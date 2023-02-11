«Краснодар» разыграет призы для оформивших Fan ID. Среди подарков – футболки с автографами игроков и фотоальбом

Теги премьер-лига Россия болельщики Краснодар Fan ID Футбол

«Краснодар» проведет розыгрыш призов среди болельщиков, оформивших Fan ID. 

Акция продлится с 17 февраля по 16 мая. Каждую неделю случайным образом будут определяться 50 победителей, которые заберут призы. 

Болельщики, принявшие участие в акции, могут выиграть футболки с автографами игроков основной команды «Краснодара», футболки с индивидуальным нанесением фамилии, мячи с автографами, сертификаты на получение двух билетов на матч «Краснодара», сертификаты на скидку 50% в одном из клубных магазинов, сертификаты номиналом 5000 рублей на покупку в одном из клубных магазинов, подарочное издание «История ФК «Краснодар». 2008-2020» и подарочный исторический фотоальбом «Краснодар».

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22 комментария

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alexsem69
Ответ klimparty
Ну вот честно. Ходил в Сочи пару тройку раз на матчи топов России. Заплатил туеву хучу денег за билеты, дорога, поесть-попить. Короче, один поход на футбол около 5 тысяч. Сидели в холоде, тишине, съели сосиску с заветревшимся хлебом, запили майским чаем за 400 рублей, посмотрели ничью и встали в часовую пробку назад. Фк Сочи даже не попытался как-то развлечь болельщиков, создать атмосферу и вовсе относится к тем, кто ходит на стадион наплевательски. Из-за всего этого вопрос оформлять айди для всего этого даже не стоит. В сто раз лучше дома посмотреть с повторами и аналитикой, а потом заняться своими делами. И это на поверхности. Я уже не говорю о тех, кто придумывает эти законы и каким образом пытается их оправдать.
Поддерживаю. Тоже неоднократно посещал Фишт. Остались одни негативные воспоминания. Сидишь под крышкой во время дождя, ну почему то сырой.))
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Caniball
Ответ klimparty
Ну вот честно. Ходил в Сочи пару тройку раз на матчи топов России. Заплатил туеву хучу денег за билеты, дорога, поесть-попить. Короче, один поход на футбол около 5 тысяч. Сидели в холоде, тишине, съели сосиску с заветревшимся хлебом, запили майским чаем за 400 рублей, посмотрели ничью и встали в часовую пробку назад. Фк Сочи даже не попытался как-то развлечь болельщиков, создать атмосферу и вовсе относится к тем, кто ходит на стадион наплевательски. Из-за всего этого вопрос оформлять айди для всего этого даже не стоит. В сто раз лучше дома посмотреть с повторами и аналитикой, а потом заняться своими делами. И это на поверхности. Я уже не говорю о тех, кто придумывает эти законы и каким образом пытается их оправдать.
Все так и есть. Правильно описали.
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cmorblr
А календарики? Не порядок
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rigobersong
Ответ klimparty
Комментарий удален модератором
Я хотя бы могу это самостоятельно сделать, в отличии от тебя:))
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Дмитрий Тихонов
Ничего не выйдет! Фан АйДи - это абсолютное зло!
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ss_podonok
Ответ rigobersong
Кстати тут любят у нас критиковать все, но вот посмотрел я недавно 4 часа с навальнисткой, это же просто такой кринж:) Типичный патриот России. Училась в Лондоне, живет в Лондоне, отец коммерс, который устроил ее на платное в МГУ, потом платил по 12 тысяч долларов за учебу в Лондоне, при этом она знает все о миллиардерах, но не знает чем занят отец:)) Просто все ее интервью ржал в голосину, конечно я согласен наша страна не идеальна, и конечно нужна многопартийность с конкуренцией:) Ну когда миньоны слушают вот таких вот как она, их даже жаль становится:)) И оттуда же примерно и все противники фан уйди:))
в любом случае в её словах правды больше чем на геббельс тв
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klimparty
Ответ rigobersong
Кстати тут любят у нас критиковать все, но вот посмотрел я недавно 4 часа с навальнисткой, это же просто такой кринж:) Типичный патриот России. Училась в Лондоне, живет в Лондоне, отец коммерс, который устроил ее на платное в МГУ, потом платил по 12 тысяч долларов за учебу в Лондоне, при этом она знает все о миллиардерах, но не знает чем занят отец:)) Просто все ее интервью ржал в голосину, конечно я согласен наша страна не идеальна, и конечно нужна многопартийность с конкуренцией:) Ну когда миньоны слушают вот таких вот как она, их даже жаль становится:)) И оттуда же примерно и все противники фан уйди:))
Комментарий удален
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Shuller18
Ответ Роман
Рпл давно уже тошно смотреть (кроме отдельных матчей и то с друзьями) с фан айди теперь моё мнение не изменилось, теперь даже случайно с друзьями на матче точно не окажусь, спасибо )
Ну от твоего отсутствия футбол ничего не потеряет. Я про тех, кто ходил регулярно
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rigobersong
Кстати тут любят у нас критиковать все, но вот посмотрел я недавно 4 часа с навальнисткой, это же просто такой кринж:) Типичный патриот России. Училась в Лондоне, живет в Лондоне, отец коммерс, который устроил ее на платное в МГУ, потом платил по 12 тысяч долларов за учебу в Лондоне, при этом она знает все о миллиардерах, но не знает чем занят отец:)) Просто все ее интервью ржал в голосину, конечно я согласен наша страна не идеальна, и конечно нужна многопартийность с конкуренцией:) Ну когда миньоны слушают вот таких вот как она, их даже жаль становится:)) И оттуда же примерно и все противники фан уйди:))
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klimparty
Ну вот честно.

