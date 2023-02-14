Юлиан Нагельсманн: «У Месси и Неймара будет мало возможностей проявить себя, если «Бавария» реализует план на игру. Будем контролировать мяч – лишим их свободных зон»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о лидерах атаки «ПСЖ».
«Моя работа заключается в подготовке команды к матчу с «ПСЖ» – независимо от того, будут ли играть Мбаппе и Месси.
Если мы реализуем наш план на игру, у Месси и Неймара будет не так много возможностей проявить себя. Все сведется ко владению мячом и его контролю.
Мы хотим выиграть, подолгу владея мячом, и тогда мы не будем оставлять Неймару и Месси обширных свободных зон. А они очень опасны, когда получают свободное пространство.
Мы не зацикливаемся на результатах «ПСЖ» в Лиге 1 и Кубке Франции. Лига чемпионов – это другой турнир, в котором «ПСЖ» намерен сказать свое слово», – отметил Нагельсманн.
«ПСЖ» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
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Я же выразил мнение, что тут далеко не все будет зависеть от того, что там выполнит или не выполнит Бавария. Если эти ребята из нападения ПСЖ поймают кураж, то чхать , какой там план был у Нагельсмана и они накидают авоську любому клубу мира в состоянии куража , когда они будут мотивированы и это будет их день. Вопрос сколько забьет сама Бавария, это другое дело