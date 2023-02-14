Анчелотти о продлении контракта с Бензема: «Легенды должны оставаться в «Реале»

высказался о ситуации с контрактом .

Соглашение между форвардом и «Реалом» рассчитано до конца июня 2023 года. Сообщалось, что футболист может продлить его без предложения от клуба.

«Я не знаю, продлил он контракт или нет, но легенды этого клуба должны остаться в мадридском « », – сказал главный тренер «сливочных».

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