Карло Анчелотти: «Реал» стал чемпионом мира в 8-й раз. Мы счастливы»

Главный тренер « » высказался после победы в финале клубного ЧМ.

В решающей игре мадридцы обыграли « » (5:3) и завоевали трофей.

«Мы счастливы. «Реал» стал чемпионом мира в восьмой раз (5 побед на клубном чемпионате мира, 3 – в матче за Межконтинентальный кубок – прим. Sports.ru).

Игра получилась хорошей, атакующие футболисты проявили мастерство. Винисиус, и сыграли очень хорошо, показали свои навыки и качества», – сказал Анчелотти.

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