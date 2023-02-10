Карло Анчелотти: «Бензема – девятка «Реала». Он будет так же хорош в следующем сезоне»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти дал понять, что Карим Бензема останется в «Реале».

Об этом главный тренер мадридской команды сказал, когда отвечал на вопрос о возможном подписании футболиста на позицию девятого номера.

«Мы поговорим об этом позже. Бензема – наша «девятка». Он хорошо показал себя в начале чемпионата и будет так же хорош в следующем сезоне», – заявил Анчелотти.

Официально контракт с французским нападающим на следующий сезон еще не продлен.

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6 комментариев

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FantasticFede
Ответ GuruFutbola
Так же как в этом?) отлично, значит модридский меньше чем клуб снова останется безтрофейником)
Но при этом дважды легко и непринуждённо порвал сетку ворот Тер Штегена:)
0
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AnMe
Бензема
Кроос
Модрич
Эх, легенды, Реалу тяжело будет найти достойную замену, все таки возраст. Надеюсь еще год выдадут!
+1
-2
-1
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Андрей Хенто
Главное, чтобы травмы обходили его стороной и как раз идеально будет завершить свою карьеру в 2024 году, вместе с Модричем на обновлённом и самом современном стадионе мира - Сантьяго Бернабеу.
+4
-4
0
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GuruFutbola
Так же как в этом?) отлично, значит модридский меньше чем клуб снова останется безтрофейником)
+2
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-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
headmaster
С футболистами 35+ очень тяжело предсказать, не случится ли регресс в следующем сезоне. Хоть в Реале и играют суперпрофессионалы, но больше похоже на дежурные слова. Доп игрок на эту позицию нужен
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-2
-2
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Los Galácticos
С Бензема в этом сезоне уже песок сыплется, пора Пересу уже ему топового сменщика подыскать.
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-4
-2
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