Бензема может продлить контракт с «Реалом» без предложения от клуба. Он получил это право, выиграв «Золотой мяч»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Футбол

Карим Бензема сам решает, продлевать ли контракт с «Реалом».

По данным El Partidazo de COPE, 35-летнему форварду не нужно ждать предложения от клуба.

После того, как Бензема выиграл «Золотой мяч» в 2022 году, он получил право автоматически продлить контракт на сезон, если захочет этого. Нынешнее соглашение Карима рассчитано до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне Бензема забил 13 голов и сделал 1 ассист в 20 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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36 комментариев

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Арыстан Ингкарбек
Ответ JealousNobody
Касильяс-то тут каким боком.
Ты чё Касильяс топ. Так ещё на канале Матч ТВ из лучших вратарей он стал 3 и это в истории
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Арыстан Ингкарбек
Ответ sayemlo
Который принёс 🇫🇷 победу в ЛН. Который тащил Реал, взял лч, стал лучшим игроком ла лиги, лучшим бомбардиром лч, игроком лч, лучшим по г+п в ла лиге, Лучший по г+п в лч, лучшим игрок по версии УЕФА, взял Зм, взял ла лигу, кубок Испании, супер кубок уефа.
Чел говорит факты
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Burel
верни Золотой Мяч Месси, токсичный араб
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AF007
Ответ sayemlo
Роналду играя за аль-наср в СА, умудрился забить больше голов топ команде из лиги 1 в 2023 году) 2 гола против псж. больше чем у меси у которого 0🤣 А разве в данной новости упомянули CR7? или это комплексы аргентинского фермера ?
Нет, я сам вспомнил о втором игроке поколения. Фанат рыгалду с 2003 года
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Тен мать его Хаг
Ответ Raul14
Судейский это тот, который недавно выиграл бетис левым голом? Согласен!))
Какой левый? Не надо нести чушь
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Konstantin Frolov
Ответ sayemlo
Роналду играя за аль-наср в СА, умудрился забить больше голов топ команде из лиги 1 в 2023 году) 2 гола против псж. больше чем у меси у которого 0🤣 А разве в данной новости упомянули CR7? или это комплексы аргентинского фермера ?
А как Месси может забить ПСЖ? 🤔
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Тен мать его Хаг
Ответ белошип
Бензема обязан завершить карьеру в лучшем клубе в истории футбола)
И кто же дал право называть проект Франко лучшим в истории?
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Val Smith
Ответ dr. cage
Пока причин не подписать контракт у Карима нет.. Он так же ценен и любим.. Тренерским штабом, руководством, партнёрами и болельщиками. Но к лету могут пойти слухи про Влаховичей всяких и Карим может подумать, что в Саудовской Аравии за 60 млн не так уж и плохо.. Свое слово в Реале он уже сказал. Плюс как сезон для Реала закончится, тоже будет иметь роль.. Если триумфально, то велик соблазн и уйти под фанфары.. А ещё есть вероятность, что вновь вернётся Зидан.. В общем вариантов уйма, и большинство из них за то чтобы остаться в Реале..
Ну 60 млн. достаточно весомая причина.
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JealousNobody
Ответ black11berry
Бензема один из 5 игроков 21 века, наряду с Раулем, Касильясом, Роналду и Рамосом, который внёс наибольший вклад в завоевании трофеев королевского клуба, игрок выдающийся и заслуженный.. однозначно должен ещё поиграть за клуб, даже если не будет иметь постоянного места в старте
Касильяс-то тут каким боком.
+2
-3
-1
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White Buddha
Ответ Vlad Emelin
При чем тут Барселона и Бензема?
Ой, держите меня пожалуйста! С углового на Энфилде так не смеялся! Умора!
+1
-2
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sayemlo
Ответ AF007
А как же переход в аль-наср, чтобы вытирать слёзки криштику?)
Роналду играя за аль-наср в СА, умудрился забить больше голов топ команде из лиги 1 в 2023 году) 2 гола против псж. больше чем у меси у которого 0🤣

А разве в данной новости упомянули CR7? или это комплексы аргентинского фермера ?
+3
-3
0
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White Buddha
Ответ benjamin92
Барсе он не нужен, да и Карим не пойдёт к прямому конкуренту
Евгений Ваганович, спасибо Вам за всё!
0
-1
-1
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<~Inter~>
Ответ белошип
Бензема обязан завершить карьеру в лучшем клубе в истории футбола)
Также как Рамос, Касильяс, Рауль и другие легенды клуба
+2
-4
-2
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kassi kill
Ответ AF007
А как же переход в аль-наср, чтобы вытирать слёзки криштику?)
Вроде в статье нет ничего о Роналду, но фанки аргентинского гормона приплетают Роналду где о нем и ни слово 🙆‍♂️

Понимаю, что Роналду в свое время кошмарил фанков аргентинского гормона.....
+12
-7
+5
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black11berry
Бензема один из 5 игроков 21 века, наряду с Раулем, Касильясом, Роналду и Рамосом, который внёс наибольший вклад в завоевании трофеев королевского клуба, игрок выдающийся и заслуженный.. однозначно должен ещё поиграть за клуб, даже если не будет иметь постоянного места в старте
+1
-1
0
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mr kovalsky
Ответ benjamin92
Так и не о судейском середняке
Ну, заплачь
+1
-1
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sayemlo
Ответ Va_BanK
Которого выгнали из сборной?
Который принёс 🇫🇷 победу в ЛН. Который тащил Реал, взял лч, стал лучшим игроком ла лиги, лучшим бомбардиром лч, игроком лч, лучшим по г+п в ла лиге, Лучший по г+п в лч, лучшим игрок по версии УЕФА, взял Зм, взял ла лигу, кубок Испании, супер кубок уефа.
+4
-3
+1
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sayemlo
Ответ Vlad Emelin
При чем тут Барселона и Бензема?
согласен. при чем тут участник ле и лучший игрок 2022 года?
+3
-3
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Va_BanK
Ответ sayemlo
Ну с лучшим игроком 2022 года обязаны продлить контракт. 👏
Которого выгнали из сборной?
+2
-8
-6
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Raul14
Ответ benjamin92
Так и не о судейском середняке
Судейский это тот, который недавно выиграл бетис левым голом? Согласен!))
+10
-6
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avcgloronalduMU
из серии - без меня меня женили, но реал такой в белом и не против
0
-1
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benjamin92
Ответ mr kovalsky
Так речь же про лучший клуб мира, а не фк рычаг
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+3
-14
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AF007
А как же переход в аль-наср, чтобы вытирать слёзки криштику?)
+4
-10
-6
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Vlad Emelin
Ответ белошип
Бензема обязан завершить карьеру в лучшем клубе в истории футбола)
При чем тут Барселона и Бензема?
+4
-10
-6
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mr kovalsky
Ответ benjamin92
Барсе он не нужен, да и Карим не пойдёт к прямому конкуренту
Так речь же про лучший клуб мира, а не фк рычаг
+7
-7
0
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