На «МЮ» претендуют пять инвесторов. Крайний срок направления предложений – 17 февраля

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Футбол

На «Манчестер Юнайтед» претендуют по меньшей мере пять покупателей.

Как сообщает Daily Mail, в число претендентов входят катарские, саудовские и американские инвесторы, самый богатый человек Великобритании (Джим Рэтклифф).

Семья Глейзеров оценивает клуб в 6 млрд фунтов и рассматривает две формы инвестиций со стороны возможных партнеров: сделку по прямой продаже доли клуба и более сложное коммерческое сотрудничество, в том числе в областях медиа и торговли.

Утверждается, что часть предложений уже сделана, остальные ожидаются до 17 февраля – «мягкого дедлайна».

Катарские инвесторы хотят купить «МЮ». Что об этом известно?

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arm Niko
Ответ Барсик Юрана
Кринж купит МЮ и переправит его в верблюд-лигу
Не важно кто купит, величина и история МЮ не изменится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BARCLAYS
Ответ Барсик Юрана
Кринж купит МЮ и переправит его в верблюд-лигу
Ты сначало Родакам по 200 косарей Мобилу купи обоим потом так выражайся
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Азрет-Али Айбазов
6млн. говоришь? 🤔хм.
А может...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TaR
Ответ borzilore
Исправьте, 6 млрд, а то щас набегут ещё покупатели)
Роналду сейчас за 6 млн выкупит))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WelcomeBackPURE
Мощная борьба будет за самый лучший клуб Англии
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
borzilore
Исправьте, 6 млрд, а то щас набегут ещё покупатели)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В.Бубнов
Борьба за самый титулованный и самоокупаемый клуб Англии как-никак. Канистра и порт, например, никогда и никому не будут интересны, если вдруг их не очень умные владельцы выставят клубешники на продажу
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Кринж купит МЮ и переправит его в верблюд-лигу
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий