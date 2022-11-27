Невилл о продаже «МЮ»: «Глейзеры получали дивиденды, но не развивали инфраструктуру – это недопустимо. Спортивный проект нужно улучшить»

высказался о продаже .

«Это меня не удивляет. Я уже полгода говорю, что Глейзерам придется продать клуб полностью или частично. Любой, кто достаточно близко знаком с клубом, знает это.

В клубе необходим капитал и деньги, просто для инвестиций, которые им придется вложить в стадион, тренировочную базу и спортивный проект. У них недостаточно денег.

Сейчас наступил важный момент. Семья Глейзеров никогда не получит великого ухода из «Манчестер Юнайтед», но он может быть более приятным, если они все сделают правильно.

В ближайшие пару месяцев я хотел бы увидеть, как они должным образом обсудят с болельщиками, кто будет управлять клубом.

Я думаю, что фанаты «МЮ» должны увидеть манифест от новых владельцев. «Манчестер Юнайтед» не может быть передан владельцу, который против того, за что выступает клуб.

Поэтому в манифесте должны быть обязательства, которые я считаю действительно важными. Например, голос болельщиков, их опыт и, возможно, даже должности для болельщиков в совете директоров.

Спортивный проект нуждается в улучшении. Каким он будет? Неужели новые владельцы не собираются получать дивиденды? Собираются ли они убедиться, что это футбольный клуб без долгов и что они снова инвестируют? Может быть, нужно построить новый стадион или новую тренировочную базу?

Реальность такова, что если Глейзеры хотят сделать все правильно, они должны убедиться, что болельщики не будут считать, что им дают владельцев, которые им не нравится.

Факт в том, что они получали дивиденды, но не развивали стадион, дали спортивной базе устареть. По своей инфраструктуре клуб очень отстает от мировых лидеров. Это недопустимо, если нет результатов на поле. И вот вы складываете все это вместе и приходите к тому моменту, когда уже достаточно.

Я начал высказывать свое мнение примерно два или три года назад. Многие болельщики скажут, что я должен был сделать это раньше, и я не могу с ними не согласиться.

Я могу сожалеть об этом всю жизнь, но реальность такова, что в последние два-три года я высказывал свое мнение довольно часто. Мне не нравилось то, что я видел.

Признаки были очевидны еще 15 лет назад, и большинство болельщиков были правы. Но давайте убедимся, что мы не меняем шило на мыло.

Я выразил свою озабоченность по поводу государственной собственности. Я выразил свою озабоченность по поводу инвестиций из США. Но кто бы ни пришел, мы должны знать, каков его манифест. Мы должны понимать, что они собираются делать в первые пять-семь лет», – сказал экс-защитник манкунианцев.

«МЮ» тоже продают. Среди возможных покупателей – Apple и Бекхэм