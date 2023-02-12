Карло Анчелотти: «Реал» стал чемпионом мира в 8-й раз. Мы счастливы»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался после победы в финале клубного ЧМ.
В решающей игре мадридцы обыграли «Аль-Хилаль» (5:3) и завоевали трофей.
«Мы счастливы. «Реал» стал чемпионом мира в восьмой раз (5 побед на клубном чемпионате мира, 3 – в матче за Межконтинентальный кубок – прим. Sports.ru).
Игра получилась хорошей, атакующие футболисты проявили мастерство. Винисиус, Бензема и Вальверде сыграли очень хорошо, показали свои навыки и качества», – сказал Анчелотти.
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Спасибо Папа Карло!
Анчелотти и «Реал» - просто браво !