Ходил в Сочи пару тройку раз на матчи топов России. Заплатил туеву хучу денег за билеты, дорога, поесть-попить. Короче, один поход на футбол около 5 тысяч. Сидели в холоде, тишине, съели сосиску с заветревшимся хлебом, запили майским чаем за 400 рублей, посмотрели ничью и встали в часовую пробку назад.

Фк Сочи даже не попытался как-то развлечь болельщиков, создать атмосферу и вовсе относится к тем, кто ходит на стадион наплевательски.

Из-за всего этого вопрос оформлять айди для всего этого даже не стоит. В сто раз лучше дома посмотреть с повторами и аналитикой, а потом заняться своими делами.

И это на поверхности. Я уже не говорю о тех, кто придумывает эти законы и каким образом пытается их оправдать.
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Aleksey Yashin
Химки с их календарем никто не переплюнет. Ни Зенит с Ladой, ни Краснодар с футболками.
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rigobersong
Конечно ору со стада, которое первое бежит оформлять загранник, где надо вводить все данные за последние 10 лет где был, чем занимался и т.д. И в то же время им сложно оформить Фан Айди это конечно же гулаг, нас притесняют и т.д.:)
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blaugrano
"Ну пожалуйста, ну оформите эту штуку. Сверху нас прессуют, спускают планы, а как их выполнять мы не понимаем, мы в отчаянии. Пожалуйста."
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Роман
Ответ Shuller18
Скорее до остальных начнет доходить, что государство не сдаст назад, и большинство протестующих начнет оформлять этот фан уйди. А кто не оформит, ну пусть сидит без футбола
Рпл давно уже тошно смотреть (кроме отдельных матчей и то с друзьями)
с фан айди теперь моё мнение не изменилось, теперь даже случайно с друзьями на матче точно не окажусь, спасибо )
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Серёга Разумов
Ответ Shuller18
Скорее до остальных начнет доходить, что государство не сдаст назад, и большинство протестующих начнет оформлять этот фан уйди. А кто не оформит, ну пусть сидит без футбола
Ну лично я лучше на хоккей буду ходить, оформлять ничего не надо и билеты дешевле
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Мукунку хороший
Ждём будёновку и фломастеры)
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Red Line
фотоальбом

ахахахахаххха.
+2
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Shuller18
Ответ Серёга Разумов
Когда до них дойдёт, что эти все меры кардинально ничего не поменяют
Скорее до остальных начнет доходить, что государство не сдаст назад, и большинство протестующих начнет оформлять этот фан уйди. А кто не оформит, ну пусть сидит без футбола
+6
-7
-1
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Серёга Разумов
Когда до них дойдёт, что эти все меры кардинально ничего не поменяют
+1
-3
-2
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marshalericsson1357
Я так полагаю Краснодар пытается привлечь зрителей, чтобы на билетах зарабатывать, все таки частный клуб. Но было бы лучше, если начали прямо высказываться против фан уйди.
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Лев Давыдов
Все адекватные болельщики понимают всю сущность и абсурдность этого паспорта. Фан айди- убийца футбола!
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Пако
Маркетинговая инициатива. Её, или наподобие, наверняка сдублируют и в др. местах.
+2
-2
0
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Пепси пеналдувич
Уже не знают чем привлечь людей…
+8
0
+8
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