Месси и Неймар получили 4 из 10 за матч с «Баварией» – меньше нет ни у кого. Goal назвал их «дуэтом без влияния»

Теги Бавария ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА рейтинги Неймар Данилу Перейра Маркиньос Марко Верратти Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Карлос Солер Нуну Мендеш Уоррен Заир-Эмери Футбол

Лионель Месси и Неймар получили низкие оценки за матч «ПСЖ» с «Баварией».

Игру нападающих парижан Goal.com оценил в 4 из 10 – ниже в команде нет ни у кого. «Дуэт без влияния», – так охарактеризовали их игру на сайте.

Также четверку получили Ашраф ХакимиНуну МендешУоррен Заир-Эмери и Марко Верратти.

5 из 10 получили Карлос Солер, Маркиньос и Джанлуиджи Доннарумма.

В 6 баллов было оценено выступление Данилу Перейры. Высший балл в «ПСЖ» получил Серхио Рамос – 7 из 10.

«Бавария» доминировала над «ПСЖ». Его освежил только Мбаппе, у которого отменили два гола

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92 комментария

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chouchou
Ответ arspurs9
"Одни потери". Ну, 2 неточных передачи и 3 потери мяча. Чисто для сравнения, у Лео 8 неточных и 18 потерь. у Неймара 2 неточных и 16 потерь.
только и касаний мяча у Солера всего 28, против 80 у Месси, и 57 у Неймара
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Сергей Штырков
Ответ Rosdcer
Как же полузащитник мог быть лучшим если у псж был мёртвый центр поля ,мой не самый внимательный и умный дружок. А потом его заменили и хуже не стало.
Потому что он не пасы давал а разрушал, креативить должен был солер, верати и молодой негритенок
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people people
Ответ KING_OF_RUSSIA
Погодите, но ведь судя по комментатором со спорца Мбаппе мешал раскрыться этому дуэту на 100% и без него только лучше? 🤡
Только дурачки так считают. Без Мбаппе ПСЖ лютый мусор, вторая Барселона, где Месси также пешком ходит и всасывает в ЛЧ
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Max Payne
Месси лучший! GOAT ! И лучший футболист поколения и выиграл все трофеи!
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Rosdcer
Ответ Сергей Штырков
я зайду в школу только если втоя мать учительница, смекаешь? Очевидно что у псж лучшим был Данило
Как же полузащитник мог быть лучшим если у псж был мёртвый центр поля ,мой не самый внимательный и умный дружок. А потом его заменили и хуже не стало.
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Сергей Штырков
Ответ Rosdcer
Так кто же был лучший? А учиться ты будешь в школе завтра.
я зайду в школу только если втоя мать учительница, смекаешь? Очевидно что у псж лучшим был Данило
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Rosdcer
Ответ Сергей Штырков
выше к этому мой пост где он был худшим. ну и поучи матчасть и узнай что такое ключевые пасы. а то месси сегодня пасов в аут отдал больше чем ключевых.
Так кто же был лучший? А учиться ты будешь в школе завтра.
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Сергей Штырков
Ответ Rosdcer
0 голов и 0 ассистов это далеко не всегда показатель плохого матча для атакующего игрока.
выше к этому мой пост где он был худшим. ну и поучи матчасть и узнай что такое ключевые пасы. а то месси сегодня пасов в аут отдал больше чем ключевых.
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Rosdcer
Ответ Сергей Штырков
хорошо 0 голов, 0 ассистов. ты доволен?
0 голов и 0 ассистов это далеко не всегда показатель плохого матча для атакующего игрока.
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Oleg
Ответ udiekemen
Ну мы привыкли что за вылеты дают Месси ЗМ) Холанд, если выиграет АПЛ и Лч то без шуток есть хорошие шансы на ЗМ
о, у фанатов бездаря из аль насры уже Холланд)
А если Сити не выиграет ЛЧ, то кого будете форсить?)
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Сергей Григорьев
не зря же его пешеходом кличут😁
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Raindrop Drop Top
Месси прошел футбол, сейчас нет смысла рваться и можно просто в кайф покатать мячик
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Oleg
Ответ Рагим Гиримов
не пройдут они Баварию) хватит фантазировать
увидим в марте)
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Сергей Штырков
Ответ Rosdcer
Что такое ключевая передача? Средняя скорость, пройденное расстояние? Как это вообще влияет на оценку?
хорошо 0 голов, 0 ассистов. ты доволен?
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Rosdcer
Ответ Сергей Штырков
я тебе расскажу статистику за матч 3 передачи в аут. Третья с конца средняя скорость в матче. Третье с конца пройденное растояние за матч. 1 ключевая передача - хуже всех игроков нападения этого достаточно?
Что такое ключевая передача? Средняя скорость, пройденное расстояние? Как это вообще влияет на оценку?
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Wasilij Petrow
При всей моей старинной симпатии к Неймару - был плоховат. Отмечу лишь пропущенный судьей горчичник Павару (это могло сыграть роль) и второй удар после прорыва Мбаппе.
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Aleksandr Dubovik
Ответ ALMANAC
Ну теперь можно и на карнавал, и на др сестры
Обоим
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Виктор Петров
Ответ yrok77
после таких матчей они не приходят
Ты фанатка истерички у которой 0+0 в плей-офф на 5 чм?
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-2
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Сергей Штырков
Ответ Нефанатик
Этого клоуна никто в серьез не воспринимает. Ты хоть знаешь кому отвечаешь?))
да я не боец за реал или барселону поэтому всех местных фриков не знаю. сижу тихонечко в апл и бундеслиге)
+1
0
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Нефанатик
Ответ Сергей Штырков
я тебе расскажу статистику за матч 3 передачи в аут. Третья с конца средняя скорость в матче. Третье с конца пройденное растояние за матч. 1 ключевая передача - хуже всех игроков нападения этого достаточно?
Этого клоуна никто в серьез не воспринимает. Ты хоть знаешь кому отвечаешь?))
+1
0
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Jonh Abruzzi
Думаю Парижу в оптимальном составе вполне по силам обыграть Мюнхен в ответке, 2-1 или 3-2
+1
-1
0
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Aleksandr Bogachev
Ну бред же. Неймар действительно выглядел блекло, а Месси выдал массу острейших передач.
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Нефанатик
Горячкина, Климов, Мохнатый и остальные... ваш выход
+2
0
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arspurs9
Ответ С бодуна
Солер получил 5???!!! Это цирк,ни одного паса в ноги,одни потери,первый кого поменяли у псж,иди фруктов поешьте goal.
"Одни потери".
Ну, 2 неточных передачи и 3 потери мяча.
Чисто для сравнения, у Лео 8 неточных и 18 потерь. у Неймара 2 неточных и 16 потерь.
+10
-1
+9
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Can
Ответ Los Galácticos
Неделька у ПСЖ вышла на славу, три важных матча и три проигрыша.
что хотят от местечковой команды?
+1
-1
0
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