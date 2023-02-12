«Панника на улицах Лондона». Фанаты «Сити» вывесили баннер с отсылкой к имени адвоката по делу АПЛ против «горожан»

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Футбол

Болельщики «Манчестер Сити» отреагировали на обвинения в адрес клуба со стороны АПЛ.

Фанаты «горожан» во время матча 23-го тура Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:1) вывесили баннер с надписью «Pannick on the streets of London» (измененная фраза «Паника на улицах Лондона» – строчка из песни Panic английской рок-группы The Smiths, выпущенной в 1986 году).

Это отсылка к имени адвоката Дэвида Панника, нанятого «Ман Сити» для защиты по инициированному АПЛ делу.

Также болельщики продемонстрировали бело-голубой баннер с изображением среднего пальца и надписью «Расследуйте это».

Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

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4 комментария

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Фут.Боль
Интересная биография у этого адвоката. Защищал в свое время Ходорковского в ЕСПЧ. А также сократил дисквалификацию Руни.
В октябре 2011 года Уэйн Руни был дисквалифицирован на три матча в последней игре отбора к Евро-2012 за грубый фол на футболисте сборной Черногории Миодраге Джудовиче. Благодаря качественно составленной Дэвидом Панником апелляции в УЕФА дисквалификацию удалось сократить до двух игр. В итоге Руни вышел на поле в решающем матче группового этапа Евро против Украины и забил единственный гол, отправив Англию в плей-офф и выбив из турнира страну-хозяйку.
+1
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Three Days Grace
я люблю The Smiths (c)
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llolishe
У Арсенала сейчас реально паника по игре
+5
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Spaten
Остроумно
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