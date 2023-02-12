Пеп Гвардиола: «Арсенал» набрал 50 очков за круг потому, что очень хорош. Но «Сити» едет в Лондон за победой»

Главный тренер « » высказался о погоне за « » в .

Между командами на данный момент 3 очка, хотя у «горожан» на матч больше. Между собой они сыграют 15 февраля.

«У «Арсенала» есть игра в запасе. Посмотрим на ситуацию, когда позади будут все туры чемпионата. Мы поедем в Лондон, чтобы попытаться там победить.

Если команда набирает 50 очков за первый круг, это потому, что она очень сильна. Мы сократили отставание сегодня, проведя очень хороший матч [против «Астон Виллы»]», – отметил испанец в интервью Sky Sports.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!