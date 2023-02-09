На «МЮ» претендуют пять инвесторов. Крайний срок направления предложений – 17 февраля

На « » претендуют по меньшей мере пять покупателей.

Как сообщает Daily Mail, в число претендентов входят катарские, саудовские и американские инвесторы, самый богатый человек Великобритании (Джим Рэтклифф).

Семья Глейзеров оценивает клуб в 6 млрд фунтов и рассматривает две формы инвестиций со стороны возможных партнеров: сделку по прямой продаже доли клуба и более сложное коммерческое сотрудничество, в том числе в областях медиа и торговли.

Утверждается, что часть предложений уже сделана, остальные ожидаются до 17 февраля – «мягкого дедлайна».

Катарские инвесторы хотят купить «МЮ». Что об этом известно?

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