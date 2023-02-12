Пеп Гвардиола: «Арсенал» набрал 50 очков за круг потому, что очень хорош. Но «Сити» едет в Лондон за победой»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о погоне за «Арсеналом» в АПЛ.

Между командами на данный момент 3 очка, хотя у «горожан» на матч больше. Между собой они сыграют 15 февраля.

«У «Арсенала» есть игра в запасе. Посмотрим на ситуацию, когда позади будут все туры чемпионата. Мы поедем в Лондон, чтобы попытаться там победить.

Если команда набирает 50 очков за первый круг, это потому, что она очень сильна. Мы сократили отставание сегодня, проведя очень хороший матч [против «Астон Виллы»]», – отметил испанец в интервью Sky Sports.

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22 комментария

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игрочишка всея руси
Арсенал небольшой спад поймал .тем интересней дальше смотреть кто все таки арсенал или мощный сити догонит .
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Jaxongir Shodiev
Если Арсенал победит, то можно будет говорить, что команда готова к чемпионству
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Kanonir152
Очень надеюсь, что это кратковременная пробуксовка. Сити далеко не идеален.
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Максим Маслов
Ответ Alxx3xx
Предлагаешь доминатору засесть в оборону?
Ну вот Тен Хаг изредка не гнушается отходить от владения.
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LaffyTaffy
Матч века
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Mamontilo
Ответ инок
Очень хочу, что-бы Арсенал победил и Сити и в АПЛ. Они заслужили это.
Что такое заслужили? Кто еще кроме них заслужил и по каким критериям?
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Alxx3xx
Ответ RealJon
При открытим пространстве, у МС круче исполнителей. Плюс, Арсенал потерял свой зуб в атаке, доминирует, но не кусает. Нужно попробовать играть через контратак. Брентфорд и Тоттенхэм показали это против Сити
Не согласен. Арсенал очень хорош в прессинге. А наш Сити в последнее время не очень хорошо держится под давлением. Последняя игра со шпорами тому пример. Гол пришёл не из контр атаки, а после ошибки под прессингом. Ожидаю, что Арсенал будет играть в своём ключе. В позиционке они тоже хороши сейчас, проблема с завершением. Ну а нам надо думать как из под давления вылезать.
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инок
Очень хочу, что-бы Арсенал победил и Сити и в АПЛ.
Они заслужили это.
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xQcoW
Мошенникам и мешкам надо ехать в Шип (и то в лучшем случае)
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RealJon
Ответ Alxx3xx
Предлагаешь доминатору засесть в оборону?
При открытим пространстве, у МС круче исполнителей. Плюс, Арсенал потерял свой зуб в атаке, доминирует, но не кусает.

Нужно попробовать играть через контратак. Брентфорд и Тоттенхэм показали это против Сити
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Den-is
Судью уже небось зарядили на левую пенку и удаление. Тренировки по актёрскому мастерству и дайвингу проведут. Всё схвачено у них.
Артете придётся сражаться не только с Сити, но и с варом)))
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Alxx3xx
Ответ RealJon
Артету нужно подготовить команду в игру через контратак. Пеп наверное выпустить тоже самое состав с только тремя защами.
Предлагаешь доминатору засесть в оборону?
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Промах Мораты
Ответ Биодудь
Пожелаем удачи Пепу. Чемпионство Арсенала не нужно никому.
Главное не чемпионство, а доминация
+3
-3
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Ярослав Гордеев
Рано списывать Артету со счетов, ох рано
+7
-2
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Ман Сити
У Арсенала спад, вроде того что был у Сити после ЧМ. Если пройдут с минимальными потерями, то возьмут чемпионство.
+2
-2
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Любезный Коссутий
Пепуну вполне по силам скатать ничейку с лидером
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Любезный Коссутий
Ответ Биодудь
Пожелаем удачи Пепу. Чемпионство Арсенала не нужно никому.
откуда такие глубокомысленные выводы?
+23
-5
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Tsamourlidis_mufc
Неплохо арсенал держался. Почти стали чемпионами. Эх, жаль, что чемпионат длится так долго.
+4
-4
0
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Evgen_Hazard
Не сомневаюсь в победе Сити. Арсенал сдулся ментально, задавили его разговорами о титуле. Бездарно слить Нэвертону и упустить победу – это запрещено в гонке против сити. Надеюсь, я ошибусь.
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-3
-3
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RealJon
Артету нужно подготовить команду в игру через контратак. Пеп наверное выпустить тоже самое состав с только тремя защами.
+3
-4
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#SharkTeam
Во втором тайме уже думали об этом матче
+5
-3
+2
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Биодудь
Пожелаем удачи Пепу. Чемпионство Арсенала не нужно никому.
+9
-15
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