«Краснодар» разыграет призы для оформивших Fan ID. Среди подарков – футболки с автографами игроков и фотоальбом
«Краснодар» проведет розыгрыш призов среди болельщиков, оформивших Fan ID.
Акция продлится с 17 февраля по 16 мая. Каждую неделю случайным образом будут определяться 50 победителей, которые заберут призы.
Болельщики, принявшие участие в акции, могут выиграть футболки с автографами игроков основной команды «Краснодара», футболки с индивидуальным нанесением фамилии, мячи с автографами, сертификаты на получение двух билетов на матч «Краснодара», сертификаты на скидку 50% в одном из клубных магазинов, сертификаты номиналом 5000 рублей на покупку в одном из клубных магазинов, подарочное издание «История ФК «Краснодар». 2008-2020» и подарочный исторический фотоальбом «Краснодар».
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Ходил в Сочи пару тройку раз на матчи топов России. Заплатил туеву хучу денег за билеты, дорога, поесть-попить. Короче, один поход на футбол около 5 тысяч. Сидели в холоде, тишине, съели сосиску с заветревшимся хлебом, запили майским чаем за 400 рублей, посмотрели ничью и встали в часовую пробку назад.
Фк Сочи даже не попытался как-то развлечь болельщиков, создать атмосферу и вовсе относится к тем, кто ходит на стадион наплевательски.
Из-за всего этого вопрос оформлять айди для всего этого даже не стоит. В сто раз лучше дома посмотреть с повторами и аналитикой, а потом заняться своими делами.
И это на поверхности. Я уже не говорю о тех, кто придумывает эти законы и каким образом пытается их оправдать.
с фан айди теперь моё мнение не изменилось, теперь даже случайно с друзьями на матче точно не окажусь, спасибо )
ахахахахаххха.