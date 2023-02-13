Илон Маск может стать владельцем « ».

Напомним, в ноябре прошлого года семья Глейзеров, владевшая «МЮ» с 2005 года, объявила о намерении продать клуб. Также рассматривается вариант сторонних инвестиций.

Как сообщает Daily Mail, основатель SpaceX внимательно следит за ситуацией вокруг продажи клуба.

«Мягкий дедлайн» направления предложений о покупке «МЮ» намечен на 17 февраля.

В августе прошлого года Маск уже заявлял о намерении приобрести «Манчестер Юнайтед», однако позже назвал свое заявление шуткой.

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