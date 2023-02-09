Карло Анчелотти: «Винисиус снова доказал, что он большой игрок. Бензема и Милитао будут тренироваться в пятницу, Карвахаль и Асенсио тоже вернутся»

оценил игру Винисиуса в матче против «Аль-Ахли».

«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира, обыграв «Аль-Ахли» со счетом 4:1. забил свой 50-й гол за «Реал».

«Он любит играть в футбол. Он забил отличный гол и был тем самым Винисиусом, которого мы привыкли видеть во многих матчах. Он большой игрок и снова доказал это».

О Серхио Аррибасе и игроках из академии

«Это очень важный вопрос для нас. Необходимо принимать во внимание академию, но в мадридском « » есть игроки очень высокого уровня, и именно поэтому нелегко выделять минуты [для игроков из академии]. Их тренеры проделывают фантастическую работу, и скоро один из игроков будет в основной команде. Мадридский «Реал» – команда, которая выиграла чемпионов, и это многое значит».

О травмированных игроках

«Они еще не восстановились полностью. Карим вполне здоров, а насчет Милитао сомнений больше. Они будут тренироваться в пятницу, посмотрим. Карвахаль, у которого сегодня была температура, и , у которого была мышечная перегрузка, вернутся», – сказал главный тренер «Реала».

В финале клубного чемпионата мира «Реал» сыграет против «Аль-Хилаля». Матч пройдет в субботу, 11 февраля.

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