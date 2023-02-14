Месси, Неймар, Верратти, Рамос и Заир-Эмери – в старте «ПСЖ» на матч с «Баварией». Мбаппе в запасе
Нападающий Килиан Мбаппе начнет матч «ПСЖ» против «Баварии» на скамейке.
Главный тренер парижан Кристоф Гальтье включил в стартовый состав на первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов следующих футболистов:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;
Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос, Серхио Рамос, Нуну Мендеш;
Полузащитники: Марко Верратти, Данилу Перейра, Карлос Солер, Уоррен Заир-Эмери;
Нападающие: Лионель Месси, Неймар.
«ПСЖ» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
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Вообще странный состав очень. Топовое нападение с Месси и Неймаром, 16-летний игрок в основе, очень средние Перейра и Солер, пенсионер Рамос. Больше похоже на состав для предсезонного товарняка, в котором после перерыва выйдет второй состав.
Ну и полузащита у ПСЖ ,что с основе выходит 16-ий!!!!!!! парнишка
Почему никого не подписали в зимнее ТО ,для меня большой-большой секрет