Мбаппе в запасе начнет матч с «Баварией» в ЛЧ (Le Parisien)
Килиан Мбаппе не выйдет на матч с «Баварией» в стартовом составе «ПСЖ».
Сегодня команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. 24-летний форвард попал в заявку своей команды на эту игру, несмотря на то, что недавно получил травму.
Согласно информации Le Parisien, Мбаппе начнет этот матч на скамейке запасных.
Игра «ПСЖ» – «Бавария» начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Но свой шанс мбапа профукал