нашего мира», – сказал нападающий «Милана».

«Россонери» не побеждают семь матчей подряд с учетом всех турниров и занимают пятое место в турнирной таблице Серии А.

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3 комментария

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headmaster
Вспомнилось, как до прихода Ибры, Пиоли тоже критиковали
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stereophonics89
Ответ Mmzz
«Поддержал» тренера конечно
всё правильно сказал
если критика на Пиоли влияет,то это не его место
если нет, то Златан просто высказал истину для других
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mmzz
«Поддержал» тренера конечно
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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