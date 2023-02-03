Анчелотти о травмах: «Милитао не восстановится до воскресенья. У Бензема что-то легкое»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил о состоянии травмированных игроков.
Травмы в матче против «Валенсии» (2:0) получили Карим Бензема и Эдер Милитао.
«У нас крепкая команда, если мы сможем продолжать в том же духе, то будем иметь преимущество. У нас три сухих матча подряд – это очень важно.
Милитао не успеет восстановиться до воскресенья. У Бензема какое-то легкое повреждение», – сказал Анчелотти.
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