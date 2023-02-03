Ибрагимович тренировался в общей группе «Милана» впервые за 8 месяцев. 41-летний Златан восстанавливался после операции
Златан Ибрагимович потренировался с «Миланом».
41-летний футболист провел часть тренировки в общей группе команды. «Россонери» готовятся к матчу Серии А против «Интера».
Златан восемь месяцев не тренировался вместе со всей командой.
В прошлый раз Ибрагимович выходил на поле 22 мая 2022 года.
После этого шведский нападающий перенес операцию на колене и с тех пор восстанавливался от повреждения.
будем ждать на поле 🙏