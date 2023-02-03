Ибрагимович тренировался в общей группе «Милана» впервые за 8 месяцев. 41-летний Златан восстанавливался после операции

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Футбол

Златан Ибрагимович потренировался с «Миланом».

41-летний футболист провел часть тренировки в общей группе команды. «Россонери» готовятся к матчу Серии А против «Интера».

Златан восемь месяцев не тренировался вместе со всей командой.

В прошлый раз Ибрагимович выходил на поле 22 мая 2022 года.

После этого шведский нападающий перенес операцию на колене и с тех пор восстанавливался от повреждения.

20 комментариев

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Arthur Jacob
Ответ Второй Аккаунт
Кто-то вообще не любит Ибрагимовича?
А за что любить этого распиаренного шведа? Он кроме национальных чемпионатов нигде себя не проявил. И там как правило выигрывал когда у его команды не было и близко никаких конкурентов (Интер, ПСЖ)
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0rbit
То, что команда в лице менеджмента и Пиоли решили не заявлять Златана на его последнее плей-офф в жизни в качестве игрока - весьма непонятное мне решение. Да, возможно он и ни сыграл бы ни минуты, но сколько этих самых минут сыграет Тшау заявленный вместо Деста, вопрос риторический.
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Arthur Jacob
Ответ revo
Жаль, что Милан его не заявил на плей-офф ЛЧ((
Златан и ЛЧ антонимы
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-2
-2
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Владимир Владимирович
Ответ Специальный выпуск
Ибрагимовича уважаю намного больше чем Роналду
Для Роналду это большой удар
+4
-2
+2
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Второй Аккаунт
Кто-то вообще не любит Ибрагимовича?
0
0
0
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LevSmith
Ответ Jaxongir Shodiev
Да, ведь Ибра титулостроительное предприятие
Грандообразующее
+6
0
+6
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valerixxx27
Посмотрели с сыном документальный фильм, как Златан начинал свою карьеру, очень интересно (особенно, что про него горорили его оппоненты) и поучительно. Он совсем не изменился, если не считать, что стал только лучше!
+1
0
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aidos_1979
41 летний Златан все еще играет в топ клубе Европы, 37 летняя ягода убежала за новым вызовом в Саудовскую Аравию)
+8
-1
+7
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Специальный выпуск
Ибрагимовича уважаю намного больше чем Роналду
+12
-3
+9
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Любезный Коссутий
Ибру откровенно не хватало.
будем ждать на поле 🙏
+2
0
+2
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Direct free kick
Пенальтинович надоел, быстрее бы убрался из Милана, а то развели культ этого цыгана, как будто Милан это Анкона какая-то была до него
0
-5
-5
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Marcus-light
Самый дорогой маскот в мире
0
-3
-3
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Владислав Харламов
Не Ибра восстановился от травмы, а травма испугалась быть дольше с Иброй
+2
-1
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Ибрагим Агаев
Мой бро вернулся
+2
-1
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Jaxongir Shodiev
Ответ Vlad Emelin
Правильнее будет: Милан вышел тренироваться с Иброй
Да, ведь Ибра титулостроительное предприятие
+5
-1
+4
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Александр
Златан, мы соскучились!!!
+3
-1
+2
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Жэд Кэлэд
Ответ revo
Жаль, что Милан его не заявил на плей-офф ЛЧ((
Серьезно?(((
+11
-1
+10
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Vlad Emelin
Правильнее будет: Милан вышел тренироваться с Иброй
+20
-4
+16
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revo
Жаль, что Милан его не заявил на плей-офф ЛЧ((
+6
0
+6
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Sevuska
Здоровья этому богу футбола на земле .
+23
-3
+20
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