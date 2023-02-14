Месси, Неймар, Верратти, Рамос и Заир-Эмери – в старте «ПСЖ» на матч с «Баварией». Мбаппе в запасе

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Нападающий Килиан Мбаппе начнет матч «ПСЖ» против «Баварии» на скамейке.

Главный тренер парижан Кристоф Гальтье включил в стартовый состав на первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов следующих футболистов:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;

Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос, Серхио Рамос, Нуну Мендеш;

Полузащитники: Марко Верратти, Данилу Перейра, Карлос Солер, Уоррен Заир-Эмери;

Нападающие: Лионель Месси, Неймар.

«ПСЖ» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

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39 комментариев

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chouchou
Ответ fbd
Видел кто игру Заира-Эмери? Это у ПСЖ все так плохо, что они его в 16 лет в основе против Баварии выпускают, или он настолько крут? Вообще странный состав очень. Топовое нападение с Месси и Неймаром, 16-летний игрок в основе, очень средние Перейра и Солер, пенсионер Рамос. Больше похоже на состав для предсезонного товарняка, в котором после перерыва выйдет второй состав.
ему через неделю 17, но по растительности на лице - так и не скажешь...
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Гур
Ответ fbd
Видел кто игру Заира-Эмери? Это у ПСЖ все так плохо, что они его в 16 лет в основе против Баварии выпускают, или он настолько крут? Вообще странный состав очень. Топовое нападение с Месси и Неймаром, 16-летний игрок в основе, очень средние Перейра и Солер, пенсионер Рамос. Больше похоже на состав для предсезонного товарняка, в котором после перерыва выйдет второй состав.
Ну если у команды Месси во втором составе, то у неё точно все хорошо 😁
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VuNePonimaete
Ответ fbd
Видел кто игру Заира-Эмери? Это у ПСЖ все так плохо, что они его в 16 лет в основе против Баварии выпускают, или он настолько крут? Вообще странный состав очень. Топовое нападение с Месси и Неймаром, 16-летний игрок в основе, очень средние Перейра и Солер, пенсионер Рамос. Больше похоже на состав для предсезонного товарняка, в котором после перерыва выйдет второй состав.
Ну так традициям по вылету из ЛЧ нельзя изменять)
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Павел Швецов
Эмери для того, чтобы выиграть кубок
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spaispower
Ответ Фанат Лионеля Месси
Мдааа Ну и полузащита у ПСЖ ,что с основе выходит 16-ий!!!!!!! парнишка Почему никого не подписали в зимнее ТО ,для меня большой-большой секрет
эмм, Витинья и Фабиан Руис на лавке, мало полузащитников?
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PSG Forever
Ответ Фанат Лионеля Месси
Мдааа Ну и полузащита у ПСЖ ,что с основе выходит 16-ий!!!!!!! парнишка Почему никого не подписали в зимнее ТО ,для меня большой-большой секрет
Очень слабо проявил себя спорт.директор. Хотел купить Малкома и Шкриньяра, чуток денег пожалел, и остались ни с чем, хотел купить Зиеша, но начал слишком поздно торговаться, в итоге не успел купить марокканца
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JuVero
Ответ Midiru
Выпускать 16-летнего пусть и мега-талантливого футболиста в старте против Баварии это смелое решение конечно.
самый молодой игрок в истории, который выходит в старте на матч плова ЛЧ)
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Кирилл Голивец
Ответ yarmuck
Кто такой Заир-Эмери??
Тренеришка, поехавший в ДР Конго
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Адепт Суперлиги
Составчик так себе, но козырь Мбаппе на скамейке может сказать решающее слово.
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BaltimoreRavens
Ответ Тор 100
Не болею за Баварию не за Псж,просто буду смотреть на игру Месси
Ни...
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Djeday
Неймар и Месси на поле. Баварии будет очень легко играть против 9 соперников
+2
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Iuasamotu
У Баварии нет шансов
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Black Bei
Бавария на классе разнесёт наемников ✊🏽
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fbd
Видел кто игру Заира-Эмери? Это у ПСЖ все так плохо, что они его в 16 лет в основе против Баварии выпускают, или он настолько крут?

Вообще странный состав очень. Топовое нападение с Месси и Неймаром, 16-летний игрок в основе, очень средние Перейра и Солер, пенсионер Рамос. Больше похоже на состав для предсезонного товарняка, в котором после перерыва выйдет второй состав.
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yarmuck
Кто такой Заир-Эмери??
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Mamontilo
Ответ Alexandr Donskoy
Что именно ставишь?
Буквы
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Osodj Djhshs
Ну тут контроль Баварии, без вариантов. А победит тот, кто забьет больше
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Кот Ученый
Ответ Midiru
Выпускать 16-летнего пусть и мега-талантливого футболиста в старте против Баварии это смелое решение конечно.
это безумие!
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Фанат Лионеля Месси
Мдааа
Ну и полузащита у ПСЖ ,что с основе выходит 16-ий!!!!!!! парнишка
Почему никого не подписали в зимнее ТО ,для меня большой-большой секрет
+1
-5
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Марина Адольфовна
Победы ПСЖ!
+6
-2
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Виталий Желтоусов
Ответ Alexandr Donskoy
Что именно ставишь?
Об этом история умалчивает.
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Пенс
Удачи Парижу, но вдесятером вряд ли что-то получится. Здесь уже Нассер ничего не организует для пешего
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Alexandr Donskoy
Ответ Виталий Желтоусов
Ставлю на немецкую машину.
Что именно ставишь?
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Рустам Атаев
Ответ Midiru
Выпускать 16-летнего пусть и мега-талантливого футболиста в старте против Баварии это смелое решение конечно.
нынешняя Бавария не так сильна . посмотрим
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Midiru
Ответ Los Galácticos
Откуда они откопали этого Данилу, это же просто самое слабое звено.
Бред, он лучший ЦЗ у ПСЖ в этом сезоне, хотя это скорее про уровень Маркиньоса и Рамоса говорит, но все же.
+1
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