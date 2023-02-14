Анчелотти о продлении контракта с Бензема: «Легенды должны оставаться в «Реале»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти высказался о ситуации с контрактом Карима Бензема.

Соглашение между форвардом и «Реалом» рассчитано до конца июня 2023 года. Сообщалось, что футболист может продлить его без предложения от клуба. 

«Я не знаю, продлил он контракт или нет, но легенды этого клуба должны остаться в мадридском «Реале», – сказал главный тренер «сливочных».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Schiaff1no
Перес улыбается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
San Lorenso
Ответ Сэйлор Мун
На багаже можно выиграть 1 ЛЧ и то это уже будет достижение, но явно не 3. Да и о каком багаже ты говоришь не совсем понятно. Модрича, Бейла, Рамоса, Роналду, Бензина разве Анчелотти раскрыл? Нет. Они уже были звездами и до Анчелотти и переходили в Реал за большие деньги.
Ну тогда расскажи мне что своего внёс в игру Реала Зидан?

Модрича, Рамоса, Роналду и Бенза раскрыл Зидан????? Я надеюсь ты шутишь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сэйлор Мун
Ответ San Lorenso
На его багаже Зидан три ЛЧ выиграл (не без поддержки судей, конечно, но всё же).
На багаже можно выиграть 1 ЛЧ и то это уже будет достижение, но явно не 3.
Да и о каком багаже ты говоришь не совсем понятно. Модрича, Бейла, Рамоса, Роналду, Бензина разве Анчелотти раскрыл? Нет. Они уже были звездами и до Анчелотти и переходили в Реал за большие деньги.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
San Lorenso
Ответ Сэйлор Мун
Ну вот. В этом вся суть Анчелотти, он не может развивать молодых игроков как Пеп, искать талантов как Венгер, у него нет системы как у Клоппуса, единственное что он может это тренеровать топ звезд в денежных мешках до последнего держа их в команде. Все таки у топ игроков есть скилл, и они могут зарешать. Как в той ЛЧ например Бензин. Но он ни разу не Клопп или Гвардиола, да даже не Моур, чтобы построить что то свое. В Милане так же пенсионеров держал до последнего. Наследия своего никакого не оставил, или как любят говорить багажа. Вот и сейчас в Реале, будет до последнего старых звезд таскать как раньше было в Милане. Перецу стоило бы задуматься о его увольнении, так и смену поколений пропустить можно.
На его багаже Зидан три ЛЧ выиграл (не без поддержки судей, конечно, но всё же).
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darkhan Darkhan
Карим красава, нападающий от бога,но мог ещё большего достичь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oka79410
Раньше я бы сказал, что Карим должен завершить карьеру в "Реале", но теперь перспектива поиграть в саудовской лиге заиграла новыми красками. Кариму надо передать свой опыт преемнику и поиграть с Роналду в одной лиге несколько лет за приличные деньги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сэйлор Мун
Ну вот. В этом вся суть Анчелотти, он не может развивать молодых игроков как Пеп, искать талантов как Венгер, у него нет системы как у Клоппуса, единственное что он может это тренеровать топ звезд в денежных мешках до последнего держа их в команде. Все таки у топ игроков есть скилл, и они могут зарешать. Как в той ЛЧ например Бензин. Но он ни разу не Клопп или Гвардиола, да даже не Моур, чтобы построить что то свое. В Милане так же пенсионеров держал до последнего. Наследия своего никакого не оставил, или как любят говорить багажа.
Вот и сейчас в Реале, будет до последнего старых звезд таскать как раньше было в Милане. Перецу стоило бы задуматься о его увольнении, так и смену поколений пропустить можно.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Бензема в следующем сезоне должен смириться с ролью запасного
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
Ответ Роман
Реал пишется с большой буквы, это Барселона с маленькой можно.
Роман хватит сочинять роман
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Ответ Barsa! bolshe chem klub
легенды должны оставаться в Реале...(с) а гастарбайтеры пусть едут в Аль-Наср!
Реал пишется с большой буквы, это Барселона с маленькой можно.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
легенды должны оставаться в Реале...(с)

а гастарбайтеры пусть едут в Аль-Наср!
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Обладатель ЗМ должен продлить контракт в лучшем клубе. Закономерно.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimamak10
Как Рауль и Касильяс
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий