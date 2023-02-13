Мбаппе, Месси и Верратти работали в общей группе «ПСЖ». Матч с «Баварией» в ЛЧ – завтра

, Лео Месси и тренируются с « » перед игрой с «Баварией».

Как передает RMC Sport, сегодня Мбаппе, Месси и Верратти работают в общей группе парижан. Килиан работал на поле уже вчера.

Отмечается, что на тренировке Мбаппе много улыбался и вел себя так, словно его ничто не беспокоит. Очевидного дискоморфта у француза заметно не было.

Тренировку посетили советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш и президент клуба Нассер Аль-Хелайфи.

Сегодняшнее занятие пропустили лишь два игрока «ПСЖ» – Ренату Саншеш и Норди Мукиеле.

Напомним, из-за повреждений Мбаппе, Месси и Верратти не играли за «ПСЖ» с «Монако» (1:3) в матче Лиги 1, который состоялся в субботу.

Завтра «ПСЖ» дома сыграет с «Баварией» в первом матче 1/8 финала чемпионов. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

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