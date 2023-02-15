Рамос о 0:1 от «Баварии»: «Плохой, очень плохой результат. «ПСЖ» не хватило характера при владении»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Серхио Рамос лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Футбол

Серхио Рамос высказался о поражении «ПСЖ» от «Баварии» (0:1) в матче 1/8 финала ЛЧ.

«Это был очень, очень напряженный матч против «Баварии», это отличный соперник. Это плохой, очень плохой результат. Мы не воспользовались тем, что играли дома при своих фанатах. Нам не хватило характера при владении мячом. Атаки должны были быть волее вертикальными.

Более опытные игроки должны передавать спокойствие. Мы в первую очередь хотим побеждать, но в футболе такое случается. Без разницы, хорошо или плохо ты играешь. Остается только результат», – сказал Рамос для Movistar Plus.

Также защитник, контракт которого с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года, ответил на вопрос о будущем.

«Я проживаю день за днем. Сейчас я наслаждаюсь формой, которую набрал. После прошлого сезона я чувствую себя хорошо. Я здорово адаптировался, мне удается играть на очень высоком уровне. Я не думаю о будущем. Что должно, то будет», – сказал испанец.

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29 комментариев

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Kyancey
Ответ che kaif
Ну Париж так не тащат судьи как реал. Тот же гол что забил Мбаппе в реале бы засчитали 100%
У тебя есть вопросы? Оба мяча Мбаппе были справедливо отменены после проверки ВАР. Когда это мадридскому «Реалу» засчитывали голы из оффсайда в эпоху ВАР после проверок?
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ЧИКО
Ответ che kaif
Хакими на травме. Вератти после травмы. Мбаппе готов на 30 мин и так пол команды. У любой команды убери пол состава будет результат не лучше. О чем говорить если в основе играл 16 летний дебютант
Да, согласен, тяжело играть с пол составом, но если посмотреть предыдущие матчи, то лучшего рисунка не увидим. В этом году ПСЖ очень не стабильно выглядит и я не сказал бы, что они фавориты ЛЧ. Раньше рвали других команд в Лиге 1, а сейчас еле справляются…. вылет из кубка Франции- посмотрите что за игру они сыграли… Все звёзды и с них и спрос другой….
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Имя Фамилия
Ответ Совесть Черданцева
Серёга реально вчера боролся. Наверное лучший вчера у Парижа
У Рамоса просто такой менталитет, он выиграл два Евро и ЧМ уже к 25-и годам, но продолжал работать и после этого ещё 4 раза взял ЛЧ, и даже в свои 36 продолжает пахать как волк без малейших понтов. То ли дело посмотри на лёньку, с пятой попытки с горем пополам взял судейский ЧМ и сразу пальчики веером, поймал звезду, как говорят его персофаны остальное уже не заботит и можно дальше не напрягаться. У ПСЖ весь состав сплошь легенды футбола, там у каждого за спиной уже по несколько ЛЧ и трофеев со сборной, если все как лёнька начнут понты гнуть и думать, что уже всего достигли, то Париж даже выйти из группы ЛЧ. Поэтому от таких персонажей как меси нужно как можно быстрее избавляться, пока они не распространили свой деревенский менталитет на остальную команду.
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Сергей Штырков
Ответ adil nabiev
В 9-ом. Неймар вчера хуже всех был
Вранье, Неймар бегал и прессинговал до 60й минуты, но карлан ему не помогал
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Сергей Штырков
Ответ Spartaneanec
Как по мне не хватало полузащиты, владеть мячом нормально не могли вообще
Потому что полузащитник месси стоял афк
+1
-3
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adil nabiev
Ответ MajestySport
Рамос единственный кто пытался, просто в очередной раз играли в 10-ом.
В 9-ом. Неймар вчера хуже всех был
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dr. cage
Ответ deutschmann 73
Рамос и в Реале достаточно проигрывал Баварии. Не надо ля-ля делать, а то би-би задавит!!!
За всю карьеру в Реале, а это 15 лет, у Рамоса только 2 поражения от Баварии..

В 2012-м и в 2007 вроде.
А также 6 побед и 1 ничья.

