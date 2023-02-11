Глава РПЛ Алаев о Fan ID: «Не обсуждаю законы, подписанные президентом. Надо исполнять. У системы много сложностей, но она работает лучше»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о системе Fan ID.

«Fan ID? Не обсуждаю законы, подписанные президентом [Владимиром Путиным]. Их надо исполнять. Большой путь проделали. У системы много сложностей, но она работает лучше. Все клубы включились в работу.

Сложностей много. Поставка оборудования и так далее. Клубы активно начинают работать с болельщиками», – сказал Алаев.

Fan ID на матчах Мир РПЛ в первой части сезона тестировали в пяти городах – Екатеринбурге, Сочи, Ростове, Самаре и Нижнем Новгороде. С весны паспорт болельщика будет обязательным для посещения матчей РПЛ.

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