«Панника на улицах Лондона». Фанаты «Сити» вывесили баннер с отсылкой к имени адвоката по делу АПЛ против «горожан»

Болельщики « » отреагировали на обвинения в адрес клуба со стороны АПЛ.

Фанаты «горожан» во время матча 23-го тура Премьер-лиги с « » (3:1) вывесили баннер с надписью «Pannick on the streets of London» (измененная фраза «Паника на улицах Лондона» – строчка из песни Panic английской рок-группы The Smiths, выпущенной в 1986 году).

Это отсылка к имени адвоката Дэвида Панника, нанятого «Ман Сити» для защиты по инициированному АПЛ делу.

Также болельщики продемонстрировали бело-голубой баннер с изображением среднего пальца и надписью «Расследуйте это».

Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

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