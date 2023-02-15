Депутат Журова: «Fan ID я уже получила. Матчи «Зенита» и «Динамо» собираюсь посещать»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Светлана Журова Государственная дума Политика Fan ID Футбол

Депутат Светлана Журова уже оформила паспорт болельщика для посещения футбольных матчей.

«Собираюсь ли оформлять Fan ID? Я уже его получила, все прошло нормально, быстро.

Правда, сайт не сразу принял фотографию, потому что я улыбалась. Там есть определенные требования, которые нужно соблюдать. Перестала улыбаться, сделала фотографию, и все.

На какие стадионы буду ходить? Собираюсь посещать матчи «Зенита» и «Динамо». Я поддерживаю свой город и свой спортивный клуб, поэтому вот эти две команды точно», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.

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12 комментариев

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Chernoy
«Россия для грустных», улыбаться не надо. И спасибо, что на Спартак не будешь ходить. СПА-СИ-БО!
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Антиполитпроект
В Гааге тебе никакой фан-уйди не нужен будет
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за зенит
Никаких улыбок! На матч с серьезным лицом,тут вам не шутки.
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.ru
Собираюсь посещать матчи «Зенита» и «Динамо»...
компетентность, уровень... депутат
хоть бы отношениями болел этих команд поинтересовалась...
с трудом представляю себе итальянского депутата который ляпнет что то типа... Буду болеть за Милан и Интер
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munhin
Так себе конечно реклама ...
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Дмитрий9779
А баннеры,перформансы,заряды подготовила?
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Влад Путман
А ##### ещё не собираешься пойти? Вслед за корабликом?
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poolshh
Так товарищ майор на выражение лица смотрит! Вон оно что, улыбаться перестала.
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poolshh
Ответ Alex Titov
Ну и дура. Дураков, кроме бюджетников, для оформления фануйди вы не найдете
Ну она бюджетница ещё какая.
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molot p
лучшая антиреклама этой калайди
+3
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+3
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Alex Titov
Ну и дура.
Дураков, кроме бюджетников, для оформления фануйди вы не найдете
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Ovsyankin
Отлично, еще 5 болельщиков если найдут могут закосплеить серию из сериала Улицы Разбитых Фонарей.
+6
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