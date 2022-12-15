Аврам Глейзер о поиске инвесторов для «МЮ»: «Это не обязательно будет продажа. Процесс продолжается»
Совладелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер высказался о поиске инвесторов для клуба.
Напомним, в ноябре семья Глейзеров объявила о готовности к продаже «МЮ» или привлечению сторонних инвестиций.
«Это не обязательно будет продажа, это длительный процесс, и мы продолжаем его, так что посмотрим, что произойдет.
Я здесь [в Катаре] на самом деле для того, чтобы посмотреть чемпионат мира, но я ценю ваш интерес. Это обновленная информация, процесс продолжается», – сказал Глейзер The Athletic.
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