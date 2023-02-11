Глава РПЛ Алаев о Fan ID: «Не обсуждаю законы, подписанные президентом. Надо исполнять. У системы много сложностей, но она работает лучше»
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о системе Fan ID.
«Fan ID? Не обсуждаю законы, подписанные президентом [Владимиром Путиным]. Их надо исполнять. Большой путь проделали. У системы много сложностей, но она работает лучше. Все клубы включились в работу.
Сложностей много. Поставка оборудования и так далее. Клубы активно начинают работать с болельщиками», – сказал Алаев.
Fan ID на матчах Мир РПЛ в первой части сезона тестировали в пяти городах – Екатеринбурге, Сочи, Ростове, Самаре и Нижнем Новгороде. С весны паспорт болельщика будет обязательным для посещения матчей РПЛ.
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Все чиновники будут лизоблюдить о том, что закон уже принят и надо исполнять, и делайте уже фан уйди.
Но почему-то люди не идут делать. Видимо, неспроста.
С нами тот
Кто все за нас
Решит
"К чему стадам дары свободы
Их должно резать или стричь
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками, да бич"
(А. С. Пушкин.)
А,блин,это же Россия.
Вот он настоящий лизатель пятой точки по Шевчуку....Я понимаю государственный служащий должен выполнять и не обсуждать . а тип , руководящий независимой организацией при ФИФА имеет полное право обсуждать действия любого существа, который наносит вред футбольному бизнесу....