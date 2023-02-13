Мбаппе, Месси и Верратти работали в общей группе «ПСЖ». Матч с «Баварией» в ЛЧ – завтра
Килиан Мбаппе, Лео Месси и Марко Верратти тренируются с «ПСЖ» перед игрой с «Баварией».
Как передает RMC Sport, сегодня Мбаппе, Месси и Верратти работают в общей группе парижан. Килиан работал на поле уже вчера.
Отмечается, что на тренировке Мбаппе много улыбался и вел себя так, словно его ничто не беспокоит. Очевидного дискоморфта у француза заметно не было.
Тренировку посетили советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш и президент клуба Нассер Аль-Хелайфи.
Сегодняшнее занятие пропустили лишь два игрока «ПСЖ» – Ренату Саншеш и Норди Мукиеле.
Напомним, из-за повреждений Мбаппе, Месси и Верратти не играли за «ПСЖ» с «Монако» (1:3) в матче Лиги 1, который состоялся в субботу.
Завтра «ПСЖ» дома сыграет с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.
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Ему ЗМ за КА дали, а тут ЧМ! Мессиомания полная была после ЧМ. Ну какой Мбаппе, тем более они в одной команде играют.
Вы опять играете против Баварии, которая без 4 игроков старта
Когда говорим Месси забьёт трёшку, слышится как ирония.
Хотя тут местные мессифаны наградили уже золотым мячом его. Эффект 5-ти пенок.
Так чем Месси заслужил? Серией пенальти все таки ?
Надеюсь, он перестал хандрить. Пускай выздоравливает Мазра, и решается, кто круче (если не считать Канселу, как ты и сказал). Хотя сам-то Павар хочет играть в центре вроде как, и при формации в три защитника, времени он будет получать достаточно, даже если и Мазра поправится. Просто тогда они и перестают быть прямыми конкурентами, конечно.
Хочется посмотреть конечно
То есть ЗМ должен получить Месси, а трёшку должен закидывать Мбаппе
ЗМ 100% его.
В этом хозяин зм уже давным давно известно
Побеждает более командная игра.
Удачи Баварии.