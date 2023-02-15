Рамос о 0:1 от «Баварии»: «Плохой, очень плохой результат. «ПСЖ» не хватило характера при владении»

высказался о поражении «ПСЖ» от «Баварии» (0:1) в матче 1/8 финала ЛЧ.

«Это был очень, очень напряженный матч против «Баварии», это отличный соперник. Это плохой, очень плохой результат. Мы не воспользовались тем, что играли дома при своих фанатах. Нам не хватило характера при владении мячом. Атаки должны были быть волее вертикальными.

Более опытные игроки должны передавать спокойствие. Мы в первую очередь хотим побеждать, но в футболе такое случается. Без разницы, хорошо или плохо ты играешь. Остается только результат», – сказал Рамос для Movistar Plus.

Также защитник, контракт которого с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года, ответил на вопрос о будущем.

«Я проживаю день за днем. Сейчас я наслаждаюсь формой, которую набрал. После прошлого сезона я чувствую себя хорошо. Я здорово адаптировался, мне удается играть на очень высоком уровне. Я не думаю о будущем. Что должно, то будет», – сказал испанец.

5 быстрых мыслей о «ПСЖ» – «Бавария»: как Де Лигт съел Месси, зачем Париж копировал «Лилль»

«Бавария» доминировала над «ПСЖ». Его освежил только Мбаппе, у которого отменили два гола

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!