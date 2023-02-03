Анчелотти о травмах: «Милитао не восстановится до воскресенья. У Бензема что-то легкое»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Эдер Милитао Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил о состоянии травмированных игроков.

Травмы в матче против «Валенсии» (2:0) получили Карим Бензема и Эдер Милитао.

«У нас крепкая команда, если мы сможем продолжать в том же духе, то будем иметь преимущество. У нас три сухих матча подряд – это очень важно.

Милитао не успеет восстановиться до воскресенья. У Бензема какое-то легкое повреждение», – сказал Анчелотти.

3 комментария

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Илья Костин
Ответ rigobersong
вообще плевать:) Что он с Эвертоном выиграл, почему никто мне не может ответить на казалось бы простой вопрос!:) Что Карлуха выиграла с Эвертоном?:) Что в вопросе сложного?:) Почему вы начинаете уходить в дебри, и сливаться с темы, а просто не можете ответить на конкретно поставленный вопрос!:)))
А кто с Эвертоном хоть что-то выиграл?)
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Целиноградец
Ответ rigobersong
вообще плевать:) Что он с Эвертоном выиграл, почему никто мне не может ответить на казалось бы простой вопрос!:) Что Карлуха выиграла с Эвертоном?:) Что в вопросе сложного?:) Почему вы начинаете уходить в дебри, и сливаться с темы, а просто не можете ответить на конкретно поставленный вопрос!:)))
Ничего не выиграл. Теперь ты не уходи в дебри, не сливайся с темы, а просто ответь на конкретно поставленный вопрос: что папа Карло выиграл с Реалом, какие титулы, сколько раз его признавал лучшим тренером.
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rigobersong
вообще плевать:) Что он с Эвертоном выиграл, почему никто мне не может ответить на казалось бы простой вопрос!:) Что Карлуха выиграла с Эвертоном?:) Что в вопросе сложного?:) Почему вы начинаете уходить в дебри, и сливаться с темы, а просто не можете ответить на конкретно поставленный вопрос!:)))
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-5
-4
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