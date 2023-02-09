Златан о продолжении карьеры в 41 год: «Я бы уже курил сигары на острове, если бы делал все для себя. Хочу передавать опыт другим и быть примером»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Футбол

Златан Ибрагимович высказался о желании продолжать карьеру игрока.

«Я хочу демонстрировать свой талант каждый день с большим желанием, но это не только личное. Я хочу передавать свой опыт другим, потому что возможность помочь команде – это совсем другое дело.

Все не обязательно должно зависеть от меня, я хочу передать другим все, что у меня есть: если мои товарищи в порядке, то и я тоже.

Если мы побеждаем как команда, я тоже к этому причастен. В этой ситуации я должен отдавать. Это тоже мой вызов, моя цель – речь не о моем эго.

Мне 41 год, я играю в «Милане» и нахожусь на вершине. Я хочу обратить внимание на других, я здесь для них, а не для себя.

Если бы я делал все для себя, я бы уже курил бы сигары на острове. Если я могу быть примером и лидером, я это делаю», – сказал нападающий «Милана».

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31 комментарий

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Altim
Ответ Forza
Лол. Я бы посмотрел на приоритеты Златана, если бы ему сейчас 600 миллионов предложили за 3 года в СА.
При чём здесь 600 миллионов? Роналду всё просрал не из-за 600 миллионов, а из-за своего поведения и характера. Уезд в СА - это лишь итог его деградации и падения.
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Дмитрий Чидакин
Ответ Forza
Лол. Я бы посмотрел на приоритеты Златана, если бы ему сейчас 600 миллионов предложили за 3 года в СА.
Зачем Златану какие-то деньги? Что он заслужил, то получит
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Verhovn
Ответ Marcus-light
Я не знаю о нём много. Я вижу, что он не играет год, зато снимается в глянце, фильмах, коллабе с H&M, даёт массу интервью, пока Милан из лидера превращается в летящее в бездно ядро. Его посыл хорош, когда он работает (в прошлом году, например). Сейчас - нет.
Ясно)
Так это даже не в нём проблема, а руководства. Чел в глубоком пенсионном возрасте по меркам футбола и понимает, что это его последний сезон - вот он и куражится.. )
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mold-cel
у меня во дворе тоже все как один: Златан, будь примером и лидером, не уходи. Ради нас пожалуйста демонстрируй свой талант
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Алексей Ненахов
Ответ Алексей Ненахов
Если бы так сказал Роналду , то какое было бы отличнее?
Как всегда кроме минусов ответить не могут )
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Marcus-light
Ответ Verhovn
Возможно, ты знаешь больше о нём, чем я. Но его посыл, мне кажется благородным.
Я не знаю о нём много. Я вижу, что он не играет год, зато снимается в глянце, фильмах, коллабе с H&M, даёт массу интервью, пока Милан из лидера превращается в летящее в бездно ядро. Его посыл хорош, когда он работает (в прошлом году, например). Сейчас - нет.
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Football fanat
Златан Красавец, по другому и быть не может
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Marcus-light
Ответ инок
Ибра хорош конечно, может он не брал ЗМ и ЛЧ, но своей харизмой и индивидуальностью оставил заметный след в мировом футболе...
Согласен, и мог бы оставить след на уровне Кантона, но уж больно продажный и беспринципный
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Verhovn
Ответ Marcus-light
Он и так курит сигары и отдыхает на пляжах. Только при этом не тратит, а зарабатывает. Когда он закончит, его речи на ТВ утомят всех за месяц, и он это знает. А больше никак не заработать
Возможно, ты знаешь больше о нём, чем я. Но его посыл, мне кажется благородным.
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Marcus-light
Ответ Beriya
этот чепушила присосался к Милану как пиявка не отцепить, толк от него как с гуся вода, был бы нормальный провел прощальный матч и айда на пенсию, а он все думает, что снимается в очередной части "Миссия не выполнима"
Астерикса, насколько помню))
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Marcus-light
Ответ Verhovn
Ну зачем ты так? Он же сказал, что будет передавать опыт молодым. А мог бы кайфовать с сигарой(да и не только) и девками в каком нибудь райском уголке планеты. Наверное это заслуживает уважения.
Он и так курит сигары и отдыхает на пляжах. Только при этом не тратит, а зарабатывает. Когда он закончит, его речи на ТВ утомят всех за месяц, и он это знает. А больше никак не заработать
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bibendum
Учись, Рончик
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Beriya
Ответ Marcus-light
Комментарий удален модератором
этот чепушила присосался к Милану как пиявка не отцепить, толк от него как с гуся вода, был бы нормальный провел прощальный матч и айда на пенсию, а он все думает, что снимается в очередной части "Миссия не выполнима"
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Verhovn
Ответ Marcus-light
Комментарий удален модератором
Ну зачем ты так? Он же сказал, что будет передавать опыт молодым. А мог бы кайфовать с сигарой(да и не только) и девками в каком нибудь райском уголке планеты. Наверное это заслуживает уважения.
+2
0
+2
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инок
Ибра хорош конечно, может он не брал ЗМ и ЛЧ, но своей харизмой и индивидуальностью оставил заметный след в мировом футболе...
+10
-1
+9
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Quincy Anton-Promes
Ответ Lana Rhoades
Златан грамотно расставляет акценты в конце карьеры, в отличие от Роналду
Хватит думать о Роналду
+6
-1
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Forza
Ответ Lana Rhoades
Златан грамотно расставляет акценты в конце карьеры, в отличие от Роналду
Лол. Я бы посмотрел на приоритеты Златана, если бы ему сейчас 600 миллионов предложили за 3 года в СА.
+13
-6
+7
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Российский пользователь
Оле звезданутый, ты когда то последний раз пользу Милану принес, езжай Мальме какой-нибудь начинай тренировать больше толку будет
0
-3
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Добрый_Ээх
Златан еще фрукт или уже не торт ))?
0
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endrioo
Кокорин не согласен, можно курить сигары и в свои 31 особо не напрягаясь, можно даже и отсидеть.
+5
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Verhovn
Крутейший чел! 👍
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Алексей Ненахов
Ответ Lana Rhoades
Златан грамотно расставляет акценты в конце карьеры, в отличие от Роналду
Если бы так сказал Роналду , то какое было бы отличнее?
+1
-6
-5
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Michael Boldyrev
Молодые в "Милане":

"...успех нас первый окрылил;
Нас Ибрагимович заметил
И сам себя благословил".
+5
0
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Marcus-light
Ответ Cruel Snake
И это в 41 год!
Комментарий удален
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Великий Алонсо
Роналду намного круче как игрок и с ментальной точки зрения тоже
0
-4
-4
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