Бензема может продлить контракт с «Реалом» без предложения от клуба. Он получил это право, выиграв «Золотой мяч»
Карим Бензема сам решает, продлевать ли контракт с «Реалом».
По данным El Partidazo de COPE, 35-летнему форварду не нужно ждать предложения от клуба.
После того, как Бензема выиграл «Золотой мяч» в 2022 году, он получил право автоматически продлить контракт на сезон, если захочет этого. Нынешнее соглашение Карима рассчитано до конца июня 2023 года.
В текущем сезоне Бензема забил 13 голов и сделал 1 ассист в 20 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.
А разве в данной новости упомянули CR7? или это комплексы аргентинского фермера ?
Понимаю, что Роналду в свое время кошмарил фанков аргентинского гормона.....