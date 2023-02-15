Депутат Журова: «Fan ID я уже получила. Матчи «Зенита» и «Динамо» собираюсь посещать»
Депутат Светлана Журова уже оформила паспорт болельщика для посещения футбольных матчей.
«Собираюсь ли оформлять Fan ID? Я уже его получила, все прошло нормально, быстро.
Правда, сайт не сразу принял фотографию, потому что я улыбалась. Там есть определенные требования, которые нужно соблюдать. Перестала улыбаться, сделала фотографию, и все.
На какие стадионы буду ходить? Собираюсь посещать матчи «Зенита» и «Динамо». Я поддерживаю свой город и свой спортивный клуб, поэтому вот эти две команды точно», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.
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компетентность, уровень... депутат
хоть бы отношениями болел этих команд поинтересовалась...
с трудом представляю себе итальянского депутата который ляпнет что то типа... Буду болеть за Милан и Интер
Дураков, кроме бюджетников, для оформления фануйди вы не найдете