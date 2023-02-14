Мбаппе в запасе начнет матч с «Баварией» в ЛЧ (Le Parisien)

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе не выйдет на матч с «Баварией» в стартовом составе «ПСЖ». 

Сегодня команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. 24-летний форвард попал в заявку своей команды на эту игру, несмотря на то, что недавно получил травму. 

Согласно информации Le Parisien, Мбаппе начнет этот матч на скамейке запасных.

Игра «ПСЖ» – «Бавария» начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию

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18 комментариев

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kokakoka
У Баварии отличный шанс сделать разницу в гостевом матче, пока ПСЖ по сути без Месси и Мбаппе
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Любезный Коссутий
если бист не готов, Байерн разнесет пешеходов, инфа 99%
0
0
0
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atomio
Шансов против Баварии нет. Будем реалистами
+3
0
+3
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HI MARS
Мбаппе это и есть ПСЖ
0
-1
-1
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HI MARS
Без лидера Мбаппе будет тяжко ПСЖ
0
-1
-1
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Совесть Черданцева
Ответ Совесть Черданцева
После этого Мбаппе уводил всех
*уволил
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Совесть Черданцева
После этого Мбаппе уводил всех
0
0
0
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Фанат Лионеля Месси
Ожидаемо
0
-2
-2
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mevlut
Все равно шансов у ПСЖ мало, нельзя неделями дурака валять на поле, а потом выйти против Баварии и обыграть ее
+3
-1
+2
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Я Гражданин Мира
Ответ SCHOKKKK
Да, Вератти должен быть в старте
Вы ошиблись, это Солер
+1
-1
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SCHOKKKK
Ответ Я Гражданин Мира
Единственная надежда и лучший игрок мира начнёт матч в стартовом составе
Да, Вератти должен быть в старте
+5
-4
+1
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Вадим Слуцкий
Вот если бы купили Роналду...
0
-1
-1
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Я Гражданин Мира
Ответ SCHOKKKK
Единственная надежда ПСЖ и лучший игрок в мире
Единственная надежда и лучший игрок мира начнёт матч в стартовом составе
+2
-7
-5
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Gravdaar Iyaad
В запасе и закончит
Даже если и выпустят, пользы особой от бегунка не будет
Ему нужны спутники вроде Модрича и Крооса - эта парочка некогда славно поработала на стату одного замыкателя
Но свой шанс мбапа профукал
0
-1
-1
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SCHOKKKK
Единственная надежда ПСЖ и лучший игрок в мире
+5
-4
+1
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Ильдар1982
Ответ SEM WILSON
Ничего, за то поhоронит баварку после филигранные передачи Месси!
Время покажет
+3
0
+3
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SEM WILSON
Ничего, за то поhоронит баварку после филигранные передачи Месси!
0
-4
-4
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Budabuda
ПСЖ это смех конечно. Каждый раз проваливаются в ЛЧ, ради которой шейхи всё и затевали. уйдут Месси, Неймар и Мпамбе и что тогда шейхам даже чемпионат Франции не светит.
+4
-5
-1
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