Мбаппе целиком провел тренировку в общей группе «ПСЖ». Матч с «Баварией» в ЛЧ – завтра
Килиан Мбаппе целиком провел тренировку перед матчем «ПСЖ» с «Баварией».
В воскресенье нападающий частично тренировался в общей группе парижан, а сегодня отработал все занятие целиком. Скорее всего, он будет в заявке «ПСЖ» на матч с «Баварией», пишет L’Équipe.
Ранее стало известно, что в общей группе «ПСЖ» сегодня также работали Лионель Месси и Марко Верратти.
Из-за травмы Мбаппе не выходил на поле с 1 февраля. Тогда «ПСЖ» сообщил, что на восстановление от повреждение у Килиана уйдет три недели.
Завтра «ПСЖ» дома сыграет с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.
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