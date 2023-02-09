Карло Анчелотти: «Винисиус снова доказал, что он большой игрок. Бензема и Милитао будут тренироваться в пятницу, Карвахаль и Асенсио тоже вернутся»

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Карло Анчелотти оценил игру Винисиуса в матче против «Аль-Ахли».

«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира, обыграв «Аль-Ахли» со счетом 4:1. Винисиус Жуниор забил свой 50-й гол за «Реал».

«Он любит играть в футбол. Он забил отличный гол и был тем самым Винисиусом, которого мы привыкли видеть во многих матчах. Он большой игрок и снова доказал это».

О Серхио Аррибасе и игроках из академии

«Это очень важный вопрос для нас. Необходимо принимать во внимание академию, но в мадридском «Реале» есть игроки очень высокого уровня, и именно поэтому нелегко выделять минуты [для игроков из академии]. Их тренеры проделывают фантастическую работу, и скоро один из игроков будет в основной команде. Мадридский «Реал» – команда, которая выиграла Лигу чемпионов, и это многое значит».

О травмированных игроках

«Они еще не восстановились полностью. Карим вполне здоров, а насчет Милитао сомнений больше. Они будут тренироваться в пятницу, посмотрим. Карвахаль, у которого сегодня была температура, и Асенсио, у которого была мышечная перегрузка, вернутся», – сказал главный тренер «Реала».

В финале клубного чемпионата мира «Реал» сыграет против «Аль-Хилаля». Матч пройдет в субботу, 11 февраля.

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11 комментариев

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vik444
Великие не только Реал С не могут обыграть, но и даже Мальорку.
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JohhnieT0
Аль Ахли кста до этого побеждал таких грандов как Ceramica Cleopatra, египетский супер клуб, новость тоже заслуживает внимание
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JohhnieT0
Ух ты,Реал выйграл таки наконец-то у великих Аль-Ахли, вот новость таки, надо минимум 50 новостей об этом достижении
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hruken
Опять кривлялся?
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El Ilusionista
В Ла Лиге на него объявлена охота за неоднократное проявление неуважения. Будут травить и ломать пока он не сменит чемпионат.
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SayMyName
"Un gran jugador" в оригинале. Великолепный/отличный игрок, но не великий всё же тут.
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rigobersong
винисиус великий, опять карлуха эстонской браги перепил:)
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Lana Rhoades
Ответ GuruFutbola
Молодцы, обыграли команду, которую никто не знал до сегодня в кубке тойоты. Надеюсь эстонца продлят, и мы будем наблюдать его футбол еще много-много лет)
Еще голы в финалах ЛЧ наблюдать?)
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GuruFutbola
Молодцы, обыграли команду, которую никто не знал до сегодня в кубке тойоты.
Надеюсь эстонца продлят, и мы будем наблюдать его футбол еще много-много лет)
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Андрей Хенто
Ну сегодня его действительно никто не задевал и он никого не провоцировал. Вот когда играет в футбол - он действительно прекрасен и полезен для команды. Хотя и сегодня моментов упустил. Но в целом отличный матч провел. Это приятные новости, что постепенно игроки Мадрида возвращаются в строй и в основном будут готовы к матчу с Осасуной, а в финале и против Эльче, при всем уважении к соперникам Мадрид обязан разбираться и без них. Аррибас заслужил своей игрой за Кастилью получать игровые минуты на поле. Надеюсь увидеть его в финале во втором тайме и в домашнем матче с Эльче.
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headmaster
Прям великий? Так и сказал или перевод кривой? Игрок классный, но рановато ему в категорию великих
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