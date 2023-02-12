Гвардиола о победе над «Астон Виллой»: «Очень хороший матч «Ман Сити», но при 3:1 могло случиться все что угодно»

прокомментировал победу « » над « » (3:1).

«Мы провели хороший матч. Лучшие моменты были у нас во втором тайме, после перерыва мы играли лучше, чем в первом тайме.

Нам казалось, что мы забьем еще больше, но мы пропустили, а при счете 3:1 в Премьер-лиге исход матча не предрешен. Но мы провели очень хорошую игру.

Мы лучше прессинговали во втором тайме, кое-что подкорректировали, лучше контролировали мяч. Но пропустили из-за ошибки. При счете 3:1 могло случиться все что угодно. Но мы играли действительно очень хорошо», – сказал в эфире Sky Sports главный тренер «Ман Сити» после матча 23-го тура .

Также он высказался о состоянии форварда , замененного в перерыве.

«Эрдинг получил удар [в бедро], он чувствовал дискомфорт. При счете 3:0 рисковать не хочется.

Оценим [его состояние] в ближайшие дни. Если он не будет готов, сыграет другой футболист. Надеюсь, он будет готов», – сказал Пеп.

15 февраля «Сити» на выезде сыграет с «Арсеналом» в перенесенном матче АПЛ.

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