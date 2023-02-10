Карло Анчелотти: «Бензема – девятка «Реала». Он будет так же хорош в следующем сезоне»
Карло Анчелотти дал понять, что Карим Бензема останется в «Реале».
Об этом главный тренер мадридской команды сказал, когда отвечал на вопрос о возможном подписании футболиста на позицию девятого номера.
«Мы поговорим об этом позже. Бензема – наша «девятка». Он хорошо показал себя в начале чемпионата и будет так же хорош в следующем сезоне», – заявил Анчелотти.
Официально контракт с французским нападающим на следующий сезон еще не продлен.
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Эх, легенды, Реалу тяжело будет найти достойную замену, все таки возраст. Надеюсь еще год выдадут!