Мбаппе целиком провел тренировку в общей группе «ПСЖ». Матч с «Баварией» в ЛЧ – завтра

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе целиком провел тренировку перед матчем «ПСЖ» с «Баварией».

В воскресенье нападающий частично тренировался в общей группе парижан, а сегодня отработал все занятие целиком. Скорее всего, он будет в заявке «ПСЖ» на матч с «Баварией», пишет L’Équipe. 

Ранее стало известно, что в общей группе «ПСЖ» сегодня также работали Лионель Месси и Марко Верратти.

Из-за травмы Мбаппе не выходил на поле с 1 февраля. Тогда «ПСЖ» сообщил, что на восстановление от повреждение у Килиана уйдет три недели.

Завтра «ПСЖ» дома сыграет с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

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22 комментария

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А.Э.РАСИМ
Ответ Jor Hakobyan
Они за тебя переживают при закритии рта. Не критикуй их за поддержку таких как ты🤣
Это мне пишет представитель нации, которая подарила миру 10 000 дизертиров в маленькой войне.
Так, что поддерживают вас, таких, как ты.
Чао.
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-2
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Эд
Псжулики хотели провести, но не удалось
+1
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А.Э.РАСИМ
Ответ Jor Hakobyan
Они за тебя переживают при закритии рта. Не критикуй их за поддержку таких как ты🤣
Черная душа, черный список.
Ара!
0
-3
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kvn9
С момента получения травмы 1февраля, это уже 25 опубликованная на спортсе информация о "травмах" в ПСЖ. У меня в "новости моей команды" сейчас - два сообщения о "травмах" в бедном, обессиленном напастями парижском клубе, и так почти постоянно. Спасибо, что держите в курсе.)
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Sweaty25
Сдается мне разобранная Бавария просто уничтожит разобранный ПСЖ...
+5
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Jor Hakobyan
Ответ А.Э.РАСИМ
Баварии нужно закрытыми ртами сфоткаться перед матчем. И тогда все будет хорошо.
Они за тебя переживают при закритии рта. Не критикуй их за поддержку таких как ты🤣
+6
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skorpion n
3:1 Бавария
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Дядя Артем
Выпускать их,только хуже. Нужно ставить 100% готовый состав,иначе получится полная лажа
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skorpion n
Ответ Born is the King
Надеюсь сыграет. Со всеми этими Пимпембе,Месси и Витиня у ПСЖ будет мало шансов
у них и так шансов мало
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Фанат Лионеля Месси
Ждём огненный матч 🔥
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Direct free kick
Лучший игрок мира
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predMBAPPE
Мбаппе заряжен на очередной хет-трик, гений и маэстро будут грузить его работой
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Alex Pron
Завтра будет рвать немцев.
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инок
С интересом жду эту игру. Надеюсь, что обе команды
будут в боевых составах.
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Black Phoenix
Даже если Мбаппе и Месси сумеют восстановиться - набрать оптимальную форму в рамках подготовки к матчу не успеют. И это проблема любого форсированного восстановления после травмы накануне важного матча.
Парижане на волоске от крупного проигрыша.
+4
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Born is the King
Надеюсь сыграет. Со всеми этими Пимпембе,Месси и Витиня у ПСЖ будет мало шансов
+2
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А.Э.РАСИМ
Баварии нужно закрытыми ртами сфоткаться перед матчем.
И тогда все будет хорошо.
+4
-10
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Red_Marlboro_
Это хорошо,думаю матчи получатся огненными,главное чтобы легенда Реала Оливер не похоронил одну из команд в первом матче
+1
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udiekemen
Ответ Абдул Абакаев
уверенная победа парижан. верю
Уверенная??Сомнительно
+4
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udiekemen
Чтобы все топ игроки сыграли в таком топовом матче )
Нагельсман: что я вам говорил, хитрый план... но нет)
+12
-1
+11
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ХавиГави_Паратрупер
Нагельсманн после того интервью: "Вот всей швали моих критиков, моих завистников… Вы думаете, что с человеком, который вот до такой степени точно исследует тему, можно спорить? Вы думаете, что я вас не переиграю, что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу!"🤓
+38
-4
+34
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Абдул Абакаев
уверенная победа парижан. верю
+5
-9
-4
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