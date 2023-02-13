Гальтье о матче с «Баварией»: «Шансы – 50 на 50. Если Мбаппе будет в заявке, то чтобы играть, а не пугать мюнхенцев»

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Футбол

Тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье оценил вероятность участия Килиан Мбаппе в матче с «Баварией».

Форвард из-за травмы не выходил на поле с 1 февраля. Сегодня Мбаппе целиком провел тренировку в общей группе и был включен в список игроков, готовящихся к игре с мюнхенцами.

О Мбаппе

«Он тренировался в группе, провел занятие целиком. Впечатления очень позитивные.

Насчет его присутствия в заявке – оценим завтра утром. Сначала спросим Килиана, потом пообщаемся с медперсоналом.

Сейчас я говорю с вами и не знаю, будет ли он в заявке. Но если будет, то чтобы играть, а не пугать «Баварию».

О шансах команд

«50 на 50. Это игра Лиги чемпионов. Мои футболисты привыкли к таким топ-матчам. Сейчас мой состав гораздо полноценнее, чем в предыдущих матчах», – сказал Гальтье.

Первый матч команд в 1/8 финала турнира состоится завтра, 14 февраля.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Слишком оптимистичен физрук.
35% ПСЖ - 65% Бавария.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ HI MARS
Тоже так считаю.По другому не объяснить в каждом матче ЧМ пенки для Лео
А как объяснить два пенальти в ворота Аргентины в финале ЧМ? Ну или где был пенальти против Мексики, когда это было так необходимо и Лео был на волоске?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Overkiller
Ответ Нелицеприятный
Согласен. Мбаппе главный полузащитник мира
Не главный, а центральный. Самый центральный в мире, никого центральнее нету!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Ответ Born is the King
Частично влияние влияние катарских владельцев ПСЖ - эмиров Катара есть
Тоже так считаю.По другому не объяснить в каждом матче ЧМ пенки для Лео
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
Ответ HI MARS
Думаете тут замешаны деньги катарских владельцев ПСЖ?
Частично влияние влияние катарских владельцев ПСЖ - эмиров Катара есть
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
У Баварии сильнее полузащита и сыгранность, у ПСЖ лучше атака. Шансы больше у Баварии, но Месси, Мбаппе и Неймар могут все изменить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Ответ Born is the King
ФИФА изначально планировала сделать аргентосов чемпионами для привлечения внимания всего мира и истории золушки для Месси
Думаете тут замешаны деньги катарских владельцев ПСЖ?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tristan...
Ответ HI MARS
Согласен.Лучший игрок прошедшего ЧМ и с отрывом главный претендент на ЗМ.Это же надо так возить аргентинцев два ЧМ подряд.Жаль только что судья убил Францию левой пенкой вначале
В каком моменте французы возили аргов на последнем ЧМ? Чуть ли не всё игровое время, вместе с дополнительным прошли под диктовку аргов. Все статистические данные об этом говорят. Мбаппе вообще видно не было до пенки на 70 какой то минуте. Только за пару минут французы что то показали и всё...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Химчанин Юран
Ответ HI MARS
Согласен.Лучший игрок прошедшего ЧМ и с отрывом главный претендент на ЗМ.Это же надо так возить аргентинцев два ЧМ подряд.Жаль только что судья убил Францию левой пенкой вначале
Ага. Поэтому поляк поставил левый пенальти в ворота Аргентины в дополнительное время?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Собака-буддист
Ответ Сергей Перевалов
опорник?
Предопорный полуложный вратарь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
Ответ HI MARS
Согласен.Лучший игрок прошедшего ЧМ и с отрывом главный претендент на ЗМ.Это же надо так возить аргентинцев два ЧМ подряд.Жаль только что судья убил Францию левой пенкой вначале
ФИФА изначально планировала сделать аргентосов чемпионами для привлечения внимания всего мира и истории золушки для Месси
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Zet
Кто такой этот галтьтье? Обыкновенный лошара, без каких либо шансов стать хоть чем то, кроме половичка который скоро облюют.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Ответ Born is the King
Если быть точнее лучший игрок мира
Согласен.Лучший игрок прошедшего ЧМ и с отрывом главный претендент на ЗМ.Это же надо так возить аргентинцев два ЧМ подряд.Жаль только что судья убил Францию левой пенкой вначале
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Стентор
Ответ Born is the King
Если быть точнее лучший игрок мира
Если быть точнее, лучший игрок мира не транжирит половину моментов в молоко.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бродяга-симпатяга
Ответ Сергей Перевалов
опорник?
опорный полунападающий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
Ответ Нелицеприятный
Согласен. Мбаппе главный полузащитник мира
Если быть точнее лучший игрок мира
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Перевалов
Ответ Нелицеприятный
Согласен. Мбаппе главный полузащитник мира
опорник?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нелицеприятный
Ответ HI MARS
Говорил же что Мбаппе в два раза сильнее остальных полузащитников ПСЖ.No Mbappe - no party.Даже их главный тренер подтверждает
Согласен. Мбаппе главный полузащитник мира
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Говорил же что Мбаппе в два раза сильнее остальных полузащитников ПСЖ.No Mbappe - no party.Даже их главный тренер подтверждает
+6
-8
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий