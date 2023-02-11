Глава РПЛ Алаев о Fan ID: «Не обсуждаю законы, подписанные президентом. Надо исполнять. У системы много сложностей, но она работает лучше»

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ Владимир Путин Александр Алаев Fan ID Футбол

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о системе Fan ID.

«Fan ID? Не обсуждаю законы, подписанные президентом [Владимиром Путиным]. Их надо исполнять. Большой путь проделали. У системы много сложностей, но она работает лучше. Все клубы включились в работу.

Сложностей много. Поставка оборудования и так далее. Клубы активно начинают работать с болельщиками», – сказал Алаев.

Fan ID на матчах Мир РПЛ в первой части сезона тестировали в пяти городах – Екатеринбурге, Сочи, Ростове, Самаре и Нижнем Новгороде. С весны паспорт болельщика будет обязательным для посещения матчей РПЛ.

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26 комментариев

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a2wai
Впрочем, ничего нового.

Все чиновники будут лизоблюдить о том, что закон уже принят и надо исполнять, и делайте уже фан уйди.

Но почему-то люди не идут делать. Видимо, неспроста.
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RSI
Он точно про РПЛ? В своем мирке живет, чиновничек. Фу.
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SlevinKelevra8
Не надо думать
С нами тот
Кто все за нас
Решит
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Вадим Симонов
Царь сказал - холопы рады сделать,зачем при этом голову включать(
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Саша Пушкин
Ответ george_best7
Очередной служака. Нет бы разгромить публично эту хрень, подкрепив цифрами. Но лучше держаться за кресло и пытаться оправдывать этот никчемный документ.
Как же их корежит от осознания того, что народ как обычно не проглотил очередную безумную инициативу, а позволяет себе противиться.
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Last avenger
Я начальник, ты дурак. Прослеживается по всей вертикали власти
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Даже читать такие новости нет никакого желания, чтоб уж тут комментировать. Такова наша действительность. Ска, но от этого же невозможно абстрагироваться.
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V_J_I_K
Дровосек...
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&_Bishep_&
«Не обсуждаю законы, подписанные президентом" -особенности национальной демократии.
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Dmitriy6354
Ответ Ovi174
А если президент подпишет закон, всех людей с фамилией Алаев, каждое утро насиловать в задний проход? Тоже обсуждать не будешь? Сразу к исполнению перейдешь?
Один комментарий такой же как вы написали удалил модератор, а этот нет странно...
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Брукс Хэтлин
Ответ Ovi174
А если президент подпишет закон, всех людей с фамилией Алаев, каждое утро насиловать в задний проход? Тоже обсуждать не будешь? Сразу к исполнению перейдешь?
https://youtu.be/DI2Sm9YO9YE
+3
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Назар Игорь
Российская "демократия" во всей красе, сказанное на самом верху не обсуждается.
"К чему стадам дары свободы
Их должно резать или стричь
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками, да бич"
(А. С. Пушкин.)
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samarskij-kuzmich
Набор несвязанных слов. Тупизм шедевральный. "Система работает лучше". Какая система? Где она работает? "Клубы работают с болельщиками". Это просто треш. В чём эта "работа" состоит?? В том, что на сайтах повесили информацию о том, что нужно получить Fan ID? ))
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arspurs9
Ответ Ovi174
А если президент подпишет закон, всех людей с фамилией Алаев, каждое утро насиловать в задний проход? Тоже обсуждать не будешь? Сразу к исполнению перейдешь?
Скажет, что закон не подлежит обсуждению, только одно но, всплывет факт, что он Олаев, вот и все)
+17
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Никита Тулаев
Ответ psixyec
Всё правильно сказал. Президент сказал – значит надо исполнять. У нас порядочная страна, здесь законы имеют место быть. А вот всякие либерахи бухтят и несут чушь, я бы таких на 8 лет сажал. Кстати, в FanID ничего плохого не вижу, во многих цивилизованных странах используется аналог. Или сейчас набегут навальнята и скажут, что это другое? Смешно.
хоть одну кроме Турции назови...
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Влад Путман
Ну да, пикнет слетит с тёплого места. Может ещё и присядет. Страшно чинуше. Таков нынче режим.
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jazzZZ
Сидит Путин перед министром. Спрашивает, сколько нам еще нужно для освоения севера? Министр говорит: "Ну миллионов триста". Путин: "Триста? лососи у тракториста!" И министр после этого идет к трактористу...
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Злобный Конь
А что - президент прям истина в последней инстанции?! Такой же чиновник,действия которого можно оспаривать,не соглашаться, подвергать сомнению.
А,блин,это же Россия.
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Ковид 07.10.52
Не обсуждаю законы, подписанные президентом. Его надо исполнять.
Вот он настоящий лизатель пятой точки по Шевчуку....Я понимаю государственный служащий должен выполнять и не обсуждать . а тип , руководящий независимой организацией при ФИФА имеет полное право обсуждать действия любого существа, который наносит вред футбольному бизнесу....
+3
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Ovi174
А если президент подпишет закон, всех людей с фамилией Алаев, каждое утро насиловать в задний проход? Тоже обсуждать не будешь? Сразу к исполнению перейдешь?
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Mr.Pavlentus
Но она работает лучше. Лучше президента? Как можно такое говорить?))
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blaugrano
Можно подумать, этот холуй до подписания критиковал, громил законопроект, приводил цифры, факты, прогнозы, яро аргументируя свою точку зрения. Нет же, инициатива губительна и наказуема. Проще и безопаснее нужную кнопку нажимать, да бумажки не глядя подписывать.
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Aleksey Yashin
А есть законы, которые подписывает не президент? И которые готов обсуждать господин Алаев?
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psixyec
Комментарий скрыт
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Dmitriy6354
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий удален модератором
Боже, до чего тут дожили, что такое пишут.
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