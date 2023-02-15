«ПСЖ» может надеяться на победу над «Баварией», если сыграет, как в последние 25-30 минут». Гальтье после 0:1

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье верит, что «ПСЖ» может пройти «Баварию» в Лиге чемпионов.

Вчера «ПСЖ» дома уступил «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала турнира.

«Последние 25 минут вселяют надежду. Надеюсь, некоторые игроки восстановятся, а за три недели у них появится свежесть. Речь о полузащите, Норди Мукиеле и Кимпембе, который в этом матче сыграл всего тайм.

Мы не вылетели и не прошли дальше, такова реальность. У меня большие надежды. В раздевалке мы с игроками поговорили.

Ответный матч состоится через три недели. Если мы сможем сыграть так, как в последние 25-30 минут, то можем надеяться на победу над «Баварией». Победа над «Баварией» может привести либо к серии пенальти, либо к выходу в следующий раунд», – сказал тренер «ПСЖ».

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28 комментариев

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cukken
Сам же вышел автобусом, испугался немцев на родном стадионе…
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Я Гражданин Мира
Ответ udiekemen
А если сыграют как первые 60 минут , то проиграют🗿👍
Логично 😀
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Jor Hakobyan
Ответ RealJon
Тогда они должны пересмотреть все игры Баварии против Мюнхенглабаха. За последние 2 года в Алянсе только им и поиграли
Зоммер в Алиансе как стена. И вчера тоже не плохо показал себе
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Olympiq
Охотно верю
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vaniaEee
Ответ T80cobra
Если будет 3:1 то ПСЖ вылетит.
3:2 по сумме двух матчей, как вылетит то?
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Jor Hakobyan
Ответ che kaif
Мбаппе в основу делов то. будет 3 1 победа ПСЖ. бавария особо ничего не показала с Монако было даже сложнее
Не показала и победила в париже. Ты представь если покажет в мюнхене. Особого ничего не останется от писижи. Хотя и ничего не было в мёртвой каманде
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Владислав Бегагаев
Ответ RealJon
Тогда они должны пересмотреть все игры Баварии против Мюнхенглабаха. За последние 2 года в Алянсе только им и поиграли
Там был Зоммер
Теперь он у Баварии)
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Бодратустра
Только играть 25 минут в таком энергозатратном режиме никто играть не может, вернее может, но только пару команд, причём не футбольных, например марафонские сборные Эфиопии и Кении.
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TJ tigra
Счёт 1.0 не приговор. Все может измениться. У Баварии был прекрасный прессинг вчера, отнимали мячи сразу же. Но опасных моментов не россыпь. Им тоже надо прибавлять
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dr. cage
Ответ cektor
Гальтье сдулся давайте Тухеля
Будет смешно, когда Лесси на место Гальтье потребует Кумана..
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Невский баклан
Ответ che kaif
Мбаппе в основу делов то. будет 3 1 победа ПСЖ. бавария особо ничего не показала с Монако было даже сложнее
Мбаппе да, игру усиливает, пока он не вышел, там и 2:0 и 3:0 могло быть в пользу Баварии
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Максим Левицкий
Только Месси может вытащить этих бездарей. Особенно, когда у тебя в защите играет привозила рамос. Лео надо как следует поговорить со своим питомцем.
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T80cobra
Ответ che kaif
Мбаппе в основу делов то. будет 3 1 победа ПСЖ. бавария особо ничего не показала с Монако было даже сложнее
Если будет 3:1 то ПСЖ вылетит.
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RealJon
Тогда они должны пересмотреть все игры Баварии против Мюнхенглабаха. За последние 2 года в Алянсе только им и поиграли
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Cruel Snake
А мысли о том, что «Бавария» такого больше не допустит, посещают?
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cektor
Гальтье сдулся
давайте Тухеля
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oddnoise
Последние 25 мин такими получились только из-за расхлябанности самой Баварии. А так весь матч они просто уничтожали Париж в центре поля и даже мяч не давали разыграть.
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гилберт
Слова то ли любителя, то ли ребёнка.
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Lana Rhoades
Гальтье пиджак
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Нурбол Жумаскалиев
псж играл 9 против 11 до выхода мбапе. пешемесси уже устал от футбола и своего пиар-проекта, ему эти левые зм уже складывать некуда, а неймар тупо вечеринку после матча ждет сильнее чем сам матч
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otchim kaloeda
Ответ Apol
Хасбик уже выиграл с помощью судей ЧМ, теперь можно и не париться насчет ЛЧ - ЗМ все равно дадут
Хазбик и футбол играет?
Я не знал честно говоря..
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che kaif
Мбаппе в основу делов то. будет 3 1 победа ПСЖ. бавария особо ничего не показала с Монако было даже сложнее
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el ruso guapo
Ну, конечно. Если бы мюллер и кимих в концовке были бы более расторопными, то забили бы ещё вам. У Парижа в защиту особо никто не бегает. Мбаппе, неймар и месси такими вещами не занимаются.
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Екн Лор
ПСЖ может надеяться на победу только в случае, если фаворит ЗМ останется в запасе. Прессинг от Баварии на Альянс-Арене - это не нырять в Катаре.
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GORCHITSKY@MAIL.RU
А если играть будут как первые 75 минут,то не выиграют вообще.Логично?
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