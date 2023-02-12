Мбаппе, Месси и Верратти сыграют против «Баварии» (Le Parisien)

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Марко Верратти Ренату Саншеш Килиан Мбаппе Норди Мукиеле Футбол

Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Марко Верратти будут готовы к матчу с «Баварией».

Как сообщает Le Parisien, все три футболиста сыграют в первом матче плей-офф Лиги чемпионов во вторник.

Килиан Мбаппе, получивший травму в матче против «Монпелье» 1 февраля, провел часть воскресной тренировки в общей группе. Марко Верратти, испытывавший дискомфорт в левом бедре, также приступил к тренировкам в общей группе. Лионель Месси по-прежнему тренируется по индивидуальной программе, однако сообщается, что в понедельник форвард также вернется к тренировкам с командой.

Таким образом, первый матч против «Баварии» пропустят только Ренату Санчеш и Норди Мукиеле, повредившие подколенные сухожилия.

Кристоф Гальтье: «Не думаю, что Мбаппе сыграет с «Баварией». «ПСЖ» предстоят и другие матчи, не хотим рисковать его здоровьем»

Ооочень много травм «ПСЖ» перед ЛЧ + кишечная инфекция. Возможно, не сыграет Мбаппе, хотя «Бавария» не верит

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50 комментариев

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Водяра
Ответ son min
У ПСЖ проблемы с травмами, а у спротса проблемы с сайтом:)
Все айтишники спортса свалили зарубеж после мобилизации.
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Michael_the_creator
Если Мбаппе включит режим Бога как в финале может что-то и выгорит
А так пока непонятно за счёт чего можно обыграть Баварию 🤔
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Wild91688
Ответ vwzx8mx5vh
Ну ты посмотри как они в лч играют и в лиге 1 и сравни) там небо и земля
На что смотреть,на позорные вылеты или как отскакивали от бенфики
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Wild91688
Ну и отлично,отмазок не будет
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Men77
Честно говоря ПСЖ сейчас вообще разобран, но и Бавария не создает впечатление той машины, которая была пару лет назад. Будет интересно посмотреть. Хотя думаю все решится во втором матче.В первом вряд ли кто то крупно выиграет.
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Syndycate
Бедный Месси, опять полную панамку ему накидают
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Афанасий Дирихле
Мбаппе дубль положит
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заратустра-будрайтис
Давайте всех, чтоб потом не было отмазок
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заратустра-будрайтис
Ответ Игорь Борисов
Особенно с чудаком Зоммером и еле ходячим Мюллером!
Еле ходячий Мюллер четыре матча подряд не уходит с поля без гола или голевой, а косячник Зоммер лично вышвыривал Мбаппе с большого турнира
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Лысый череп
Хорош, Васант 💪
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Игорь Борисов
Ответ ZamoRano
Бавария на классе разгромит канистру 4-1.
Особенно с чудаком Зоммером и еле ходячим Мюллером!
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-4
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Spaten
Как по-французски капут? ))
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Егор Нистратов
Ну всё, Баварии конец
Трое ключевых игроков после травм, какой конец, в ничью бы сыграть, а в ответном матче набрать форму
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Ali_Zhasik
Они будут лишь пассажирами, с которых шейхи будут ломать голову))))
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
И с двумя последними обновлениями, то проблема с цветом шрифта на старых версиях андроида, то написать никому не можешь, откатил на версию 9.6.1 всё пашет
6.9.1 редактирование не работает)
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Геннадий Тимченко
Ответ vwzx8mx5vh
Ну тут без вариантов, единственный турнир где псж дурака не валяет
Яркая пара - надеюсь на шикарное зрелище - пусть победит сильнейший, главное чтобы ошибки отдельных игроков ПСЖ (как в прошлом 1/8 с Реалом) не решили судьбу противостояния
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ son min
У ПСЖ проблемы с травмами, а у спротса проблемы с сайтом:)
И с двумя последними обновлениями, то проблема с цветом шрифта на старых версиях андроида, то написать никому не можешь, откатил на версию 9.6.1 всё пашет
0
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grek087
Ответ vwzx8mx5vh
Ну ты посмотри как они в лч играют и в лиге 1 и сравни) там небо и земля
Ну лигу 1 они каждый год выигрывают кроме некоторых случайностей раз в 5 лет, а ЛЧ не выигрывают вообще🤷‍♂️ тут хоть смотри хоть нет
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Гильяно
Отлетят всей бандой от немецкой машины.
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GORCHITSKY@MAIL.RU
Вообще без разницы кто там у «мешка» сыграет,Баварии надо думать о своей игре и подготовиться как следует.
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vwzx8mx5vh
Ответ grek087
Думаешь? А мне че то так не кажется, учитывая количество их побед в этом турнире) Ну и учитывая цели которые лет 10 уже ставятся руководством. Ну и трансферы котловые проводятся под эти цели..
Ну ты посмотри как они в лч играют и в лиге 1 и сравни) там небо и земля
+3
0
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Чёрный тюльпан
Выйдут против Мюнхена в неоптимальной форме, вылетят, усугубят травмы, потому что нормального восстановления не вышло, а потом ещё и Марселю Лигу 1 сольют. Во веселуха будет!
+2
-3
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grek087
Ответ vwzx8mx5vh
Ну тут без вариантов, единственный турнир где псж дурака не валяет
Думаешь? А мне че то так не кажется, учитывая количество их побед в этом турнире) Ну и учитывая цели которые лет 10 уже ставятся руководством. Ну и трансферы котловые проводятся под эти цели..
+2
-4
-2
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Artem Lod
Ну без Вератти было бы страшно за центр поля ПСЖ
+1
-1
0
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NottinghamForest79
КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ
0
0
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