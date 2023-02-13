Гальтье о матче с «Баварией»: «Шансы – 50 на 50. Если Мбаппе будет в заявке, то чтобы играть, а не пугать мюнхенцев»

Тренер « » оценил вероятность участия в матче с «Баварией».

Форвард из-за травмы не выходил на поле с 1 февраля. Сегодня Мбаппе целиком провел тренировку в общей группе и был включен в список игроков, готовящихся к игре с мюнхенцами.

О Мбаппе

«Он тренировался в группе, провел занятие целиком. Впечатления очень позитивные.

Насчет его присутствия в заявке – оценим завтра утром. Сначала спросим Килиана, потом пообщаемся с медперсоналом.

Сейчас я говорю с вами и не знаю, будет ли он в заявке. Но если будет, то чтобы играть, а не пугать «Баварию».

О шансах команд

«50 на 50. Это игра чемпионов. Мои футболисты привыкли к таким топ-матчам. Сейчас мой состав гораздо полноценнее, чем в предыдущих матчах», – сказал Гальтье.

Первый матч команд в 1/8 финала турнира состоится завтра, 14 февраля.

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