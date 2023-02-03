Анчелотти о травмах: «Милитао не восстановится до воскресенья. У Бензема что-то легкое»

Главный тренер « » сообщил о состоянии травмированных игроков.

Травмы в матче против «Валенсии» (2:0) получили и .

«У нас крепкая команда, если мы сможем продолжать в том же духе, то будем иметь преимущество. У нас три сухих матча подряд – это очень важно.

Милитао не успеет восстановиться до воскресенья. У Бензема какое-то легкое повреждение», – сказал Анчелотти.