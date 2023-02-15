«ПСЖ» может надеяться на победу над «Баварией», если сыграет, как в последние 25-30 минут». Гальтье после 0:1

верит, что «ПСЖ» может пройти «Баварию» в Лиге чемпионов.

Вчера «ПСЖ» дома уступил «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала турнира.

«Последние 25 минут вселяют надежду. Надеюсь, некоторые игроки восстановятся, а за три недели у них появится свежесть. Речь о полузащите, Норди Мукиеле и Кимпембе, который в этом матче сыграл всего тайм.

Мы не вылетели и не прошли дальше, такова реальность. У меня большие надежды. В раздевалке мы с игроками поговорили.

Ответный матч состоится через три недели. Если мы сможем сыграть так, как в последние 25-30 минут, то можем надеяться на победу над «Баварией». Победа над «Баварией» может привести либо к серии пенальти, либо к выходу в следующий раунд», – сказал тренер «ПСЖ».

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