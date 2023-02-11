Бензема включен в старт «Реала» на финал клубного ЧМ. Форвард не играл с «Аль-Ахли» из-за травмы
Нападающий Карим Бензема с первой минуты выйдет на поле в матче «Реала» с «Аль-Хилалем».
Француз получил повреждение ноги в матче с «Валенсией» (2:0) в Ла Лиге 2 февраля. Из-за травмы он пропустил полуфинал клубного чемпионата мира, в котором мадридцы разгромили «Аль-Ахли» (4:1).
Вратарь Тибо Куртуа, также испытывавший проблемы со здоровьем со 2 февраля, в заявку на финал клубного ЧМ не попал.
Главный тренер Карло Анчелотти включил в стартовый состав следующих футболистов:
Вратарь: Андрей Лунин;
Защитники: Даниэль Карвахаль, Давид Алаба, Антонио Рюдигер;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга, Винисиус Жуниор;
Нападающий: Карим Бензема.
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