Мбаппе целиком провел тренировку в общей группе «ПСЖ». Матч с «Баварией» в ЛЧ – завтра

целиком провел тренировку перед матчем «ПСЖ» с «Баварией».

В воскресенье нападающий частично тренировался в общей группе парижан, а сегодня отработал все занятие целиком. Скорее всего, он будет в заявке «ПСЖ» на матч с «Баварией», пишет L’Équipe.

Ранее стало известно, что в общей группе « » сегодня также работали Лионель Месси и Марко Верратти.

Из-за травмы Мбаппе не выходил на поле с 1 февраля. Тогда «ПСЖ» сообщил, что на восстановление от повреждение у Килиана уйдет три недели.

Завтра «ПСЖ» дома сыграет с «Баварией» в первом матче 1/8 финала . Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

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