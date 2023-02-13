Месси, Мбаппе и Верратти – в заявке «ПСЖ» на матч с «Баварией» в ЛЧ

Теги Бавария ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Марко Верратти Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» опубликовал заявку на матч против «Баварии» в Лиге чемпионов.

В список, в частности, попали Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Марко Верратти. Напомним, они пропустили игру с «Монако» (1:3) из-за травм. 

Матч «ПСЖ» – «Бавария» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится завтра, 14 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени. 

Изображение: https://twitter.com/PSG_inside/

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27 комментариев

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VuNePonimaete
Лучший клубный турнир возвращается 😍
Успехов немецкой машине, порвите катарский денежный мешок
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Saifylla Shishany
Ответ blaugrano
Это радует. Матчи подобного уровня должны играться только сильнейшими составами.
У Баварии то есть потери Мане Нойер Люка
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Black Bei
Немцы порвут песеже, как тузик грелку.
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kvn9
Ответ Имя Фамилия
Мбаппе нет альтернативы в составе ПСЖ. Мане это 5-й или 6-й выбор в атаке пивоварни. Ты ровняешь лучшего игрока мира с африканским бревном.
Не думаю, что нужно комментировать ваши эпитеты Мане, пусть остаются на вашей совести. Но когда не было Лёвы в прошлый раз (которому тоже не было альтернативы в Баварии) вы делали на это поправку, или всё нормально, это же Бавария, а не ПСЖ? Кстати, это тогда, когда без Лёвы, Горецки, Гнабри и Зюле Бавария сыграла 3-3 по сумме двух матчей и с двукратным превосходством по xG.)
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Имя Фамилия
Ответ kvn9
Нытьё?! Нытьё это у Галтье, французской прессы, спортса, транслирующего эту информационную вакханалию о "несчатьях" бедного ПСЖ перед судьбоносным матчем. А для Баварии это не исключение, а норма, отсутствие лидеров (игроков основного состава), порой пачками, перед матчами ПО, это продолжается годами, и воплей никаких из штаба клуба нет.
Мбаппе нет альтернативы в составе ПСЖ. Мане это 5-й или 6-й выбор в атаке пивоварни. Ты ровняешь лучшего игрока мира с африканским бревном.
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fellx
Ответ onegin2007
Долго не мог понять, что за странный состав у Баварии))
Да да😀
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kvn9
Ответ Имя Фамилия
Господи да пусть возвращается уже быстрее, чтоб не слушать это нытьё, мане проваливает сезон в пивоварне, ПСЖ против него будет только легче, чем против Сане, Шупо-Мотинга, Мусиалы, Гнабри или Теля, которые играют кратно лучше сенегальского бревна.
Нытьё?! Нытьё это у Галтье, французской прессы, спортса, транслирующего эту информационную вакханалию о "несчатьях" бедного ПСЖ перед судьбоносным матчем. А для Баварии это не исключение, а норма, отсутствие лидеров (игроков основного состава), порой пачками, перед матчами ПО, это продолжается годами, и воплей никаких из штаба клуба нет.
+2
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Адепт Суперлиги
Если честно, не уверен на 100%, что это хорошие новости для ПСЖ. Всё же, вряд ли получится у парижан доминировать на протяжении всего матча, Бавария скорее всего заберёт инициативу. А в такой ситуации ПСЖ было бы выгоднее играть от обороны, и вынести лгбт-клуб в стиле прошлогоднего Вильярреала. Для этих целей значит ставить всю супер тройку вместе не имеет резона.
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Имя Фамилия
Ответ kvn9
Может вы не в курсе, (и это простительно, потому, что с 1 февраля, когда Мбаппе получил травму, это уже 26 сообщение на спортсе о "травмах" в ПСЖ. А о травме Мане вроде одно было - что он возможно вернётся ко второму матчу, после двух месяцев отсутствия) но сильнейших составов уже не получится - у Баварии травмы Мане, Нойера, Эрнандеса и Мазрауи (перед ЧМ - все игроки основного состава). Это так, для информации.
Господи да пусть возвращается уже быстрее, чтоб не слушать это нытьё, мане проваливает сезон в пивоварне, ПСЖ против него будет только легче, чем против Сане, Шупо-Мотинга, Мусиалы, Гнабри или Теля, которые играют кратно лучше сенегальского бревна.
+2
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-2
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kvn9
Ответ blaugrano
Это радует. Матчи подобного уровня должны играться только сильнейшими составами.
Может вы не в курсе, (и это простительно, потому, что с 1 февраля, когда Мбаппе получил травму, это уже 26 сообщение на спортсе о "травмах" в ПСЖ. А о травме Мане вроде одно было - что он возможно вернётся ко второму матчу, после двух месяцев отсутствия) но сильнейших составов уже не получится - у Баварии травмы Мане, Нойера, Эрнандеса и Мазрауи (перед ЧМ - все игроки основного состава). Это так, для информации.
+4
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Футбол, хоккей итд
Юлик ознакомившись с заявкой Парижа: швайне...
+1
-1
0
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Геннадий Тимченко
Ответ onegin2007
Долго не мог понять, что за странный состав у Баварии))
те, кто справа играют за Баварию, как Доннарума и Месси в прошлой 1/8 с Реалом🤣
+6
-7
-1
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DanielCarvalho
Ответ onegin2007
Долго не мог понять, что за странный состав у Баварии))
Я сначала долго пытался понять, почему у Баварии Доннарумма в воротах)
+19
0
+19
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maximilian_15
Там чешский футболист Спарты и Хетафе Якуб Янкто совершил каминг-аут, а вы тут с каким-то рядовым матчем ЛЧ.
+1
-1
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Совесть Черданцева
То что Верратти вернулся - отлично. Без него в полузащите проходной двор
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HI MARS
С Мбаппе шансы ПСЖ повысились
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петрович сектор1
Нагельсман давно уже сказал, что травма Мбаппе это пуля))
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che kaif
Allez Paris💪🇲🇫
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ZamoRano
РекордМайстер думаю достанет флюгегенхаймен...
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ARIGAMI ARIGAMI
Удачи Немцам :)
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Tazemyrat Kemalow
Удачи ПСЖ! 👍🏆
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HI MARS
Мбаппе в составе это плохая новость для Баварии
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Фанат Лионеля Месси
Нас ждёт огненный матч 🔥
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error505
отличная новость, удачи ПСЖ в этой нелегкой битве!
+6
-5
+1
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onegin2007
Долго не мог понять, что за странный состав у Баварии))
+68
-2
+66
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