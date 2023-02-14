Юлиан Нагельсманн: «У Месси и Неймара будет мало возможностей проявить себя, если «Бавария» реализует план на игру. Будем контролировать мяч – лишим их свободных зон»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Юлиан Нагельсманн Футбол

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о лидерах атаки «ПСЖ».

«Моя работа заключается в подготовке команды к матчу с «ПСЖ» – независимо от того, будут ли играть Мбаппе и Месси.

Если мы реализуем наш план на игру, у Месси и Неймара будет не так много возможностей проявить себя. Все сведется ко владению мячом и его контролю.

Мы хотим выиграть, подолгу владея мячом, и тогда мы не будем оставлять Неймару и Месси обширных свободных зон. А они очень опасны, когда получают свободное пространство.

Мы не зацикливаемся на результатах «ПСЖ» в Лиге 1 и Кубке Франции. Лига чемпионов – это другой турнир, в котором «ПСЖ» намерен сказать свое слово», – отметил Нагельсманн.

«ПСЖ» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

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45 комментариев

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Пенс
Ответ Direct free kick
Мысли мудрых людей: "Мбаппе во всём лучше Месси"
по фактам)
+1
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+1
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Ллб
Ответ Mikel Dominator Arteta
Что ты несёшь? Он сказал, что нельзя давать Месси с Неймаром пространство, иначе всё будет сложно.
Перечитай. Он фактически сказал , что если Бавария выполнит свой план на игру, то шансов у этих ребят ( Месси/Ней/Мбаппе) фактически не будет. Он просто сказал это в корректной форме.
Я же выразил мнение, что тут далеко не все будет зависеть от того, что там выполнит или не выполнит Бавария. Если эти ребята из нападения ПСЖ поймают кураж, то чхать , какой там план был у Нагельсмана и они накидают авоську любому клубу мира в состоянии куража , когда они будут мотивированы и это будет их день. Вопрос сколько забьет сама Бавария, это другое дело
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Андрей
вперед Мюнхен, разнеси этот бордель!
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Direct free kick
Ответ Zidan GOAT
Есть все таки один игрок, которого она боится, и сейчас он играет в Аравии
Даже персофан индус масика внёс Роналду в команду недели https://youtu.be/Ji8wNifn1FM
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Direct free kick
Ответ Пенс
Про Килли ни слова. Знает, что в отличии от липового мвп Мбаппе не остановить.
Мысли мудрых людей: "Мбаппе во всём лучше Месси"
+1
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+1
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Jor Hakobyan
Ответ AnMe
Отвечаю. Я уже все дела, которые откладывал сделал.
Я даже с работы пораньше приехал чтоб приготовиться к матчу😁
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Ллб
Ответ Bunyod Turgunov
Они встречались и с Ливерпулем если не ошибаюсь 2019 году. И Ливерпуль без особых проблем прошёл в следующую стадию
Про какой матч говорите?
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AnMe
Ответ Ильдар1982
Болею за Баварию ну лучше держать язык за зубами.
Болею за ПСЖ, но согласен с выражением в обе стороны. А тип ответивший тебе выше - 🤡, везде гвном поливает всех.
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AnMe
Ответ Jor Hakobyan
Как медленно идёт время((( ещё 3 часа ждать🤭😆
Отвечаю. Я уже все дела, которые откладывал сделал.
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liverpool and barcelona fan
Судя по последним играм этих команд, исход противостояния решится уже в первом матче
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hedgehog111
Ответ Раиль Хафизов
Если Месси найдет таки свободные зоны, после игры полезет драться к Нагельсманну
🤣🤣👍
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hedgehog111
Ответ Четыреноль
В стиле Ван Гала
лечитесь! Нагельсман сказал нормальные слова, никого не унизил и не возвысил.
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hedgehog111
Ответ Iuasamotu
Отличный настрой тренера на игру, типа, Неймар и Месси - никто и звать их никак
ну таким камням как ты это так видится! на самом деле он сказал нормальные вещи, никого не оскорблял.
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hedgehog111
Ответ vwzx8mx5vh
Ничему их жизнь не учит) язык за зубами ворота целее)
не тебе решать! говорить никому не запрещается, он сказал реальные вещи, никого не оскорбляет. так что не ТУПИ, Бавария сама знает что делать!!!!
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hedgehog111
Ответ Михо
Ну вот. Все карты раскрыл🤦🏻‍♂️😃
наоборот ввёл в заблуждение))
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hedgehog111
Ответ Michael Yashkin-Daszkiewicz
А не слишком самонадеянно?
нет! он сказал адекватные вещи, планы, но никак не оскорбил и не унизил! 🤡
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fc-psg
Ответ Zidan GOAT
Есть все таки один игрок, которого она боится, и сейчас он играет в Аравии
Джалолиддин Машарипов?
+1
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+1
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hedgehog111
Ответ Ллб
Хочешь посмешить Месси/Нея/Мбаппе, расскажи им о своих планах. Бавария лишь раз встречалась с настолько мощной линией атаки ( по индивидуальному мастерству) за долгое-долгое время. И там (в 2015 году) их легко переиграла Барса , причем без шансов ,ведя 5:1 после трех таймов противостояния. Если сегодня будет день этих ребят, то Баварию снесут. Если же они проявят себя средне ,или даже еще хуже (от своих возможностей) , то фаворит Бавария
смотри не теряйся после матча! камень!
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hedgehog111
Ответ otchim kaloeda
Ты сам себе это написал? А то твой коммен скрыт)))
Тебе!
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Ллб
Да. Как говорится, хотите насмешить Лео, расскажите ему о своих планах .
Что ты несёшь? Он сказал, что нельзя давать Месси с Неймаром пространство, иначе всё будет сложно.
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-1
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aidos_1979
Ответ Zidan GOAT
Есть все таки один игрок, которого она боится, и сейчас он играет в Аравии
Боялась приглашать его в свою команду))
0
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Раиль Хафизов
Если Месси найдет таки свободные зоны, после игры полезет драться к Нагельсманну
+4
0
+4
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Bunyod Turgunov
Ответ Ллб
Хочешь посмешить Месси/Нея/Мбаппе, расскажи им о своих планах. Бавария лишь раз встречалась с настолько мощной линией атаки ( по индивидуальному мастерству) за долгое-долгое время. И там (в 2015 году) их легко переиграла Барса , причем без шансов ,ведя 5:1 после трех таймов противостояния. Если сегодня будет день этих ребят, то Баварию снесут. Если же они проявят себя средне ,или даже еще хуже (от своих возможностей) , то фаворит Бавария
Они встречались и с Ливерпулем если не ошибаюсь 2019 году. И Ливерпуль без особых проблем прошёл в следующую стадию
+1
0
+1
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Владислав
Ответ Zidan GOAT
Есть все таки один игрок, которого она боится, и сейчас он играет в Аравии
Если вы про Роналду,то я не могу сказать,что Бавария его боится.
+3
-1
+2
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Блуждающий странник
Ответ Ллб
Хочешь посмешить Месси/Нея/Мбаппе, расскажи им о своих планах. Бавария лишь раз встречалась с настолько мощной линией атаки ( по индивидуальному мастерству) за долгое-долгое время. И там (в 2015 году) их легко переиграла Барса , причем без шансов ,ведя 5:1 после трех таймов противостояния. Если сегодня будет день этих ребят, то Баварию снесут. Если же они проявят себя средне ,или даже еще хуже (от своих возможностей) , то фаворит Бавария
В 2015 была сильная Барселона и на бумаге и на деле мощнее клубов не было. ПСЖ явно не аналог той Барселоны
+7
-2
+5
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