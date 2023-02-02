сам решает, продлевать ли контракт с « ».

По данным El Partidazo de COPE, 35-летнему форварду не нужно ждать предложения от клуба.

После того, как Бензема выиграл « » в 2022 году, он получил право автоматически продлить контракт на сезон, если захочет этого. Нынешнее соглашение Карима рассчитано до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне Бензема забил 13 голов и сделал 1 ассист в 20 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.