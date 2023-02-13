Илон Маск может купить «МЮ». Ранее он уже заявлял об этом, но затем назвал свои слова шуткой
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед».
Напомним, в ноябре прошлого года семья Глейзеров, владевшая «МЮ» с 2005 года, объявила о намерении продать клуб. Также рассматривается вариант сторонних инвестиций.
Как сообщает Daily Mail, основатель SpaceX внимательно следит за ситуацией вокруг продажи клуба.
«Мягкий дедлайн» направления предложений о покупке «МЮ» намечен на 17 февраля.
В августе прошлого года Маск уже заявлял о намерении приобрести «Манчестер Юнайтед», однако позже назвал свое заявление шуткой.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
На вид похоже, что должна быть такая
Напомню, он как ни крути, больше американец.
«Не волнуйтесь, просто некоторые из моих [инопланетных] друзей заходят», — написал он в Twitter про летающие шары
Что-то он расшутился не на шутку,, просто комедиант какой-то, все последние дни