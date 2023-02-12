Карло Анчелотти: «Реал» стал чемпионом мира в 8-й раз. Мы счастливы»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Межконтинентальный кубок чемпионат мира среди клубов Аль-Хилаль Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался после победы в финале клубного ЧМ.

В решающей игре мадридцы обыграли «Аль-Хилаль» (5:3) и завоевали трофей.

«Мы счастливы. «Реал» стал чемпионом мира в восьмой раз (5 побед на клубном чемпионате мира, 3 – в матче за Межконтинентальный кубок – прим. Sports.ru).

Игра получилась хорошей, атакующие футболисты проявили мастерство. Винисиус, Бензема и Вальверде сыграли очень хорошо, показали свои навыки и качества», – сказал Анчелотти.

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14 комментариев

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Пако
Анчелотти не устаёт выигрывать, ему всё мало.
Спасибо Папа Карло!
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Бродяга-симпатяга
Ответ Андрей Хенто
Это не вина европейских клубов, что они просто на голову сильнее остальных. Раньше, когда был Межконтинентальный кубок, доминировали больше клубы из Южной Америки, но времена меняются.
Я же не обвиняю европейцев, просто констатирую что примерное равенство европы и южной америки на клубном уровне уже лет надцать как закончилось. Про остальных просто молчу, смысл этого турнира становится все более загадочным
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Андрей Хенто
Ответ Бродяга-симпатяга
Ценность трофея к сожалению стремится к нулю последние лет пятнадцать
Это не вина европейских клубов, что они просто на голову сильнее остальных. Раньше, когда был Межконтинентальный кубок, доминировали больше клубы из Южной Америки, но времена меняются.
0
-3
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Роман
Деньги и скандалы в АПЛ и Лиге 1. Коррупция в Серии А. И только в Ла Лиге лучший клуб Реал Мадрид с лучшими игроками завоевывает очередной трофей.
+4
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max mystique
Поиграли на славу! Хорошая игра вышла)веселая
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Бродяга-симпатяга
Ценность трофея к сожалению стремится к нулю последние лет пятнадцать
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M93
Веселый матч, легкая, красивая атакующая игра. Пусть победа в этом турнире придаст команде так нужной уверенности и мотивации.
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Real_v_dushe
Вроде победили, играя красиво, есть ещё один трофей, но от этого сезона пока тоска.
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Андрей Хенто
Просто невероятное достижение подстать великому клубу!
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Xabi Alonso78
Было бы хорошо еще Кубок Короля зацепить в этом сезоне
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x100
¡Hala Madrid! Вклад Папы Карло в победы Мадрида огромен.
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Los Galácticos
Даже Бразилию уже обогнали
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Тиджани Бабангида
Очередной заслуженный трофей.
Анчелотти и «Реал» - просто браво !
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белошип
Спасибо тебе тренер за очередной трофей)
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