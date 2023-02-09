Златан о продолжении карьеры в 41 год: «Я бы уже курил сигары на острове, если бы делал все для себя. Хочу передавать опыт другим и быть примером»
Златан Ибрагимович высказался о желании продолжать карьеру игрока.
«Я хочу демонстрировать свой талант каждый день с большим желанием, но это не только личное. Я хочу передавать свой опыт другим, потому что возможность помочь команде – это совсем другое дело.
Все не обязательно должно зависеть от меня, я хочу передать другим все, что у меня есть: если мои товарищи в порядке, то и я тоже.
Если мы побеждаем как команда, я тоже к этому причастен. В этой ситуации я должен отдавать. Это тоже мой вызов, моя цель – речь не о моем эго.
Мне 41 год, я играю в «Милане» и нахожусь на вершине. Я хочу обратить внимание на других, я здесь для них, а не для себя.
Если бы я делал все для себя, я бы уже курил бы сигары на острове. Если я могу быть примером и лидером, я это делаю», – сказал нападающий «Милана».
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Так это даже не в нём проблема, а руководства. Чел в глубоком пенсионном возрасте по меркам футбола и понимает, что это его последний сезон - вот он и куражится.. )
"...успех нас первый окрылил;
Нас Ибрагимович заметил
И сам себя благословил".