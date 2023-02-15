Месси и Неймар получили 4 из 10 за матч с «Баварией» – меньше нет ни у кого. Goal назвал их «дуэтом без влияния»

и получили низкие оценки за матч «ПСЖ» с «Баварией».

Игру нападающих парижан Goal.com оценил в 4 из 10 – ниже в команде нет ни у кого. «Дуэт без влияния», – так охарактеризовали их игру на сайте.

Также четверку получили , , и Марко Верратти.

5 из 10 получили Карлос Солер, Маркиньос и Джанлуиджи Доннарумма.

В 6 баллов было оценено выступление Данилу Перейры. Высший балл в «ПСЖ» получил Серхио Рамос – 7 из 10.

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