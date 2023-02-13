Мбаппе, Месси и Верратти работали в общей группе «ПСЖ». Матч с «Баварией» в ЛЧ – завтра

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луиш Кампуш Марко Верратти Нассер Аль-Хелайфи Ренату Саншеш Килиан Мбаппе Норди Мукиеле Футбол

Килиан Мбаппе, Лео Месси и Марко Верратти тренируются с «ПСЖ» перед игрой с «Баварией».

Как передает RMC Sport, сегодня Мбаппе, Месси и Верратти работают в общей группе парижан. Килиан работал на поле уже вчера.

Отмечается, что на тренировке Мбаппе много улыбался и вел себя так, словно его ничто не беспокоит. Очевидного дискоморфта у француза заметно не было.

Тренировку посетили советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш и президент клуба Нассер Аль-Хелайфи.

Сегодняшнее занятие пропустили лишь два игрока «ПСЖ» – Ренату Саншеш и Норди Мукиеле.

Напомним, из-за повреждений Мбаппе, Месси и Верратти не играли за «ПСЖ» с «Монако» (1:3) в матче Лиги 1, который состоялся в субботу.

Завтра «ПСЖ» дома сыграет с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

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33 комментария

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Илья Игнатьев
Ответ ɔculpa
Ну в начале сезона играл Павар, потом он сдал довольно очевидно, спад перенёсся и на ЧМ. Как по мне, так Павар в это время играл откровенно ниже своего уровня. У меня нет уверенности, что этот уровень был растерян навсегда. Прямо топ игроком ни одного, ни другого я считать не могу. Мазра поинтереснее в атаке, но Павар в приличной форме это очень серьёзный игрок, я его ценю, вроде как до последнего его ценили и Дешам, Флик и Нагель. Надеюсь, он перестал хандрить. Пускай выздоравливает Мазра, и решается, кто круче (если не считать Канселу, как ты и сказал). Хотя сам-то Павар хочет играть в центре вроде как, и при формации в три защитника, времени он будет получать достаточно, даже если и Мазра поправится. Просто тогда они и перестают быть прямыми конкурентами, конечно.
Я думаю не навсегда, но Павару необходимо клуб сменить, там наверняка станет лучше играть)
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Karamzin
Ответ Zidan GOAT
И почему же уходит Месси ЗМ? В ЛЧ Мбаппе лучше, в чемпионате также, на ЧМ также забил больше. Единственное у Месси, это победа его команды в серии пенальти. То есть даже в теории единолично выиграть серию пенальти нельзя, при том Мбаппе свой гол в серии забил. Так чем Месси заслужил? Серией пенальти все таки ?
Если бы Роналду выиграл ЧМ, отдали бы ЗМ Роналду. И по фиг как он играл до ЧМ, и где после. Потому что это было бы эпохальное событие, как и выигрыш ЧМ Месси.
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Karamzin
Ответ Zidan GOAT
И почему же уходит Месси ЗМ? В ЛЧ Мбаппе лучше, в чемпионате также, на ЧМ также забил больше. Единственное у Месси, это победа его команды в серии пенальти. То есть даже в теории единолично выиграть серию пенальти нельзя, при том Мбаппе свой гол в серии забил. Так чем Месси заслужил? Серией пенальти все таки ?
Блин, элементарно же. Потому что это Месси, и он взял ЧМ.
Ему ЗМ за КА дали, а тут ЧМ! Мессиомания полная была после ЧМ. Ну какой Мбаппе, тем более они в одной команде играют.
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Владислав Бегагаев
Ответ che kaif
Так ПСЖ все эксперты тут списали)) в чем рофл? Переобуются на ходу и будут вещать о том что не было Мане)) вот весь сценарий
Так ведь по факту
Вы опять играете против Баварии, которая без 4 игроков старта
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Роман
Когда говорим что Мбаппе забьёт трёшку Баварии, это воспринимается как его сольная возможность.

Когда говорим Месси забьёт трёшку, слышится как ирония.