О чем ты?
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che kaif
Ответ ЧИКО
Такого ужасного матча я давно не видел, а на поле были великие гранды. Не одна из команд победы не заслуживала, а пропущенный гол полностью на совесть Донарумы. Ладно, Бавария играла в гостях и на ничью, но удивляюсь французам. ЛЧ это их основная цель и они так ужасно себя повели… три матча в подряд проиграли и если и из ЛЧ вылетят, шейхам придётся задуматься, стоит ли всё это таких денег. Одни звёзды в команде и результат ноль…. ну-ну…
Хакими на травме. Вератти после травмы. Мбаппе готов на 30 мин и так пол команды. У любой команды убери пол состава будет результат не лучше. О чем говорить если в основе играл 16 летний дебютант
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Jor Hakobyan
Если бы не Рамос и перекладины, то было бы более печальнее.
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Spartaneanec
Ответ che kaif
Не хватило Мбаппе в основе да и вообще нападающего
Как по мне не хватало полузащиты, владеть мячом нормально не могли вообще
0
-1
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Dowlet Gandymow
Ответ Совесть Черданцева
Серёга реально вчера боролся. Наверное лучший вчера у Парижа
Да, я фанат Барселоны, но это мой любимый центральный защитник. Мне очень нравится его харизма. то, как он предан клубу, его болельщикам, просто невероятно.
+1
-1
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MajestySport
Рамос единственный кто пытался, просто в очередной раз играли в 10-ом.
+1
-1
0
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Гусейн Магомедрасулов
Всё таки Мбаппе лидер ПСЖ, поздно выпустили. Надо было в перерыве
+3
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ЧИКО
Такого ужасного матча я давно не видел, а на поле были великие гранды. Не одна из команд победы не заслуживала, а пропущенный гол полностью на совесть Донарумы. Ладно, Бавария играла в гостях и на ничью, но удивляюсь французам. ЛЧ это их основная цель и они так ужасно себя повели… три матча в подряд проиграли и если и из ЛЧ вылетят, шейхам придётся задуматься, стоит ли всё это таких денег. Одни звёзды в команде и результат ноль…. ну-ну…
0
-2
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che kaif
Ответ dr. cage
Рамоса понять можно.. Больше 10 лет он не проигрывал Баварии.. На протяжении 7 встреч, где самый плохой резалт была ничья 2-2.. А тут в бесхребетном ПСЖ несмотря на лично хорошо проведённый матч - поражение. Но что поделать, с аргентинским пассажиром в команде иначе быть не могло.
Ну Париж так не тащат судьи как реал. Тот же гол что забил Мбаппе в реале бы засчитали 100%
+2
-2
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Джони Две Куртки
Ответ dr. cage
Рамоса понять можно.. Больше 10 лет он не проигрывал Баварии.. На протяжении 7 встреч, где самый плохой резалт была ничья 2-2.. А тут в бесхребетном ПСЖ несмотря на лично хорошо проведённый матч - поражение. Но что поделать, с аргентинским пассажиром в команде иначе быть не могло.
зато хорошо помню как Рамос просил игроков своих не пропускать больше пяти голов от Боруссии)))))
0
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che kaif
Не хватило Мбаппе в основе да и вообще нападающего
+3
-2
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wshnmn
К Сереже вопрос нет топ уровень в 36 лет, а вот к "лучшем футболисту всех времён" да.
+1
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deutschmann 73
Ответ dr. cage
Рамоса понять можно.. Больше 10 лет он не проигрывал Баварии.. На протяжении 7 встреч, где самый плохой резалт была ничья 2-2.. А тут в бесхребетном ПСЖ несмотря на лично хорошо проведённый матч - поражение. Но что поделать, с аргентинским пассажиром в команде иначе быть не могло.
Рамос и в Реале достаточно проигрывал Баварии. Не надо ля-ля делать, а то би-би задавит!!!
+3
-3
0
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Д'Артаньян
Рамос играл, как в молодые годы. Да и прическа тоже тех времен)
Большая вина лежит на тренере за выбор состава.
+1
-2
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dr. cage
Рамоса понять можно.. Больше 10 лет он не проигрывал Баварии.. На протяжении 7 встреч, где самый плохой резалт была ничья 2-2..

А тут в бесхребетном ПСЖ несмотря на лично хорошо проведённый матч - поражение.

Но что поделать, с аргентинским пассажиром в команде иначе быть не могло.
+2
-6
-4
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белошип
Кэп на классе провел очередной крутой матч в ЛЧ
Все ещё один из лучших в мире)
0
-2
-2
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Вадим Белозёров
Ну если король дальше будет пешком ходить
0
0
0
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Иван Величко
Атака Месси-Неймар была бесхребетна, хотя они мне и нравятся, а вот с выходом Мбаппе все трое расцвели, так что шансы есть, верю
С детства за ПСЖ)
+1
-1
0
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Люблю Марго Робби
Так характер там только у Рамоса и Мбаппе....остальные так, бумажные львы
+8
-4
+4
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