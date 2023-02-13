Илон Маск может купить «МЮ». Ранее он уже заявлял об этом, но затем назвал свои слова шуткой

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Футбол

Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в ноябре прошлого года семья Глейзеров, владевшая «МЮ» с 2005 года, объявила о намерении продать клуб. Также рассматривается вариант сторонних инвестиций.

Как сообщает Daily Mail, основатель SpaceX внимательно следит за ситуацией вокруг продажи клуба.

«Мягкий дедлайн» направления предложений о покупке «МЮ» намечен на 17 февраля.

В августе прошлого года Маск уже заявлял о намерении приобрести «Манчестер Юнайтед», однако позже назвал свое заявление шуткой.

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80 комментариев

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a2wai
Базированный клуб будет.
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Jese Rodrigues
Илон же выступает против повестки запада. Никаких ЛГБТ поддержки не будет, также Илон писал что заставлять произносить they/them и другие проноунсы это фашизм. Интересно.
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сергей мищенко
Ответ REDDEVIL
Купит клуб и отправит Магуайра в космос
Уже хоть куда-то его кто нибудь отправил
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Максим Пантелеев
Ответ Адепт Суперлиги
Сомневаюсь, что это произойдёт. Но даже если произойдёт, ждать чего-то экстравагантного фанам МЮ не стоит. Маск не настолько поехавший на футболе и собственном величии миллиардер, вроде Боэли, и тратить миллиарды чисто по приколу не будет.
Боэли тратит кредитные деньги, повесит на клуб и свалит. Там же все хитро устроено : за условное ОАО "МЮ" собсвенники ответсвенности не несут и фонд вкладывает не свои личные деньги,а кредитные. Болельщикам стоило бы копнуть ситуацию.а то останутся у разбитого корыта.
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kutavlik
Илон, ты дошутишься!!!! Только-только соскочил от прошлой шутки....
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V12twinturbo
Ответ Jeremy Fraser
Так речь про футбольный клуб, а не про миллиардную компанию. Так то и у нынешних американских владельцев хорошо получается и они создали очень прибыльный бизнес, который уже много лет в топах по прибылям, да вот только болельщикам не это надо.
Слишком поверхностно судить по обному Боули или Глейзерам. Они совершенно разные с разными подходами с Маском. Есть и много обратных примеров, когда различные иностранцы справляются
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Alex Pron
Будет Космический проект, космические гонорары.
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Илья Игнатьев
Ответ Cruel Snake
Жить надо так... Купил Twitter, а потом такой... а почему бы «Манчестер Юнайтед » не купить. При чём не на нефтяные чьи-то деньги
О, большая же разница кто купит клуб - шейхи или Маск. Может, и Абрамович у вас честнее шейхов?)
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Young Anton
спайс бойз
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atomio
Ответ Ronny92
Вот инопланетяне охренеют - эти придурки холодильник в космос отправили
откроют его, найдут холодное пиво - и поблагодарят
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vova123456
Ответ Баркамол Абдулла
Продать название стадиона это традиция получается?
нет, под традиции он имел ввиду что Барса не продаётся. Барса принадлежит нескольким сотен тысяч болельщиков/акционеров. Так что он прав, в 2000ых купили и МЮ и Ливерпуль и Ман сити и Челси. Барса же с Реалом не продались НИКОГДА. Теперь понял?
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vicosmic
пусть клуб купит достойный человек или группа инвесторов, можно только не шейх или илон
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brace
Ответ А.В. Бубнов
Купит как Твиттер и бцдет увольнять, увольнят и увольнять... Напомню, он как ни крути, больше американец.
В нём есть индейская кровь?
На вид похоже, что должна быть такая
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Alexander p.
Лучше пусть купит и распустит недоклуп
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Jeremy Fraser
Ответ V12twinturbo
Этот «экспериментатор» не провалился ни в одном бизнесе, за который брался, создав несколько миллиардных компаний
Так речь про футбольный клуб, а не про миллиардную компанию. Так то и у нынешних американских владельцев хорошо получается и они создали очень прибыльный бизнес, который уже много лет в топах по прибылям, да вот только болельщикам не это надо.
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Сергей Лимонников
Ответ Aleksandr Danilov
В отличии от английских мешков, у испанских грандов есть самоуважение и традиции
ахахах)) это видимо из самоуважения они отказываются платить зарплату и травят своих игроков
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zidane467554
Ответ AA MM
Уж кто-кто, а этот клоун точно не нужен.
ну это тебе не тебе решать. захотят ему продать, значит продадут
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А.В. Бубнов
Купит как Твиттер и бцдет увольнять, увольнят и увольнять...

Напомню, он как ни крути, больше американец.
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СержМиранэн
Ответ Михаил1970
Илон Маск, он ведь американский предприниматель. Почему не покупает футбольный клуб из МЛС? Где патриотизм?
а кому сейчас принадлежит МЮ ? не семейке ли из США ?
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Злобный Конь
Подзадол6ал этот укурок. Никакой он не гений. Типичный делец.
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Михаил1970
Илон Маск, он ведь американский предприниматель. Почему не покупает футбольный клуб из МЛС? Где патриотизм?
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brace
В каждой шутке, есть доля шутки...
«Не волнуйтесь, просто некоторые из моих [инопланетных] друзей заходят», — написал он в Twitter про летающие шары

Что-то он расшутился не на шутку,, просто комедиант какой-то, все последние дни
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V12twinturbo
Ответ ZjzoRe
только в МЮ все наладилось :D страшно, что может учудить этот экспериментатор
Этот «экспериментатор» не провалился ни в одном бизнесе, за который брался, создав несколько миллиардных компаний
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HI MARS
Ответ TAGAY
во первых, Барса не обойдется дешевле! во вторых, клуб не продается. у Марка и 9 жизни не хватит чтоб стать владельцем Барсы) проще купить всю АПЛ)
Барса заложена в банке.Ещё один сезон без плей-офф ЛЧ и можно забрать за бесценок)
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demonstator
он настолько эпатажный, что может как ПСЖ и Реал игроков покупать, либо как Лестер на средних игроках ждать победы в АПЛ
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