Хотя тут местные мессифаны наградили уже золотым мячом его. Эффект 5-ти пенок.
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Zidan GOAT
Ответ Футбол_это_жизнь
С золотым мячом придётся потерпеть. ЗМ уходит Месси.
И почему же уходит Месси ЗМ? В ЛЧ Мбаппе лучше, в чемпионате также, на ЧМ также забил больше. Единственное у Месси, это победа его команды в серии пенальти. То есть даже в теории единолично выиграть серию пенальти нельзя, при том Мбаппе свой гол в серии забил.
Так чем Месси заслужил? Серией пенальти все таки ?
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ɔculpa
Ответ Илья Игнатьев
Хз, однозначно первый номер, мне кажется,ну если не брать Канселу. А если учитывать выступления Мазрауи и Павара на ЧМ, все вопросы отпадают
Ну в начале сезона играл Павар, потом он сдал довольно очевидно, спад перенёсся и на ЧМ. Как по мне, так Павар в это время играл откровенно ниже своего уровня. У меня нет уверенности, что этот уровень был растерян навсегда. Прямо топ игроком ни одного, ни другого я считать не могу. Мазра поинтереснее в атаке, но Павар в приличной форме это очень серьёзный игрок, я его ценю, вроде как до последнего его ценили и Дешам, Флик и Нагель.
Надеюсь, он перестал хандрить. Пускай выздоравливает Мазра, и решается, кто круче (если не считать Канселу, как ты и сказал). Хотя сам-то Павар хочет играть в центре вроде как, и при формации в три защитника, времени он будет получать достаточно, даже если и Мазра поправится. Просто тогда они и перестают быть прямыми конкурентами, конечно.
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Zidan GOAT
Ответ Футбол_это_жизнь
С золотым мячом придётся потерпеть. ЗМ уходит Месси.
После вылета в 1/8 ЛЧ тоже уйдёт Месси за 5 пенальти в 7 матчах на мундиале?
Хочется посмотреть конечно
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Роман
Ответ che kaif
Рофл будет когда Мбаппе закинет трешку расхитителям бундесфермы
Почему не Месси?
То есть ЗМ должен получить Месси, а трёшку должен закидывать Мбаппе
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PSG Forever
Отлично, теперь нужно показать ту игру которую от вас ждут фаны ПСЖ. Удачи и победы, Париж
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ДЖИН
Тут гадать невозможно. Ждем просто матч.
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mr kovalsky
Ответ Я Гражданин Мира
Только в следующем году , если получится. В этом хозяин зм уже давным давно известно
думаете у Кокорина нет конкурентов?
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Илья Игнатьев
Ответ ɔculpa
Блин, точно, крутилось же в голове, что ещё кого-то забыл) Ну, можно сказать, что не будет 3.5 игроков старта. Мазра перед болезнью успел вытеснить захандрившего Павара, но это было ещё в прошлом году, это не продлилось долго, и считать Мазрауи откровенно первым номером на правый фланг я не могу. Но как минимум для активной ротации игрок точно полезный.
Хз, однозначно первый номер, мне кажется,ну если не брать Канселу. А если учитывать выступления Мазрауи и Павара на ЧМ, все вопросы отпадают
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Футбол_это_жизнь
Ответ Alex Ser
было бы странно мбаппе пропускать такие матчи ,он идёт на золотой мяч смело, все зависит от дальнейшего результата
С золотым мячом придётся потерпеть. ЗМ уходит Месси.
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Инженер Управляющий
удачи Баварии!
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Роман
Ответ Alex Ser
не факт, модрич получил зм за финал ЧМ, у мбаппе уже 7 голов в лч, все в его руках и ногах, плюс 8 голов чемпионата мира,тоже первое место
Если Мбаппе проявит максимально себя в ЛЧ.
ЗМ 100% его.
+2
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Alex Ser
Ответ Я Гражданин Мира
Только в следующем году , если получится. В этом хозяин зм уже давным давно известно
не факт, модрич получил зм за финал ЧМ, у мбаппе уже 7 голов в лч, все в его руках и ногах, плюс 8 голов чемпионата мира,тоже первое место
+4
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ɔculpa
Ответ AstaAsta
На самом деле, да. Максимально сильных составов уже точно не будет. Шутка ли, но у Баварии не будет 4 игроков стартового состава: Нойер, Лукас, Мазрауи, Мане
Блин, точно, крутилось же в голове, что ещё кого-то забыл) Ну, можно сказать, что не будет 3.5 игроков старта. Мазра перед болезнью успел вытеснить захандрившего Павара, но это было ещё в прошлом году, это не продлилось долго, и считать Мазрауи откровенно первым номером на правый фланг я не могу. Но как минимум для активной ротации игрок точно полезный.
0
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Artur Spatz
Ответ AstaAsta
На самом деле, да. Максимально сильных составов уже точно не будет. Шутка ли, но у Баварии не будет 4 игроков стартового состава: Нойер, Лукас, Мазрауи, Мане
Из этих перечисленных пожалуй потеря это Эрнандес
+1
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Artur Spatz
Ответ AstaAsta
На самом деле, да. Максимально сильных составов уже точно не будет. Шутка ли, но у Баварии не будет 4 игроков стартового состава: Нойер, Лукас, Мазрауи, Мане
Из
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Я Гражданин Мира
Ответ Alex Ser
было бы странно мбаппе пропускать такие матчи ,он идёт на золотой мяч смело, все зависит от дальнейшего результата
Только в следующем году , если получится.
В этом хозяин зм уже давным давно известно
+5
-7
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Роман
Мало верится в шансы на победу ПСЖ.
Побеждает более командная игра.

Удачи Баварии.
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Fona
Будет справедливо начинать матч со счета 1:0, Юлик до начала всех переиграл
0
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AstaAsta
Ответ ɔculpa
Ну в максимально сильных уже всё же нельзя, Эрнандеса и Нойера не будет, но я тоже за то, чтобы составы были оптимальными, насколько возможно, хотя и болею за "Баварию".
На самом деле, да. Максимально сильных составов уже точно не будет. Шутка ли, но у Баварии не будет 4 игроков стартового состава: Нойер, Лукас, Мазрауи, Мане
+7
0
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Расул Сабиров
В любом случае удачи вам красные дияволы 👹жду вашей победы 🇩🇪
+1
-3
-2
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