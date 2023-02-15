Глебов о Fan ID: «Болельщиков поставили перед фактом и все. И сейчас страдают от этого клубы и футболисты»

рассказал о своем отношении к Fan ID.

– Когда «Ростов» не досчитался очень большой группы болельщиков из-за истории с Fan ID, ты на примере матча Кубка и матча чемпионата говоришь «ну смотрите, на ЦСКА пришло 8 тысяч, а на «Динамо» – 23 тысячи, вот вам большая разница». Это исключительно твоя позиция или тебя кто-то…?

– Нет, это моя позиция. Условно, в «Ростове» же был полный стадион. Кайф! И находиться, и играть кайф. А когда сейчас на «Спартак», на ЦСКА приходят по 7-9 тысяч, смешно, нет?

– Ты говорил, что если бы был активным болельщиком, то тоже Fan ID не оформлял бы.

– Это нормально, я считаю. Я сейчас никого учить не буду, но, по мне, можно было собрать у каждой команды фанатский актив и провести какое-то собрание. И решение вместе принять насчет Fan ID. А то, получается, что болельщиков поставили перед фактом и все. И сейчас страдают от этого клубы и футболисты, – сказал полузащитник « ».

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