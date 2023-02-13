Месси, Мбаппе и Верратти – в заявке «ПСЖ» на матч с «Баварией» в ЛЧ

«ПСЖ» опубликовал заявку на матч против «Баварии» в .

В список, в частности, попали Килиан Мбаппе, и . Напомним, они пропустили игру с «Монако» (1:3) из-за травм.

Матч « » – « » в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится завтра, 14 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Изображение: https://twitter.com/PSG_inside/

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