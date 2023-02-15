Месси и Неймар получили 4 из 10 за матч с «Баварией» – меньше нет ни у кого. Goal назвал их «дуэтом без влияния»
Лионель Месси и Неймар получили низкие оценки за матч «ПСЖ» с «Баварией».
Игру нападающих парижан Goal.com оценил в 4 из 10 – ниже в команде нет ни у кого. «Дуэт без влияния», – так охарактеризовали их игру на сайте.
Также четверку получили Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери и Марко Верратти.
5 из 10 получили Карлос Солер, Маркиньос и Джанлуиджи Доннарумма.
В 6 баллов было оценено выступление Данилу Перейры. Высший балл в «ПСЖ» получил Серхио Рамос – 7 из 10.
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Ну, 2 неточных передачи и 3 потери мяча.
Чисто для сравнения, у Лео 8 неточных и 18 потерь. у Неймара 2 неточных и 16 потерь.