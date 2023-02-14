Анчелотти о продлении контракта с Бензема: «Легенды должны оставаться в «Реале»
Карло Анчелотти высказался о ситуации с контрактом Карима Бензема.
Соглашение между форвардом и «Реалом» рассчитано до конца июня 2023 года. Сообщалось, что футболист может продлить его без предложения от клуба.
«Я не знаю, продлил он контракт или нет, но легенды этого клуба должны остаться в мадридском «Реале», – сказал главный тренер «сливочных».
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Модрича, Рамоса, Роналду и Бенза раскрыл Зидан????? Я надеюсь ты шутишь.
Да и о каком багаже ты говоришь не совсем понятно. Модрича, Бейла, Рамоса, Роналду, Бензина разве Анчелотти раскрыл? Нет. Они уже были звездами и до Анчелотти и переходили в Реал за большие деньги.
Вот и сейчас в Реале, будет до последнего старых звезд таскать как раньше было в Милане. Перецу стоило бы задуматься о его увольнении, так и смену поколений пропустить можно.
а гастарбайтеры пусть едут в Аль-Наср!