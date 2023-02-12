Гвардиола выиграл 184 из первых 250 матчей в АПЛ и побил рекорд Клоппа
Пеп Гвардиола установил рекорд АПЛ по победам в первых 250 матчах.
«Манчестер Сити» дома обыграл «Астон Виллу» (3:1) в 23-м туре чемпионата Англии.
Для 52-летнего каталонского тренера это был 250-й матч в Премьер-лиге, он выиграл 184 из них. Пеп превзошел Юргена Клоппа, который выиграл 160 из первых 250 игр в лиге.
У Жозе Моуринью, тренировавшего «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», 158 побед. У экс-тренера «Арсенала» Арсена Венгера – 146, у Рафаэля Бенитеса («Ливерпуль», «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон») – 138.
Процент побед Гвардиолы – 73,6%. Это лучший показатель из действующих тренеров АПЛ.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
4 комментария