Мбаппе в запасе начнет матч с «Баварией» в ЛЧ (Le Parisien)

не выйдет на матч с «Баварией» в стартовом составе «ПСЖ».

Сегодня команды встретятся в 1/8 финала чемпионов. 24-летний форвард попал в заявку своей команды на эту игру, несмотря на то, что недавно получил травму.

Согласно информации Le Parisien, Мбаппе начнет этот матч на скамейке запасных.

Игра « » – « » начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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