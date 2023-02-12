Гвардиола о победе над «Астон Виллой»: «Очень хороший матч «Ман Сити», но при 3:1 могло случиться все что угодно»

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Астон Виллой» (3:1).

«Мы провели хороший матч. Лучшие моменты были у нас во втором тайме, после перерыва мы играли лучше, чем в первом тайме.

Нам казалось, что мы забьем еще больше, но мы пропустили, а при счете 3:1 в Премьер-лиге исход матча не предрешен. Но мы провели очень хорошую игру.

Мы лучше прессинговали во втором тайме, кое-что подкорректировали, лучше контролировали мяч. Но пропустили из-за ошибки. При счете 3:1 могло случиться все что угодно. Но мы играли действительно очень хорошо», – сказал в эфире Sky Sports главный тренер «Ман Сити» после матча 23-го тура АПЛ.

Также он высказался о состоянии форварда Эрлинга Холанда, замененного в перерыве.

«Эрдинг получил удар [в бедро], он чувствовал дискомфорт. При счете 3:0 рисковать не хочется.

Оценим [его состояние] в ближайшие дни. Если он не будет готов, сыграет другой футболист. Надеюсь, он будет готов», – сказал Пеп.

15 февраля «Сити» на выезде сыграет с «Арсеналом» в перенесенном матче АПЛ.

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9 комментариев

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Адепт Суперлиги
Что угодно? Например штраф на -15 прям по ходу игры?
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Ман Сити
Ждем новых сфабрикованных обвинений от продажной АПЛ о каких-нибудь фейковых нарушениях прошлого столетия.
А иначе как сделать АПЛ чемпионатом не одной команды?
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Экспертное мнение
Хоть и был не против чемпионства Арсенала, но в свете последних событии Пеп теперь просто обязан еще раз дожать АПЛ и указать на место набросившимся гиенами и шакалам, негоже выпрашивать трофеи в кабинетах.
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Любезный Коссутий
ура! спортс скорее жив, чем мертв 😀
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Михаил Стентор
Ответ Михо
Это Пеп так сказал, они ни при чем))
А, понял. Ему простительно))
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#SharkTeam
Ответ QWertY
Комменты и сами новости не открывались, но реклама стабильно выскакивала)
Спортс дал всем возможность спокойно насладиться чемпионской игрой Сити, а не сидеть в каментах
+9
0
+9
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Михо
Ответ Михаил Стентор
Ребят, ну хоть в заголовках не делайте таких явных грамматических ошибок, тут и подрастающее поколение сидит…
Это Пеп так сказал, они ни при чем))
+1
0
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QWertY
Комменты и сами новости не открывались, но реклама стабильно выскакивала)
+8
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+7
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Михаил Стентор
Ребят, ну хоть в заголовках не делайте таких явных грамматических ошибок, тут и подрастающее поколение сидит…
+3
0
+3
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