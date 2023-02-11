«Краснодар» разыграет призы для оформивших Fan ID. Среди подарков – футболки с автографами игроков и фотоальбом

«Краснодар» проведет розыгрыш призов среди болельщиков, оформивших Fan ID.

Акция продлится с 17 февраля по 16 мая. Каждую неделю случайным образом будут определяться 50 победителей, которые заберут призы.

Болельщики, принявшие участие в акции, могут выиграть футболки с автографами игроков основной команды « », футболки с индивидуальным нанесением фамилии, мячи с автографами, сертификаты на получение двух билетов на матч «Краснодара», сертификаты на скидку 50% в одном из клубных магазинов, сертификаты номиналом 5000 рублей на покупку в одном из клубных магазинов, подарочное издание «История ФК «Краснодар». 2008-2020» и подарочный исторический фотоальбом «Краснодар».

Эксклюзивный календарь – подарок «Химок» первым, кто оформит Fan ID. Мотивирует, правда?

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